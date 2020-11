Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e226b74a-bc9c-44ce-b5c0-783fd2c3c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ősszel is körbejárta Európát az OE-LEM lajstromjelű magángép.","shortLead":"Ősszel is körbejárta Európát az OE-LEM lajstromjelű magángép.","id":"20201124_oelem_maganrepulo_oszi_utjai_europaszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e226b74a-bc9c-44ce-b5c0-783fd2c3c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f330a75-ce04-4e7a-92f4-f569a4acebfb","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_oelem_maganrepulo_oszi_utjai_europaszerte","timestamp":"2020. november. 24. 12:55","title":"A határok lezárva, de a NER magánrepülője így sem pihen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f47a09-b337-487f-a0c1-eb511fa377bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Tudományos Akadémia egy szakértői bizottságot hozott létre, hogy a tudomány eszközeivel vizsgálja, van-e alapja az 5G miatti félelmeknek. A rövid válasz az, hogy nincs.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia egy szakértői bizottságot hozott létre, hogy a tudomány eszközeivel vizsgálja, van-e...","id":"20201124_mta_5g_vizsgalat_mobilhalozat_frekvencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0f47a09-b337-487f-a0c1-eb511fa377bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e4b065-33a7-460f-b7de-7e36d983e83f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_mta_5g_vizsgalat_mobilhalozat_frekvencia","timestamp":"2020. november. 24. 11:05","title":"Az MTA megnézte, veszélyes-e az 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A toxikológus, mentőorvos szerint felelőtlen az az ígéret, amely szerint „mindenkit meggyógyítanak”. Szerinte jó lenne, ha a kormányzat a plázák bezárásáról is döntene.","shortLead":"A toxikológus, mentőorvos szerint felelőtlen az az ígéret, amely szerint „mindenkit meggyógyítanak”. Szerinte jó lenne...","id":"20201125_Zacher_Felejtsuk_el_ezt_az_idei_karacsonyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b65b6b-a191-47e3-968d-8531fcac87f9","keywords":null,"link":"/elet/20201125_Zacher_Felejtsuk_el_ezt_az_idei_karacsonyt","timestamp":"2020. november. 25. 13:56","title":"Zacher: Felejtsük el ezt az idei karácsonyt, hogy jövőre legyen karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ausztrál légitársaság vezetője szerint más cégek is követni fogják a példájukat, és megkövetelik az oltásigazolást.\r

","shortLead":"Az ausztrál légitársaság vezetője szerint más cégek is követni fogják a példájukat, és megkövetelik az oltásigazolást.\r

","id":"20201123_legitarsasag_koronavirus_jarvany_vakcina_oltas_nemzetkozi_jarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44148c8d-5960-4313-a2fe-986f60108dbd","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_legitarsasag_koronavirus_jarvany_vakcina_oltas_nemzetkozi_jarat","timestamp":"2020. november. 23. 19:10","title":"Csak koronavírus ellen beoltott utasokat fogad a Qantas a nemzetközi járatain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb09ce2-0a7a-4fb8-9ff5-16a4859217d1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Természettudományi Múzeum, az MTA-ELTE-MTM Paleontológiai Kutatócsoport és az ELTE TTK Őslénytani Tanszék kutatói a páncélos dinoszauruszok (Ankylosauria) szociális viselkedését vizsgálták legújabb kutatásukban. Eredményeik több mint érdekesek.","shortLead":"A Magyar Természettudományi Múzeum, az MTA-ELTE-MTM Paleontológiai Kutatócsoport és az ELTE TTK Őslénytani Tanszék...","id":"20201125_dinoszaurusz_paleontologia_szocialis_viselkedes_iharkuti_lelet_ankylosauria_hungarosaurus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adb09ce2-0a7a-4fb8-9ff5-16a4859217d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198f5992-eb51-42a9-9488-285178f3e693","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_dinoszaurusz_paleontologia_szocialis_viselkedes_iharkuti_lelet_ankylosauria_hungarosaurus","timestamp":"2020. november. 25. 14:33","title":"Magyar kutatók vizsgálták a dinoszauruszok viselkedését, érdekes eredményre jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19efabc3-142e-4caa-8a75-006184813669","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópálya felett repülő drónt nem veszik észre az autósok, így hatékonyabban lehet kiszűrni a szabálytalankodókat.","shortLead":"Az autópálya felett repülő drónt nem veszik észre az autósok, így hatékonyabban lehet kiszűrni a szabálytalankodókat.","id":"20201125_Nem_a_taj_miatt_repkedett_a_rendorsegi_dron_a_Koroshegyi_volgyhid_felett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19efabc3-142e-4caa-8a75-006184813669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbb0f34-8776-4815-b6cb-01fbb925e870","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_Nem_a_taj_miatt_repkedett_a_rendorsegi_dron_a_Koroshegyi_volgyhid_felett","timestamp":"2020. november. 25. 09:43","title":"Nem a tájban gyönyörködött a rendőrségi drón a Kőröshegyi völgyhíd felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Benkő László és Mihály Tamás halála után néhány nappal jelent meg az új Omega-album, amelynek a megjelenési dátumát már régen kitűzték. A címének szomorú aktualitást ad a két zenész távozása. Az Omega valamilyen formában tovább zenél, tavasszal koncerteket is terveznek.



","shortLead":"Benkő László és Mihály Tamás halála után néhány nappal jelent meg az új Omega-album, amelynek a megjelenési dátumát már...","id":"20201125_Ezt_nagyon_meredeken_intezte_az_elet__Testamentum_cimmel_jelent_meg_az_uj_Omegaalbum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826f6156-3858-4ccc-a892-2b847c7d42ff","keywords":null,"link":"/kultura/20201125_Ezt_nagyon_meredeken_intezte_az_elet__Testamentum_cimmel_jelent_meg_az_uj_Omegaalbum","timestamp":"2020. november. 25. 09:02","title":"„Ezt nagyon meredeken intézte az élet” – Testamentum címmel jelent meg az új Omega-album","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"November 24-én átlépte a négyezret a Covid magyarországi áldozatainak száma. Szakemberek most azt figyelik, hozhat-e rendkívüli helyzetet a járvány második hulláma az összes – tehát nem csak a koronavírus okozta – halálozás szempontjából.","shortLead":"November 24-én átlépte a négyezret a Covid magyarországi áldozatainak száma. Szakemberek most azt figyelik, hozhat-e...","id":"20201125_Rosszat_igero_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea25e70c-0b94-4559-9743-d6ffb5e19bcc","keywords":null,"link":"/360/20201125_Rosszat_igero_statisztika","timestamp":"2020. november. 25. 07:00","title":"Elfajulóban lehet a járvány, mutatják a KSH többhetes átfutással közölt halálozási adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]