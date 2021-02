Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16cd5f81-6077-4b56-9bbb-c2e5e509f89e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi dolgozók nem hajlandóak végrehajtani a rezsim utasításait.","shortLead":"Az egészségügyi dolgozók nem hajlandóak végrehajtani a rezsim utasításait.","id":"20210203_mianmar_puccs_korhaz_sztrajk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16cd5f81-6077-4b56-9bbb-c2e5e509f89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76be9851-8723-44af-adf2-90743fbcc650","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_mianmar_puccs_korhaz_sztrajk","timestamp":"2021. február. 03. 06:48","title":"Sztrájkba léptek a mianmari kórházak a puccs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 83 éves színésznő is megkapta a koronavírus elleni oltást.","shortLead":"A 83 éves színésznő is megkapta a koronavírus elleni oltást.","id":"20210202_Jane_Fonda_azt_mondja_nem_faj_az_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc5c85b-7fc8-469f-ac92-046962265e17","keywords":null,"link":"/elet/20210202_Jane_Fonda_azt_mondja_nem_faj_az_oltas","timestamp":"2021. február. 02. 08:44","title":"Jane Fonda azt mondja, nem fáj az oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ad4396-7f28-4dac-b06f-fee6c31ab379","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden öröme és bánata, élete minden teljesítménye látszerész üzletének pultja mellől származik – eleveníti fel Emmi néni csaknem 80 éves pályafutását. Elmeséli, hogyan ismerte meg ott a férjét, de az is kiderül, hogy miért nem vállalt családot. Emmi néni csodálatos élete, második rész. ","shortLead":"Minden öröme és bánata, élete minden teljesítménye látszerész üzletének pultja mellől származik – eleveníti fel Emmi...","id":"20210202_Doku360_Emmi_neni_csodalatos_elete_masodik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0ad4396-7f28-4dac-b06f-fee6c31ab379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0bd7be-6e40-41f5-a7f9-a7ca4f738fde","keywords":null,"link":"/360/20210202_Doku360_Emmi_neni_csodalatos_elete_masodik_resz","timestamp":"2021. február. 02. 19:00","title":"Doku360: Sok miniszternek és főpapnak csináltam szemüveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72747945-0c0a-4b86-88cd-6e8fd17b70d3","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Ezt állítja a legmagasabb francia irodalmi elismeréssel, a Goncourt-díjjal méltányolt könyv, a Napirend szerzője, Éric Vuillard.","shortLead":"Ezt állítja a legmagasabb francia irodalmi elismeréssel, a Goncourt-díjjal méltányolt könyv, a Napirend szerzője, Éric...","id":"202104__napirend__afuhrer_asztaltarsasaga__kozelkepek__szorozva_osztottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72747945-0c0a-4b86-88cd-6e8fd17b70d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083aaa94-b987-46ea-baa2-b2f70f27d54b","keywords":null,"link":"/360/202104__napirend__afuhrer_asztaltarsasaga__kozelkepek__szorozva_osztottak","timestamp":"2021. február. 02. 17:00","title":"A történelem fekete komédia, a múlt sötétebb, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első körben a Google üzleti ügyfelei, két hét múlva viszont mindenki más is megkapja majd a Meet újdonságát, amivel még a konferenciahívás előtt letesztelhető a kép és a hang.","shortLead":"Első körben a Google üzleti ügyfelei, két hét múlva viszont mindenki más is megkapja majd a Meet újdonságát, amivel még...","id":"20210203_google_meet_videokonferencia_hivas_hang_kep_ellenorzese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223242d2-ed74-4a3f-8241-06e2ddc929c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_google_meet_videokonferencia_hivas_hang_kep_ellenorzese","timestamp":"2021. február. 03. 15:03","title":"Új funkciót kap a Google Meet, megelőzhetőek vele a technikai bakik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d50a2f-5aa8-4671-b16a-4c521f247e80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A januárban készített felmérés azt mutatja, befagytak a pártpreferenciák az elmúlt hetekben.","shortLead":"A januárban készített felmérés azt mutatja, befagytak a pártpreferenciák az elmúlt hetekben.","id":"20210202_republikon_felmeres_kormany_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5d50a2f-5aa8-4671-b16a-4c521f247e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00e52ab-d9c0-4da1-add3-8ad5bb6b73e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_republikon_felmeres_kormany_ellenzek","timestamp":"2021. február. 02. 06:18","title":"Republikon: Megállt a Fidesz visszaesése, de összeadva jobban áll az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66048d41-4846-4897-89a4-61add6e82e53","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosnak, a kormánynak és az ingatlanok bérbeadóinak is volna dolguk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerint.","shortLead":"A fővárosnak, a kormánynak és az ingatlanok bérbeadóinak is volna dolguk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerint.","id":"20210203_bkik_kamara_vendeglatas_turizmus_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66048d41-4846-4897-89a4-61add6e82e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a68f8d-859a-47a8-8eac-eb06ea57dfdd","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_bkik_kamara_vendeglatas_turizmus_valsag","timestamp":"2021. február. 03. 17:01","title":"13 javaslatot írt a kamara, hogyan lehetne megúszni a vendéglátós cégek tömeges bezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e26bdd6-0f5f-4683-9665-9eac791e1b6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter döntését Müller Cecília jelentette be az operatív törzs tájékoztatóján.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter döntését Müller Cecília jelentette be az operatív törzs tájékoztatóján.","id":"20210203_operativ_torzs_kasler_miklos_egynapos_sebeszet_muller_cecilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e26bdd6-0f5f-4683-9665-9eac791e1b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59186c06-8d9a-4ac4-b261-a0c1fb0355d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_operativ_torzs_kasler_miklos_egynapos_sebeszet_muller_cecilia","timestamp":"2021. február. 03. 13:32","title":"Két kivétellel újra engedélyezte az egynapos ellátásokat Kásler Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]