[{"available":true,"c_guid":"eba38c91-c0c9-43c3-8b25-be708a81c251","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A szervezők terve szerint az esemény addig ismétlődik meg, amíg a célkitűzések megvalósulnak.","shortLead":" A szervezők terve szerint az esemény addig ismétlődik meg, amíg a célkitűzések megvalósulnak.","id":"20201107_Megint_lesz_tuntetes_a_Kossuth_teren_az_SZFE_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eba38c91-c0c9-43c3-8b25-be708a81c251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ff9854-e80a-4b2e-abbf-5c28a5485455","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Megint_lesz_tuntetes_a_Kossuth_teren_az_SZFE_miatt","timestamp":"2020. november. 07. 10:50","title":"Megint lesz tüntetés a Kossuth téren az SZFE miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51987662-667f-48d9-b1c5-1d88cf5c38ea","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Egy évvel a berlini falomlás után a magyaroknak köszönik, de a lengyel szomszédokkal még van egy kis intéznivaló. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Egy évvel a berlini falomlás után a magyaroknak köszönik, de a lengyel szomszédokkal még van egy kis intéznivaló...","id":"20201107_katonaszokevenyek_lengyelhatar_1990_november_9","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51987662-667f-48d9-b1c5-1d88cf5c38ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb404c15-224d-44b0-bd10-2548924cd9d6","keywords":null,"link":"/360/20201107_katonaszokevenyek_lengyelhatar_1990_november_9","timestamp":"2020. november. 07. 16:30","title":"Menedéket kérnek, fegyvereket adnak: szovjet katonák a német egyesítés után – 1990. november 9.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7df6d9d-e967-4685-b416-498187fbc1e3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Petrovics Eszter A mi Kodályunk című dokumentumfilmjét mutatja be a Budapest Music Center.","shortLead":"Petrovics Eszter A mi Kodályunk című dokumentumfilmjét mutatja be a Budapest Music Center.","id":"202045_film__afiatal_kodaly_petrovics_eszter_ami_kodalyunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7df6d9d-e967-4685-b416-498187fbc1e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba00c00-89bb-4f6f-b9b6-9088f134b418","keywords":null,"link":"/360/202045_film__afiatal_kodaly_petrovics_eszter_ami_kodalyunk","timestamp":"2020. november. 07. 13:45","title":"Film és zene: díjazott alkotást láthatunk Kodály Zoltánról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9f656b-4c0b-468b-9d78-cf13eb464384","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mark Meadows kedden még Donald Trumppal utazott a republikánusok választási kampányának központjába.\r

","shortLead":"Mark Meadows kedden még Donald Trumppal utazott a republikánusok választási kampányának központjába.\r

","id":"20201107_koronavirus_jarvany_feher_haz_kabinetfonok_donald_trump_mark_meadows","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe9f656b-4c0b-468b-9d78-cf13eb464384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7bcb04-3a01-43fb-818d-ce01a7cef54b","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_koronavirus_jarvany_feher_haz_kabinetfonok_donald_trump_mark_meadows","timestamp":"2020. november. 07. 09:01","title":"Koronavírusos a Fehér Ház kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24e11fd-2386-49c2-ac4e-f8b10fa68994","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindez azután történt, hogy Szarka Gábor kancellár pénteken megtiltotta az oktatást az egyetemen. ","shortLead":"Mindez azután történt, hogy Szarka Gábor kancellár pénteken megtiltotta az oktatást az egyetemen. ","id":"20201108_SZFE_oktatok_Neptun","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a24e11fd-2386-49c2-ac4e-f8b10fa68994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76080774-9ed7-48e9-9eb2-d541999a3019","keywords":null,"link":"/elet/20201108_SZFE_oktatok_Neptun","timestamp":"2020. november. 08. 18:03","title":"SZFE: Elvették az oktatók Neptun-hozzáférését, pedig vizsgákat kellene kiírniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201108_koronavirus_antitestek_iphone_12_kameraja_huawei_android_airbus_hold_oxigen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a2ecc2-4fa8-4bf1-aeec-1349b68db77f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201108_koronavirus_antitestek_iphone_12_kameraja_huawei_android_airbus_hold_oxigen","timestamp":"2020. november. 08. 12:03","title":"Ez történt: kiderült, hogy a koronavírus helyett a szervezetet is megtámadhatják az antitestek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f5dc604-b536-4231-9698-5d15c619bb5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg kell semmisíteni azokat az aláírásokat, amelyeket eddig civilek gyűjtöttek össze október közepe óta a tatai Öreg-tó partjára tervezett szállodaépítés ellen. A Nemzeti Választási Iroda a veszélyhelyzetre hivatkozva döntött így. ","shortLead":"Meg kell semmisíteni azokat az aláírásokat, amelyeket eddig civilek gyűjtöttek össze október közepe óta a tatai Öreg-tó...","id":"20201107_A_veszelyhelyzetre_hivatkozva_semmisittetnek_meg_a_tatai_nepszavazashoz_osszegyujtott_alairasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f5dc604-b536-4231-9698-5d15c619bb5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29120a0-1f2b-412f-b118-5c2079880e9e","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_A_veszelyhelyzetre_hivatkozva_semmisittetnek_meg_a_tatai_nepszavazashoz_osszegyujtott_alairasokat","timestamp":"2020. november. 07. 12:20","title":"A veszélyhelyzetre hivatkozva semmisíttetnék meg a tatai népszavazáshoz összegyűjtött aláírásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99871e09-6785-48b1-8128-b36ebcad64cb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Teljesen egyöntetűen ítéli meg a három nagy tengerentúli napilap a választások utáni helyzetet: győzött a demokrácia és a vesztes akkor teszi a legjobban, ha elismeri, hogy alulmaradt, ha nem tudja bizonyítani a csalást.","shortLead":"Teljesen egyöntetűen ítéli meg a három nagy tengerentúli napilap a választások utáni helyzetet: győzött a demokrácia és...","id":"20201108_Vezeto_amerikai_lapok_Trumpnak_vennie_kell_a_kalapjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99871e09-6785-48b1-8128-b36ebcad64cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5026bb-b141-4243-bfe6-d74cd732f5e1","keywords":null,"link":"/360/20201108_Vezeto_amerikai_lapok_Trumpnak_vennie_kell_a_kalapjat","timestamp":"2020. november. 08. 09:30","title":"Vezető amerikai lapok: Trump vegye a kalapját, Bidennek sok dolga lesz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]