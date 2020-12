Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11e6f982-ab40-4895-8c21-4bcebbb29b46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az areciboi obszervatórium a világ egyik legfontosabb csillagászati eszköze. A szerkezet azt az érő hatalmas terhelés miatt nemrég leszakadt. A fenntartó most irányított módon összerogyasztotta, mert már nem volt menthető.","shortLead":"Az areciboi obszervatórium a világ egyik legfontosabb csillagászati eszköze. A szerkezet azt az érő hatalmas terhelés...","id":"20201203_arecibo_obszervatorium_teleszkopo_osszeomlik_leszakad_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11e6f982-ab40-4895-8c21-4bcebbb29b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87657c28-e09f-4b25-b36c-523881c45926","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_arecibo_obszervatorium_teleszkopo_osszeomlik_leszakad_video","timestamp":"2020. december. 03. 20:33","title":"Itt a videó, amin látni, ahogy összeomlik a 900 tonnás rádióteleszkóp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus miatt még inkább kiszolgáltatottá teszi a szegény országokat a drágulás.","shortLead":"A koronavírus miatt még inkább kiszolgáltatottá teszi a szegény országokat a drágulás.","id":"20201204_Hateves_csucson_az_elelmiszerarak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea0595f-1dde-46df-be1f-2c524c14827c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_Hateves_csucson_az_elelmiszerarak","timestamp":"2020. december. 04. 18:37","title":"Hatéves csúcson az élelmiszerárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef26939-ac38-44b8-8a8d-7ccc6964782d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Mercedes szabadidő-autó bukkant fel két versenyautóval szemben.","shortLead":"Egy Mercedes szabadidő-autó bukkant fel két versenyautóval szemben.","id":"20201204_Szemben_hajtott_egy_autos_a_forgalommal__de_most_egy_versenypalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ef26939-ac38-44b8-8a8d-7ccc6964782d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03943e43-5a6a-4415-8774-7487a492a598","keywords":null,"link":"/cegauto/20201204_Szemben_hajtott_egy_autos_a_forgalommal__de_most_egy_versenypalyan","timestamp":"2020. december. 04. 11:48","title":"Szemben hajtott egy autós a forgalommal – de most egy versenypályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2696d5f7-fc37-4e1a-8d37-042b23219086","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újság főszerkesztője szerint a történet hazugság, és jogi lépéseket is tesznek.","shortLead":"Az újság főszerkesztője szerint a történet hazugság, és jogi lépéseket is tesznek.","id":"20201204_magyar_hang_bayer_zsolt_kormanymedia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2696d5f7-fc37-4e1a-8d37-042b23219086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea42137-5ff8-4ba8-98d4-7939e054ba2c","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_magyar_hang_bayer_zsolt_kormanymedia","timestamp":"2020. december. 04. 17:19","title":"A Magyar Hang kiáll a kormánymédia által pedofíliával vádolt munkatársa mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok olyan műtárgyat próbálnak eladni a Facebookon, amit bűnözők háborús területekről loptak el. Ez utóbbi tevékenység háborús bűncselekménynek számít, amely felderítését jelenleg csak megnehezíti a más érdekekre hivatkozó közösségi oldal.","shortLead":"Sok olyan műtárgyat próbálnak eladni a Facebookon, amit bűnözők háborús területekről loptak el. Ez utóbbi tevékenység...","id":"20201205_facebook_terrorizmus_mukereskedo_feketepiac_fenykep_torlese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2fc9d7-76db-4d35-af44-97643ed0c0fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_facebook_terrorizmus_mukereskedo_feketepiac_fenykep_torlese","timestamp":"2020. december. 05. 08:03","title":"Élénkítheti a feketekereskedelmet a Facebook képtörlő szabálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő szombatig kellene utalni a nyugdíjakat, de a karácsony miatt a szokásosnál hamarabb megtörténik.","shortLead":"Jövő szombatig kellene utalni a nyugdíjakat, de a karácsony miatt a szokásosnál hamarabb megtörténik.","id":"20201203_December_nyugdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e82b8e-d72c-4ca7-bd6a-3c2464a51237","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_December_nyugdij","timestamp":"2020. december. 03. 12:19","title":"Decemberben korábban érkezik a nyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b429bf6-8b5e-4587-b9b6-ee008c82031f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mikulástrolin ajándékokat is várnak, amelyeket rászoruló gyerekekhez juttat majd el a Baptista Szeretetszolgálat.","shortLead":"A Mikulástrolin ajándékokat is várnak, amelyeket rászoruló gyerekekhez juttat majd el a Baptista Szeretetszolgálat.","id":"20201204_mikulastroli_ciposdoboz_adomany_fenytroli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b429bf6-8b5e-4587-b9b6-ee008c82031f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b740bd-0b07-47b2-8573-ff767123b520","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_mikulastroli_ciposdoboz_adomany_fenytroli","timestamp":"2020. december. 04. 19:29","title":"Mikulástroli és Fénytroli is járja idén Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A MLSZ 2,39 milliárdnyi taopénzt ítélt meg a felcsúti focialapítványnak, de hogy mire, azt még nem tudni.","shortLead":"A MLSZ 2,39 milliárdnyi taopénzt ítélt meg a felcsúti focialapítványnak, de hogy mire, azt még nem tudni.","id":"20201203_felcsut_mlsz_tao_tamogatas_tao_penzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a50f7a-a0dd-4065-8dd5-cf5b372c0ca7","keywords":null,"link":"/kkv/20201203_felcsut_mlsz_tao_tamogatas_tao_penzek","timestamp":"2020. december. 03. 16:49","title":"Felcsúton megint kitaláltak valamit, amire milliárdokat hagyott jóvá az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]