[{"available":true,"c_guid":"06feed43-5214-44c7-817b-6a843f44a052","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kínálat az amerikai konyhára fókuszál.","shortLead":"A kínálat az amerikai konyhára fókuszál.","id":"20200921_jamie_oliver_diner_budapest_hamburgerezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06feed43-5214-44c7-817b-6a843f44a052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb6e8ed-c005-4382-af5c-360454bc9630","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_jamie_oliver_diner_budapest_hamburgerezo","timestamp":"2020. szeptember. 21. 12:32","title":"Jamie Oliver új éttermet hoz Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4bd6a0b-5ce4-4a32-81a8-19b1f1935b47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három emberéletet követelt a Görögországra lesújtó, ritkának számító hurrikán jellegű ciklon - közölték a helyi hatóságok vasárnap.","shortLead":"Három emberéletet követelt a Görögországra lesújtó, ritkának számító hurrikán jellegű ciklon - közölték a helyi...","id":"20200920_Tobb_embereletet_is_kovetelt_a_Gorogorszagra_lesujto_medikan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4bd6a0b-5ce4-4a32-81a8-19b1f1935b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbca26f-d3ab-4d95-854e-00d821298458","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Tobb_embereletet_is_kovetelt_a_Gorogorszagra_lesujto_medikan","timestamp":"2020. szeptember. 20. 16:29","title":"Több emberéletet is követelt a Görögországra lesújtó medikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8066aa-0eac-424f-80e0-11df4f13b383","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Le Mansi-i versenypályán bukkant fel egy kör erejéig.","shortLead":"A Le Mansi-i versenypályán bukkant fel egy kör erejéig.","id":"20200921_Eloszor_lehetett_nyilvanosan_latni_a_Toyota_1000_loeros_sportkocsijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b8066aa-0eac-424f-80e0-11df4f13b383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2eee31b-a5fd-453b-b94b-808624eecfb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_Eloszor_lehetett_nyilvanosan_latni_a_Toyota_1000_loeros_sportkocsijat","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:50","title":"Először lehetett nyilvánosan látni a Toyota 1000 lóerős hiperautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6feeb5e7-1775-4e1d-a8aa-508864d23282","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi, száraz dió ára már most háromezer forint felett van.","shortLead":"A tavalyi, száraz dió ára már most háromezer forint felett van.","id":"20200920_diotermes_dio_ar_dragul_a_csonthejas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6feeb5e7-1775-4e1d-a8aa-508864d23282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb88d97-2111-4385-b9bb-ef84bef4f4e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_diotermes_dio_ar_dragul_a_csonthejas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 13:26","title":"Drága a dió, és még drágább lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e893d61-0308-47df-a8a2-b2cdf715a5fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Számos tengeri élőlényt olyan nemzetközi vizeken fognak ki, amelyek nem is tartoznak senki fennhatósága alá, így nehéz betartatni bármilyen halászatra vonatkozó szabályt. Emiatt számtalan veszélyeztetett faj is a tányérokra kerül. ","shortLead":"Számos tengeri élőlényt olyan nemzetközi vizeken fognak ki, amelyek nem is tartoznak senki fennhatósága alá, így nehéz...","id":"20200921_Meduzat_kellene_halak_es_tenger_gyumolcsei_helyett_ennunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e893d61-0308-47df-a8a2-b2cdf715a5fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f1d928-f7b1-4c07-93ae-21ca418ca55d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200921_Meduzat_kellene_halak_es_tenger_gyumolcsei_helyett_ennunk","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:48","title":"Egyes tudósok szerint medúzát kellene halak és tenger gyümölcsei helyett ennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nem lehet kordában tartani a vírust, ha a meccseken az emberek nem tartják be a járványügyi előírásokat - mondta Mark Rutte.","shortLead":"Nem lehet kordában tartani a vírust, ha a meccseken az emberek nem tartják be a járványügyi előírásokat - mondta Mark...","id":"20200921_hollandia_szurkolok_foci_rutte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9075dc4-64f9-4cc4-ab6d-cff486197798","keywords":null,"link":"/sport/20200921_hollandia_szurkolok_foci_rutte","timestamp":"2020. szeptember. 21. 20:14","title":"Legyenek csendben - kéri a holland miniszterelnök a szurkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba28927-54f5-4610-91b7-7d0f78ba6473","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Összesen 900 tesztet végeztek az elmúlt négy napban a francia nyílt teniszbajnokság kezdete előtt.","shortLead":"Összesen 900 tesztet végeztek az elmúlt négy napban a francia nyílt teniszbajnokság kezdete előtt.","id":"20200921_Ot_jatekos_is_visszalepett_a_Roland_Garrostol_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ba28927-54f5-4610-91b7-7d0f78ba6473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa37cd8-9bb6-4be3-8ce1-46bd28285256","keywords":null,"link":"/sport/20200921_Ot_jatekos_is_visszalepett_a_Roland_Garrostol_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:55","title":"Koronavírus miatt öt játékos is visszalépett a Roland Garrostól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azonnali frissítést adtak ki a Windows Serverekhez, miután a biztonsági résen keresztül úgy juthatnak be a hackerek a rendszerbe, hogy még csak felhasználói adatokat sem kell lopniuk hozzá.","shortLead":"Azonnali frissítést adtak ki a Windows Serverekhez, miután a biztonsági résen keresztül úgy juthatnak be a hackerek...","id":"20200921_microsoft_windows_server_zerologon_kiberbiztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5018682b-911f-43d7-b654-d507f42816d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_microsoft_windows_server_zerologon_kiberbiztonsag","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:03","title":"Nagyon súlyos hibát találtak a Windows Serverben, három másodperc alatt bevehetik a hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]