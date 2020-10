Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3eb2f86-061a-41ec-b0c0-ed26090d83ae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A legjobban az egészségügyi dolgozók által viselt maszkok teljesítettek, 79 százalékkal csökkentették a beszívott vírus mennyiségét.","shortLead":"A legjobban az egészségügyi dolgozók által viselt maszkok teljesítettek, 79 százalékkal csökkentették a beszívott vírus...","id":"20201022_Japan_kutatok_maszk_koronavirus_vedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3eb2f86-061a-41ec-b0c0-ed26090d83ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d076b9-bcf7-406e-b2da-77b13171036c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_Japan_kutatok_maszk_koronavirus_vedelem","timestamp":"2020. október. 22. 14:59","title":"Tesztelték a maszkokat: hatásosabb, ha a beteg hordja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e741fb-bcb9-4ad5-b91b-33c5f988631a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Perelik a magyar fapados légitársaságot, amiért egy nőnek azt mondták, csak házasság esetén ingyenes a névváltoztatás.","shortLead":"Perelik a magyar fapados légitársaságot, amiért egy nőnek azt mondták, csak házasság esetén ingyenes a névváltoztatás.","id":"20201021_wizzair_nevvaltoztatas_fapados","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41e741fb-bcb9-4ad5-b91b-33c5f988631a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c209fb33-03d5-4e9f-b394-3d4b98a570cd","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_wizzair_nevvaltoztatas_fapados","timestamp":"2020. október. 21. 14:28","title":"35 eurót kért az ingyenes névváltoztatásért a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a050b6e6-0776-4456-8e7d-f6548e1049e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai távközlési hatóság és a holland Vodafone Netherlands oldalára is felkerült egy-egy olyan információ, amiből már összerakható, mekkora akkumulátor kerül az iPhone 12-család tagjaiba.","shortLead":"A kínai távközlési hatóság és a holland Vodafone Netherlands oldalára is felkerült egy-egy olyan információ, amiből már...","id":"20201021_apple_iphone_12_iphone_12_pro_max_akkumulator_5g_uzemido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a050b6e6-0776-4456-8e7d-f6548e1049e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3ac7ac-face-438d-a88d-7a59cd47b6f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_apple_iphone_12_iphone_12_pro_max_akkumulator_5g_uzemido","timestamp":"2020. október. 21. 17:13","title":"20 százalékkal gyorsabban merül az új iPhone, ha 5G-s hálózaton netezünk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Exnyomozót igazolt le Mészáros Lőrinc a vállalatbirodalma és családja védelmére alapított magánbiztonsági cégéhez. A csapatra a belső elhárítás mellett a felvásárlási célpontok átvilágításakor is számíthat Orbán első számú oligarchája.","shortLead":"Exnyomozót igazolt le Mészáros Lőrinc a vállalatbirodalma és családja védelmére alapított magánbiztonsági cégéhez...","id":"202043__meszaros_lorinc__maganbiztonsag__oligarchafelelmek__az_ebul_szerzett_joszag_orzoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b684aeb-25eb-4701-aa7a-1f94da6167b6","keywords":null,"link":"/360/202043__meszaros_lorinc__maganbiztonsag__oligarchafelelmek__az_ebul_szerzett_joszag_orzoi","timestamp":"2020. október. 22. 11:00","title":"Mészárosnak jó oka van arra, hogy saját cégére bízza személye és vagyona védelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kézben tartott mobillal pedig elég veszélyes közlekedni.","shortLead":"Kézben tartott mobillal pedig elég veszélyes közlekedni.","id":"20201021_gyalogos_kerekparozas_mobilozas_roller","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c3ca49-4779-48a9-b760-1662bcb6ed48","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_gyalogos_kerekparozas_mobilozas_roller","timestamp":"2020. október. 21. 14:00","title":"Három kerékpárosból egy menet közben is telefonozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kevés nagyvárosban van több köze a légszennyezettségnek a kialakuló betegségekhez, mint Budapesten.","shortLead":"Kevés nagyvárosban van több köze a légszennyezettségnek a kialakuló betegségekhez, mint Budapesten.","id":"20201021_budapest_legszennyezes_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6551ce-70bb-4821-b2bc-cf8b36be0327","keywords":null,"link":"/zhvg/20201021_budapest_legszennyezes_egeszsegugy","timestamp":"2020. október. 21. 15:53","title":"3300 millió eurós veszteséget okoz évente Budapestnek a rossz levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b5054d-c2f2-4fc0-b275-ec2fb963461c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmben természetesen összefüggést találnak majd az eltűnt személyek és az állatkert új lakói között. A Nemzeti Filmintézet új projektjének keretein belül számos színházi előadásból készülhet film, együttműködik a stábokkal például a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház, de a Vígszínház, az Örkény Színház és a Nemzeti Színház is. ","shortLead":"A filmben természetesen összefüggést találnak majd az eltűnt személyek és az állatkert új lakói között. A Nemzeti...","id":"20201021_Krimit_forgatnak_a_Nyiregyhazi_Allatparkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8b5054d-c2f2-4fc0-b275-ec2fb963461c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c193ac-03f3-426f-ab7b-cbd5e02252ac","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Krimit_forgatnak_a_Nyiregyhazi_Allatparkban","timestamp":"2020. október. 21. 12:04","title":"Krimit forgatnak a Nyíregyházi Állatparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érdekképviselet azt szorgalmazza, hogy kisebb szja-kulcsot vessenek ki a legalacsonyabb bérekre.","shortLead":"Az érdekképviselet azt szorgalmazza, hogy kisebb szja-kulcsot vessenek ki a legalacsonyabb bérekre.","id":"20201022_Minimalber_magyar_szakszervezet_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e268333-479e-49b6-8baf-b64ee96ad3e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201022_Minimalber_magyar_szakszervezet_forint","timestamp":"2020. október. 22. 19:51","title":"Tíz százalékkal magasabb minimálbért szeretne a legnagyobb magyar szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]