[{"available":true,"c_guid":"302d5c33-0e7b-4d1a-8e5c-be5de8275808","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint a járvány platózott és már csökkenést látnak az adatokban.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint a járvány platózott és már csökkenést látnak az adatokban.","id":"20201222_operativ_torzs_muller_cecilia_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=302d5c33-0e7b-4d1a-8e5c-be5de8275808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acff808-61d4-4a22-a673-76f7fc064fa1","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_operativ_torzs_muller_cecilia_oltas","timestamp":"2020. december. 22. 14:14","title":"Müller: Marad a látogatási tilalom a szociális intézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnöknek járó hivatalos Twitter-fiók követőinek száma nullára áll át, amikor Joe Bident beiktatják elnöknek. Emellett többek között a first lady és a Fehér Ház fiókja is így jár.","shortLead":"Az amerikai elnöknek járó hivatalos Twitter-fiók követőinek száma nullára áll át, amikor Joe Bident beiktatják...","id":"20201223_twitter_amerikai_elnok_joe_biden_potus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b7cd14-2b6e-475b-a6bf-a5dad9c4f839","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_twitter_amerikai_elnok_joe_biden_potus","timestamp":"2020. december. 23. 15:08","title":"Tiszta lappal kezd Joe Biden, lenullázza a Twitter az amerikai elnök fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63125ee-c3b3-4e72-a21f-2689c6b75b99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az oltási könyv az útlevél és a személyi igazolvány mellett fontos okirat lesz a tömeges oltást követő hónapokban.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az oltási könyv az útlevél és a személyi igazolvány mellett fontos...","id":"20201222_gulyas_gergely_kormanyinfo_koronavirus_vedooltas_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c63125ee-c3b3-4e72-a21f-2689c6b75b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2effbdc-395e-403c-9484-f472974e547e","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_gulyas_gergely_kormanyinfo_koronavirus_vedooltas_egeszsegugy","timestamp":"2020. december. 22. 12:54","title":"Gulyás: Lesznek olyan szabályok, amelyek különbséget tesznek beoltottak és beoltatlanok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6106dcb3-1d23-483c-b306-fa1e81cfa553","c_author":"Papp Petra Anna","category":"tudomany","description":"Egy kis kreativitással és stabil internetkapcsolattal megmenthető az idei karácsony. Kezdőknek és haladóknak is hasznos tanácsokat szedtünk csokorba, hogy megkönnyítsük a rendhagyó ünneplést: egyszerűen használható videobeszélgetős szolgáltatások, online képeslapkészítő, neten játszható társasok.","shortLead":"Egy kis kreativitással és stabil internetkapcsolattal megmenthető az idei karácsony. Kezdőknek és haladóknak is hasznos...","id":"20201223_online_karacsony_ingyenes_videobeszelgetes_regisztracio_nelkul_jitsi_google_meet_microsoft_teams_zoom_tarsasjatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6106dcb3-1d23-483c-b306-fa1e81cfa553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2188b10f-68d5-41e1-9b52-4071af78f957","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_online_karacsony_ingyenes_videobeszelgetes_regisztracio_nelkul_jitsi_google_meet_microsoft_teams_zoom_tarsasjatek","timestamp":"2020. december. 23. 17:00","title":"Tippek, trükkök az idei karácsonyhoz, amikor illik az asztalnál mobilozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újabb iOS-verzióval érkezett ProRAW képformátumot is támogatni fogja az Instagram. A változtatás előnye, hogy a nagyobb méretű képek közvetlenül a képmegosztóra is feltölthetők és szerkeszthetők lesznek.","shortLead":"Az újabb iOS-verzióval érkezett ProRAW képformátumot is támogatni fogja az Instagram. A változtatás előnye...","id":"20201222_instagram_apple_proraw_kepformatum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6f2a50-d179-4a46-8810-a94fcc03cd8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_instagram_apple_proraw_kepformatum","timestamp":"2020. december. 22. 14:03","title":"Az Instagram tesz egy fontos gesztust az iPhone 12 tulajdonosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f240f1f7-57d9-4a29-a100-29d0727f5d04","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság ugyanakkor azt javasolja, hogy akinek nem feltétlenül szükséges, az ne utazzon. ","shortLead":"Az Európai Bizottság ugyanakkor azt javasolja, hogy akinek nem feltétlenül szükséges, az ne utazzon. ","id":"20201222_Europai_Bizottsag_NagyBritannia_hatarzar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f240f1f7-57d9-4a29-a100-29d0727f5d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2567e13b-7ff5-413a-a7c5-e13ffde41c1d","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_Europai_Bizottsag_NagyBritannia_hatarzar","timestamp":"2020. december. 22. 15:49","title":"Brüsszel arra kéri a tagállamokat, függesszék fel a brit utazási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1933ca94-2358-4758-8d04-f85c587c65a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb hírek szerint a Zoom már 2021-ben nekiállhat a webes e-mail-kliense tesztelésének, ami mellé később egy naptár is érkezhet.","shortLead":"A legfrissebb hírek szerint a Zoom már 2021-ben nekiállhat a webes e-mail-kliense tesztelésének, ami mellé később...","id":"20201223_zoom_email_naptar_google_microsft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1933ca94-2358-4758-8d04-f85c587c65a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16860d27-7960-4082-9c2b-2c9869a047ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_zoom_email_naptar_google_microsft","timestamp":"2020. december. 23. 19:03","title":"Félhet a Google és a Microsoft: levelezőt és naptárat fejleszt a Zoom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd96134e-7d20-49a9-a2fc-f2679eb56f5b","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Wáberer György, a Waberer's logisztikai vállalat felépítője szerint ez az iparág lehet a járvány egyik nagy nyertese, komoly fejlődési potenciált lát a magánegészségügyben és az ingatlanpiacon sem nyúlt mellé.","shortLead":"Wáberer György, a Waberer's logisztikai vállalat felépítője szerint ez az iparág lehet a járvány egyik nagy nyertese...","id":"20201222_Waberer_Gyorgy_Egeszsegtudatosabba_tesz_bennunket_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd96134e-7d20-49a9-a2fc-f2679eb56f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78bf42c9-55d9-4e21-8b5e-81b91e5b6ee7","keywords":null,"link":"/360/20201222_Waberer_Gyorgy_Egeszsegtudatosabba_tesz_bennunket_a_koronavirus","timestamp":"2020. december. 22. 15:00","title":"A 12. leggazdagabb magyar kezében a járványban is minden arannyá válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]