Az 1945. szeptember 26-án született Ferry eredetileg keramikusnak készült, majd agyagról bakelitre váltott, és a Roxy Music énekeseként vált ismertté. Ráadásul 1973-ban az avantgardista popper zenekarával párhuzamosan szólókarrierbe is kezdett – írtuk a dandyk kultúrtörténetét bemutató cikkünkben.

A Roxy Music, ahogy a legnagyobbak esetében az lenni szokott, számos, egymástól eltérő stílusú együttesnek mutatott példát a Duran Durantól a Smithsen és a Pulpon át a mi Balatonunkig. Egyértelműen ez Ferry életművének a fontosabbik része - a nyolcból hat lemez (az 1972-es Roxy Music, a '73-as For Your Pleasure, az ugyanabban az évben kiadott Stranded, az 1974-es Country Life, a '75-ös Siren és az 1982-es Avalon) egész egyszerűen hibátlan.

A pop Oscar Wilde-jának is mondható Ferry ’72-ben úgy nyilatkozott, a zenekar tagjai amatőr lelkesedéssel állnak hozzá a dolgokhoz, és amíg ezt képesek megőrizni, addig minden rendben lesz. Amatőrök sosem voltak, sőt, többen a tagok közül klasszikus képzettséggel rendelkeztek, ami pedig a lelkesedét illeti: az végig megvolt, így a RM az art-poptól, a diszkó és soulpop felé ívelő életműve (szinte) hibátlan.

"Extravagancia, extremitás, trendérzékenység, dizájn és nők minden mennyiségben. Ez volt a RM, akik lemezborítóikon előszeretettel szerepeltették a kor legfelkapottabb modelljeit, így Kari-Ann Muller, (Roxy Music, 1972), Amanda Lear (For Your Pleasure, 1973), Eveline Grunwald és Marilyn Cole – Ferry barátnője és 1973 Playmate-je - (Stranded, 1973), Constanze Karoli – a Can tag Michael Karoli testvére – (Country Life, 1974), Jerry Hall (Siren, 1975) mutatták meg magukat" - írtuk korábban.

Ferry szólólemezei, bár soha nem voltak unalmasak, és mindig ott volt bennük is az az össze nem keverhető elegáns kúlság, de egy-egy kivételtől eltekintve meg sem közelítetták az RM albumok színvonalát.

Utoljára 2018-ban jelentkezett lemezzel, a Bitter-Sweet-tel.