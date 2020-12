Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e1c8b3e-6b1d-41c0-9df4-e2daba81e25b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családokért felelős tárca nélküli miniszter szerint ma Magyarországon a nők ugyanúgy ki tudnak teljesedni a szakmájukban, mint a férfiak.","shortLead":"A családokért felelős tárca nélküli miniszter szerint ma Magyarországon a nők ugyanúgy ki tudnak teljesedni...","id":"20201215_Novak_Katalin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e1c8b3e-6b1d-41c0-9df4-e2daba81e25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6538644e-da18-4e0d-a476-8929782a95fe","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_Novak_Katalin","timestamp":"2020. december. 15. 21:58","title":"Novák Katalin: Tudatosan félreértelmezték a szavaimat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5c00b0-cece-4ecb-8ce6-f9c97cebd25e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai és szingapúri kutatók szerint akár távolról is feltörhetők a népszerű, sokak által használt robotporszívók, majd mikrofonként használhatók.","shortLead":"Amerikai és szingapúri kutatók szerint akár távolról is feltörhetők a népszerű, sokak által használt robotporszívók...","id":"20201216_robotporszivo_lidar_rendszer_hanghullamok_detektalasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a5c00b0-cece-4ecb-8ce6-f9c97cebd25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d01ea8c-ceae-46c8-af0f-0e609dedc6f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_robotporszivo_lidar_rendszer_hanghullamok_detektalasa","timestamp":"2020. december. 16. 12:03","title":"Ha van otthon robotporszívó, már az is kémkedhet: mikrofonként használható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nőt bízott meg a számla nyitásával, a bűncselekményből származó 927 ezer eurót Hongkongba utalták.","shortLead":"Egy nőt bízott meg a számla nyitásával, a bűncselekményből származó 927 ezer eurót Hongkongba utalták.","id":"20201216_budapest_penzmosas_hongkong","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6508c8-8143-46b0-8fc2-c502ccf8ef11","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_budapest_penzmosas_hongkong","timestamp":"2020. december. 16. 07:33","title":"300 millió forintnyi eurót akart átmosni egy budapesti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceddbe21-effa-4fc7-bf1a-ca854fc68b48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mentőszolgálat szerint az autós a mentősök vagy akár a szállított beteg életét is veszélyeztethette.\r

","shortLead":"A mentőszolgálat szerint az autós a mentősök vagy akár a szállított beteg életét is veszélyeztethette.\r

","id":"20201215_Szirenazo_mento_BMW_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceddbe21-effa-4fc7-bf1a-ca854fc68b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b4a935-38ee-4645-b25d-41c2ab3f612e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Szirenazo_mento_BMW_Budapest","timestamp":"2020. december. 15. 21:05","title":"Szirénázó mentő mögött próbált kijutni a dugóból egy BMW-s Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c25dd6e-af69-4412-bada-7dba5d92acef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy főre jutó tényleges egyéni fogyasztás tekintetében továbbra is a sereghajtók között vagyunk az EU-ban.","shortLead":"Az egy főre jutó tényleges egyéni fogyasztás tekintetében továbbra is a sereghajtók között vagyunk az EU-ban.","id":"20201215_Magyarorszag_EU_GDP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c25dd6e-af69-4412-bada-7dba5d92acef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58bec39-bebc-41b5-8208-4ecedd174d9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_Magyarorszag_EU_GDP","timestamp":"2020. december. 15. 15:55","title":"Magyarországnál csak két ország szegényebb az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány javaslatára véget vetettek a \"börtönbiznisznek.\"","shortLead":"A kormány javaslatára véget vetettek a \"börtönbiznisznek.\"","id":"20201216_bortonkartalanitas_parlament_torvenymodositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda70cd6-1686-4016-8d5a-5be50761ad7a","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_bortonkartalanitas_parlament_torvenymodositas","timestamp":"2020. december. 16. 12:22","title":"Csak szabadulás után fizetnek kártalanítást a raboknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elfogató parancs van érvényben Silvia H. ellen, társát pedig már le is tartóztatták. ","shortLead":"Elfogató parancs van érvényben Silvia H. ellen, társát pedig már le is tartóztatták. ","id":"20201216_futes_optimalizalo_csalok_77_millio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f63b73-955a-48df-93ba-94a6b27478df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201216_futes_optimalizalo_csalok_77_millio","timestamp":"2020. december. 16. 15:12","title":"Rezsicsökkentést ígértek a csalók, 77 millióval verték át áldozataikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e8a668-24b9-4121-8fa9-491112ffaf58","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Észak-Amerika leghíresebb indián vezetője volt az 1890-ben 59 éves Ülő Bika, törzsfőnök, hadvezér, sámán, festő, költő, showman. Nevéhez kötődik az indiánok legnagyobb harci sikere, a Little Bighorn-i csata. Halála után és nyomán zajlott le a legszörnyűbb indiánirtás a Sérült térd-pataknál (Wounded Knee Massacre). Aligha lett volna annyira híres, ha nem áll be Buffalo Bill show-műsorába lovas kunsztokkal szórakoztatni a sápadtarcúakat.","shortLead":"Észak-Amerika leghíresebb indián vezetője volt az 1890-ben 59 éves Ülő Bika, törzsfőnök, hadvezér, sámán, festő, költő...","id":"20201215_ulo_bika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4e8a668-24b9-4121-8fa9-491112ffaf58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a694a12-33a4-452b-bd26-2f1a31c69a48","keywords":null,"link":"/360/20201215_ulo_bika","timestamp":"2020. december. 15. 17:00","title":"\"A sast sem lehet kötelezni, hogy úgy éljen, ahogy a varjú\" - 130 éve ölték meg Ülő Bikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]