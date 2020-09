Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Elképesztő bizonytalanságot hozott a koronavírus az élet minden területére – és így a gazdaságba és a befektetői piacokra is. Szokatlan mozgásokat is eredményez a mostani helyzet – és megannyi kérdést. Az aranyba bizonytalan időkben gyakran fektetnek, a többi nemesfémmel azonban már nem teljesen ez a helyzet. Na de érdemes aranyba, ezüstbe és platinába fektetni most?","shortLead":"Elképesztő bizonytalanságot hozott a koronavírus az élet minden területére – és így a gazdaságba és a befektetői...","id":"20200923_kincskeresok_nemesfemek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce9b087-f184-4c0a-894e-79a15ed86bdf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_kincskeresok_nemesfemek","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:34","title":"Modern aranyláz? A koronavírus-járvány az egekbe felverte az arany árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csillagászok mindössze hat nappal korábban fedezték fel a 2020 SW jelű űrsziklát, amely a következők órákban fog elsuhanni mellettünk.","shortLead":"A csillagászok mindössze hat nappal korábban fedezték fel a 2020 SW jelű űrsziklát, amely a következők órákban fog...","id":"20200923_aszteroida_kisbolygo_2020_sw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fe1306-6154-453c-8e74-38a0dfcb59e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_aszteroida_kisbolygo_2020_sw","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:03","title":"Potenciálisan veszélyes kisbolygó halad el a Föld mellett csütörtök hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b14b690-35a1-4fe2-8d00-7be90a8b2344","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Csapdahelyzetbe kerültek a budapesti szórakozóhelyek: bár a tulajdonosok és üzemeltetők is tudják, hogy az este 11 órás zárás előírásával nem az volt a kormány célja, hogy a bulikat előbbre hozzák, ők úgy érzik, más lehetőségük nincs a megmaradásra. Van, ahol a nagy belső térben bíznak, máshol inkább a szerencsében. Körbenéztünk a bulinegyedben.","shortLead":"Csapdahelyzetbe kerültek a budapesti szórakozóhelyek: bár a tulajdonosok és üzemeltetők is tudják, hogy az este 11 órás...","id":"20200923_budapest_klub_koronavirus_zarora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b14b690-35a1-4fe2-8d00-7be90a8b2344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc27eee-fd8b-4266-8821-28b4686ff216","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_budapest_klub_koronavirus_zarora","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:30","title":"\"Nem akkora baj, ha nem másnaposan megyek dolgozni\" – vannak még maszkban bulizók Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyar vállalat nyerte a lábbelikre kiírt közbeszerzést. A vasúttársaságnak 33–35 ezer párra van szüksége.","id":"20200923_mav_cipo_kozbeszerzes_ipoly_cipogyar_kft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7577346e-9436-4501-8ca5-a59bb5970b9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_mav_cipo_kozbeszerzes_ipoly_cipogyar_kft","timestamp":"2020. szeptember. 23. 10:29","title":"411 millió forintért vesz cipőket a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8895bd03-ce5a-4597-8b37-55bab88ffad3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A SZÉP-kártyák kiadásával volt adós a bank száz ügyfélnél. Valakihez késve juttatták el, míg más meg sem kapta.","id":"20200923_jegybank__MKB_Bank_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8895bd03-ce5a-4597-8b37-55bab88ffad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc55ecf-de53-45dc-bfde-1702605f07b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_jegybank__MKB_Bank_birsag","timestamp":"2020. szeptember. 23. 10:06","title":"Négymillió forintra büntette az MKB Bankot a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40b1596-122c-48f9-855b-5d8a808d4d85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mintaapák színésze szerint okosabban el lehetett volna érni változásokat az SZFE-n.","shortLead":"A Mintaapák színésze szerint okosabban el lehetett volna érni változásokat az SZFE-n.","id":"20200922_szaraz_denes_szinmuveszeti_szfe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d40b1596-122c-48f9-855b-5d8a808d4d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b15f9d-d16c-4fdc-9362-05d09da6b0b7","keywords":null,"link":"/elet/20200922_szaraz_denes_szinmuveszeti_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:18","title":"Száraz Dénes: Arrogancia, kivagyiság, hatalom és erőfitogtatás van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4711358-c814-4ba4-acb5-352584285945","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legnagyobb magyar újságírószervezet figyelmét sem kerülte el a külügyminisztérium adatgyűjtése. A MÚOSZ elnökét a rendszerváltás előtti időkre emlékezteti a tárca gyakorlata.","shortLead":"A legnagyobb magyar újságírószervezet figyelmét sem kerülte el a külügyminisztérium adatgyűjtése. A MÚOSZ elnökét...","id":"20200922_szijjarto_muosz_ujsagirok_listazasa_nyilt_level","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4711358-c814-4ba4-acb5-352584285945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671511ee-00c9-4fe1-b933-069a24954ee5","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_szijjarto_muosz_ujsagirok_listazasa_nyilt_level","timestamp":"2020. szeptember. 22. 15:56","title":"Szijjártótól vár válaszokat az utazó újságírók listázása miatt a MÚOSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két megyét leszámítva az egész országban számítani lehet zivatarokra.","shortLead":"Két megyét leszámítva az egész országban számítani lehet zivatarokra.","id":"20200923_zivatar_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c787759a-a33d-4887-89c0-57be94a4d73b","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_zivatar_figyelmeztetes","timestamp":"2020. szeptember. 23. 05:11","title":"Vége a hibátlan napos időnek, viharok miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]