[{"available":true,"c_guid":"bfaea842-6ec9-4cb5-8c30-0dec9d6d77ab","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A Greta Thunbergről szóló dokumentumfilmben a klímaaktivistának egy olyan arcát ismerjük meg, amelyet eddig nem igazán láthattunk a világ vezető politikusaira ráförmedő, számonkérő imázs mögött. Végig követjük, hogyan lett egyetlen év leforgása alatt a svéd parlament előtt magányosan tüntető 15 éves lányból a legnagyobb klímamozgalom inspirálója, és hogy egy kamasz miként kerekedett felül súlyos szorongásain, hogy a célját elérje. Az Én vagyok Greta című film bátorságra tanít.","shortLead":"A Greta Thunbergről szóló dokumentumfilmben a klímaaktivistának egy olyan arcát ismerjük meg, amelyet eddig nem igazán...","id":"20201115_Mosolyog_tancol_es_azonnal_atlat_a_politikusokon_Greta_Thunberg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfaea842-6ec9-4cb5-8c30-0dec9d6d77ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58fce53-959e-47b9-b2f0-4758a0cfbee9","keywords":null,"link":"/elet/20201115_Mosolyog_tancol_es_azonnal_atlat_a_politikusokon_Greta_Thunberg","timestamp":"2020. november. 15. 14:00","title":"Greta Thunberg mosolyog, táncol és azonnal átlát a politikusokon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7974cecc-b382-45ba-8c7c-e762685ad1c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Soha nem végzett még extrémebb töréstesztet, ezt a svéd gyártó is elismeri.","shortLead":"Soha nem végzett még extrémebb töréstesztet, ezt a svéd gyártó is elismeri.","id":"20201115_Miert_dobal_30_meter_magasbol_az_aszfaltra_uj_autokat_a_Volvo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7974cecc-b382-45ba-8c7c-e762685ad1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b46ee4a-518a-4530-8962-c21703cf8b60","keywords":null,"link":"/cegauto/20201115_Miert_dobal_30_meter_magasbol_az_aszfaltra_uj_autokat_a_Volvo","timestamp":"2020. november. 16. 04:14","title":"Miért dobál 30 méter magasból az aszfaltra új autókat a Volvo?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e582f8d9-9a9f-4982-bd0c-dfb53c101196","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hatvanhétre nőtt a Fülöp-szigeteken pusztító Vamco tájfun halálos áldozatainak száma az ázsiai ország katasztrófavédelmének vasárnapi jelentése szerint.","shortLead":"Hatvanhétre nőtt a Fülöp-szigeteken pusztító Vamco tájfun halálos áldozatainak száma az ázsiai ország...","id":"20201115_Tovabb_nott_a_halalos_aldozatok_szama_a_Fulopszigeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e582f8d9-9a9f-4982-bd0c-dfb53c101196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2da0fed-0e85-43a6-86ea-93e83763fccd","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Tovabb_nott_a_halalos_aldozatok_szama_a_Fulopszigeten","timestamp":"2020. november. 15. 09:55","title":"Tovább nőtt a halálos áldozatok száma a Fülöp-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b08eab8-a1d0-409e-8bb6-f640c2b7c7df","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az izraeli jobboldal és a palesztin szélsőségesek 1995-ben minden eszközt bevetettek, hogy megakadályozzák a Jichák Rabin munkapárti miniszterelnök által nyélbeütött békemegállapodás végrehajtását. Ma a Netanjahu vezette Izrael egyre több arab országgal szót ért.","shortLead":"Az izraeli jobboldal és a palesztin szélsőségesek 1995-ben minden eszközt bevetettek, hogy megakadályozzák a Jichák...","id":"202046__rabin_azallamferfi__felenk_katona__oslo_oroksege__beke_vele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b08eab8-a1d0-409e-8bb6-f640c2b7c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7140de76-0f4b-4993-8537-9c47b826d2d8","keywords":null,"link":"/360/202046__rabin_azallamferfi__felenk_katona__oslo_oroksege__beke_vele","timestamp":"2020. november. 15. 16:00","title":"Netanjahu uszított ellene, de sokat köszönhet 25 éve meggyilkolt elődjének, Rabinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kétállami megoldásra van szükség a megosztott Cipruson - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök vasárnap az egyedül Ankara által elismert Észak-ciprusi Török Köztársaságban tett látogatásán.","shortLead":"Kétállami megoldásra van szükség a megosztott Cipruson - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök vasárnap...","id":"20201115_Erdogan_kovetel_es_fenyeget_Ciprus_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec4b9c1-5d2d-44f4-a26b-d121ca68774a","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Erdogan_kovetel_es_fenyeget_Ciprus_ugyeben","timestamp":"2020. november. 15. 18:47","title":"Erdogan követel és fenyeget Ciprus ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos helyreállítási alaphoz szükséges rendeletet sem fogja megszavazni.","shortLead":"A kormány a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos helyreállítási alaphoz szükséges rendeletet sem fogja megszavazni.","id":"20201116_Portfolio_Magyarorszag_megvetozza_az_EUkoltsegvetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c346779-bf3b-4d33-9b17-6bb1d2f896cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201116_Portfolio_Magyarorszag_megvetozza_az_EUkoltsegvetest","timestamp":"2020. november. 16. 11:37","title":"A magyar kormány megvétózza az EU-költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c56724-162b-42f0-83e0-6718b26584b8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A haditudósító-újságíró-író Jászberényi Sándor új könyve szívbemarkoló, megrázó novellagyűjtemény, a kötet címadó kisregénye pedig A varjúkirály.","shortLead":"A haditudósító-újságíró-író Jászberényi Sándor új könyve szívbemarkoló, megrázó novellagyűjtemény, a kötet címadó...","id":"202046_konyv__hatarsav_jaszberenyi_sandor_avarjukiraly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27c56724-162b-42f0-83e0-6718b26584b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c4336d-367e-4c7c-b7a7-c5e70db97986","keywords":null,"link":"/360/202046_konyv__hatarsav_jaszberenyi_sandor_avarjukiraly","timestamp":"2020. november. 15. 11:10","title":"Egy lebilincselő novelláskötet arról, hogy a kilátástalanság mindenhol ugyanolyan ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először. A jelek szerint viszont a kilábalásban is élen jár az ázsiai régió, ahol egyelőre sikerült elkerülni a vírus terjedésének második hullámát, a gazdasági aktivitás pedig már megközelíti a tavalyi szinteket. Boér Leventét, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatóját a feltörekvő részvénypiacokról kérdeztük. ","shortLead":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először...","id":"20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e9c175-78ce-43a9-98b1-4529c7f8e428","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","timestamp":"2020. november. 16. 07:30","title":"Feltörekvő részvénypiacok: az év eleji sokk után itt az év végi hajrá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]