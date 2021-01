Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5acf8d29-181f-4ec8-a0c3-7abe117766b6","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Van, ahol a kijárási korlátozások miatt autókat gyújtogatnak, máshol az éttermek dacolnak a kötelező zárórával, és olyan város is akad, ahol a magányos diákok próbálják meggyőzni a vezetést az iskolák újranyitásáról. Egy dolog azonban mindenhol közös: egyre több országban törnek ki zavargások a járványügyi korlátozások miatt. A kormányoknak így a koronavírus terjedése mellett már az emberek türelmetlenségével is meg kell küzdeniük. ","shortLead":"Van, ahol a kijárási korlátozások miatt autókat gyújtogatnak, máshol az éttermek dacolnak a kötelező zárórával, és...","id":"20210125_koronavirus_lezaras_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5acf8d29-181f-4ec8-a0c3-7abe117766b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc307d4-01a1-4c76-99e3-bfdc392599f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_koronavirus_lezaras_tuntetes","timestamp":"2021. január. 25. 17:00","title":"Országok a teljes idegösszeomlás szélén: Európa-szerte tüntetnek a korlátozások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a35247e-7226-47c2-baca-4c8e360580c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojátékok, illetve filmek főhősei gyakran csáklya/mászókarom segítségével ugranak egyik épületről a másikra, miután a kilőtt eszköz beakadt valahova. A Built IRL youtubere megépítette a különleges szerkezetet.","shortLead":"A videojátékok, illetve filmek főhősei gyakran csáklya/mászókarom segítségével ugranak egyik épületről a másikra...","id":"202101125_maszokarom_csaklya_batman_youtuber","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a35247e-7226-47c2-baca-4c8e360580c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9769a136-c736-4a2e-97d8-4b1e0193c203","keywords":null,"link":"/tudomany/202101125_maszokarom_csaklya_batman_youtuber","timestamp":"2021. január. 25. 11:33","title":"Egy youtuber megépítette Batman legendás fegyverét, a kézből kilőhető csáklyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6357aa07-90a3-41f9-9f90-a60ce2900649","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megint a villanyautósok jártak jól, de végül is logikus módon. ","shortLead":"Megint a villanyautósok jártak jól, de végül is logikus módon. ","id":"20210126_elektromos_auto_Ausztria_sebessegkorlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6357aa07-90a3-41f9-9f90-a60ce2900649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a7db7e-2c29-414e-81cb-e12e07af34cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_elektromos_auto_Ausztria_sebessegkorlatozas","timestamp":"2021. január. 26. 09:41","title":"Elektromos autóval már nem kell betartani Ausztriában egy sebességkorlátozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9160d12e-719c-41a1-a450-27a62b14970d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kuvaiti külképviseletet vezető Rju Hjun Vo a gyermekei jövőjét szeretné biztosítani.","shortLead":"A kuvaiti külképviseletet vezető Rju Hjun Vo a gyermekei jövőjét szeretné biztosítani.","id":"20210125_Eszakkorea_delkorea_szokes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9160d12e-719c-41a1-a450-27a62b14970d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00822637-b23c-47af-bad3-c3f488231ec1","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_Eszakkorea_delkorea_szokes","timestamp":"2021. január. 25. 07:41","title":"Észak-koreai diplomata szökött Dél-Koreába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f60b134-a90a-4832-873a-9f32356494fe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az etnikai hovatartozás is szerepet játszhat abban, mennyire érzi valaki keserűnek az étcsokoládét, a brokkolit vagy a grapefruitot – állítják dán kutatók. A megállapítás meglepő, a magyarázat prózaibb","shortLead":"Az etnikai hovatartozás is szerepet játszhat abban, mennyire érzi valaki keserűnek az étcsokoládét, a brokkolit vagy...","id":"202103_izerzekeles_maskeppen_keseru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f60b134-a90a-4832-873a-9f32356494fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd3ef6e-9e60-4c1b-b46e-4df995d33150","keywords":null,"link":"/360/202103_izerzekeles_maskeppen_keseru","timestamp":"2021. január. 25. 18:00","title":"Érdekes különbség: más népek máshogy érzik a keserűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ad639e-0d67-4428-a857-fa177f0e18ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanús, hogy nem az egyetem színvonalának emeléséről szól a folyamat – állapítják meg az állásfoglalás aláírói.","shortLead":"Gyanús, hogy nem az egyetem színvonalának emeléséről szól a folyamat – állapítják meg az állásfoglalás aláírói.","id":"20210125_debreceni_egyetem_modellvaltas_tiltakozo_professzorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8ad639e-0d67-4428-a857-fa177f0e18ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6b973d-7454-4f5b-ba4b-0457ad33db2e","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_debreceni_egyetem_modellvaltas_tiltakozo_professzorok","timestamp":"2021. január. 25. 07:34","title":"Szó sem volt a modellváltásról szóló széles körű egyeztetésről a Debreceni Egyetem professzorai szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d12490b-245f-4782-905b-1ff646cbb416","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Dolgoznak a hiba elhárításán.","shortLead":"Dolgoznak a hiba elhárításán.","id":"20210125_KH_e_bank_mobilbank_hiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d12490b-245f-4782-905b-1ff646cbb416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4183d0-e98b-4827-b562-bed673bec26c","keywords":null,"link":"/kkv/20210125_KH_e_bank_mobilbank_hiba","timestamp":"2021. január. 25. 16:53","title":"Akadozik a K&H e-bank és mobilbank szolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég hamburgi üzemében egy kisebb járványgóc alakult ki: 21 munkatárs pozitív mintát adott.","shortLead":"A cég hamburgi üzemében egy kisebb járványgóc alakult ki: 21 munkatárs pozitív mintát adott.","id":"20210125_koronavirus_airbus_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d05b09-aa00-409a-8242-77b5ef1c2dce","keywords":null,"link":"/kkv/20210125_koronavirus_airbus_karanten","timestamp":"2021. január. 25. 08:20","title":"Karanténba került az Airbus 500 dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]