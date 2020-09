Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4fe1307-12a7-42cf-88d8-31bd02b97ff1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Facebookon jelezte, tájékoztatni fog.","shortLead":"A miniszterelnök Facebookon jelezte, tájékoztatni fog.","id":"20200916_Orban_Viktor_kormanydontesek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4fe1307-12a7-42cf-88d8-31bd02b97ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071d7d64-ef30-41a6-b60e-bdae1f3f2124","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Orban_Viktor_kormanydontesek_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 16. 16:10","title":"Orbán Viktor hamarosan bejelenti a kormánydöntéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos két héten belül kéri a pénzt, különben végrehajtást indít.","shortLead":"Hadházy Ákos két héten belül kéri a pénzt, különben végrehajtást indít.","id":"20200916_kuria_hadhazy_akos_bayer_zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5a8171-f39b-48dd-9853-ea01ddb13ee2","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_kuria_hadhazy_akos_bayer_zsolt","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:26","title":"A Kúrián is veszített Bayer, 300 ezret kell fizetnie Hadházynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5295ec-20da-48c9-b57f-994738a2590b","c_author":"OS","category":"itthon","description":"Libernyák támadás a keresztény lengyelek ellen.","shortLead":"Libernyák támadás a keresztény lengyelek ellen.","id":"20200918_Orban_nincs_alapja_a_Lengyelorszagot_elitelo_EPhatarozatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df5295ec-20da-48c9-b57f-994738a2590b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4bea9d-13d6-4788-8637-846f19f68a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Orban_nincs_alapja_a_Lengyelorszagot_elitelo_EPhatarozatnak","timestamp":"2020. szeptember. 18. 09:57","title":"Orbán: Nincs alapja a Lengyelországot elítélő EP-határozatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250cce3b-36a1-4c85-b2e6-b110e673c75c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az országgyűlési választás előtt adták át a Mol műgumigyárát, aminek akkor ősszel el kellett volna kezdenie termelni. 2020 őszén még mindig csak a próbaüzemen vannak túl – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Az országgyűlési választás előtt adták át a Mol műgumigyárát, aminek akkor ősszel el kellett volna kezdenie termelni...","id":"20200916_A_szazmilliardos_beruhazas_amit_Orban_a_valasztasok_elott_atadott_de_meg_most_se_mukodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=250cce3b-36a1-4c85-b2e6-b110e673c75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b3adf9-0612-4073-9904-073ff57fe559","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_A_szazmilliardos_beruhazas_amit_Orban_a_valasztasok_elott_atadott_de_meg_most_se_mukodik","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:10","title":"A százmilliárdos beruházás, amit Orbán a választások előtt átadott, de még most se működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kaliforniában mondott beszédet az amerikai elnök, amiben többek közt lehűlést jósol, de azt is állítja, negyven éve nem volt ilyen tiszta az USA levegője. A BBC kielemezte a beszédét.","shortLead":"Kaliforniában mondott beszédet az amerikai elnök, amiben többek közt lehűlést jósol, de azt is állítja, negyven éve nem...","id":"20200916_trump_kaliforina_erdotuz_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cf69ae-8b65-4655-94b0-815fa0383e92","keywords":null,"link":"/zhvg/20200916_trump_kaliforina_erdotuz_klimavaltozas","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:07","title":"Mi igaz és mi hamis Trump öt nagy környezetvédelmi kijelentéséből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több kutató is úgy vélekedik, hogy a koronavírusos időkben viselt arcmaszkokkal úgynevezett variolációs hatás érhető el, amely elméletben védettséget is alakíthat ki a kórokozó ellen. Állatkísérletek már zajlottak, emberek esetében egyelőre annyit mondhatunk: elméleti szinten működhet a dolog.","shortLead":"Több kutató is úgy vélekedik, hogy a koronavírusos időkben viselt arcmaszkokkal úgynevezett variolációs hatás érhető...","id":"20200916_arcmaszk_variolacio_immunitas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35a42bd-340b-4339-a05b-10f2a7a581ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_arcmaszk_variolacio_immunitas_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 16. 14:03","title":"Egy tudományos elmélet szerint az arcmaszk viselése még koronavírus-immunitáshoz is vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56710905-b337-4d0d-9c1f-d400fac10772","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Egyelőre csekély számban, de már vannak olyan kezdeményezések, amelyek a kisgyermekes vagy csecsemőt nevelő szülők kulturális feltöltődését szolgálják. A járvány előtt babahordozós tárlatvezetéssel, gyerekmegőrzős mozizással, illetve babaszobával ellátott templomi koncertsorozattal kísérleteztek, a babás múzeumlátogatások szeptember közepétől újraindulnak. ","shortLead":"Egyelőre csekély számban, de már vannak olyan kezdeményezések, amelyek a kisgyermekes vagy csecsemőt nevelő szülők...","id":"20200916_kismama_kulturalis_program_baba_mama_muzeum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56710905-b337-4d0d-9c1f-d400fac10772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6173b9-b4f7-4de2-a38c-5a66f9d67e73","keywords":null,"link":"/elet/20200916_kismama_kulturalis_program_baba_mama_muzeum","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:00","title":"Kell az a heti 50 perc, ami nem a gyerekről szól – néha elfelejtjük, hogy a kismamák is felnőtt emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0483986d-9524-4848-aa02-61182b6c4acf","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Szeptemberben 90 százalékos és októberben is hasonló mértékű utasforgalom-visszaesésre számít a repülőtér üzemeltetője. A repülőtér ezért több utasforgalmi terület után egy parkolót is lezár.","shortLead":"Szeptemberben 90 százalékos és októberben is hasonló mértékű utasforgalom-visszaesésre számít a repülőtér üzemeltetője...","id":"20200917_Ujabb_lezaras_jon_a_ferihegyi_repteren_annyira_nincs_utas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0483986d-9524-4848-aa02-61182b6c4acf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40803f3e-c019-4317-afe9-bf78189a6016","keywords":null,"link":"/kkv/20200917_Ujabb_lezaras_jon_a_ferihegyi_repteren_annyira_nincs_utas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:27","title":"Annyira kevés az utas, hogy újabb részt zárnak le Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]