[{"available":true,"c_guid":"3f6313b7-a591-4249-9993-99abcd2d6191","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól járnak azok a Netflix-előfizetők, akik mobilon vagy táblagépen követik a szolgáltató műsorait, az ahhoz használt eszköz pedig Android-rendszerű. Esetükben ugyanis jobb hangminőség jár majd a rengeteg sorozat és film mellé.","shortLead":"Jól járnak azok a Netflix-előfizetők, akik mobilon vagy táblagépen követik a szolgáltató műsorait, az ahhoz használt...","id":"20210203_netflix_hangminoseg_xhe_aac_kodek_android_telefon_tablet_filmnezes_online","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6313b7-a591-4249-9993-99abcd2d6191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aeea645-767c-4269-86f5-2857291a5edf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_netflix_hangminoseg_xhe_aac_kodek_android_telefon_tablet_filmnezes_online","timestamp":"2021. február. 03. 10:03","title":"Jobban fog szólni a Netflix az androidos készülékeken, ha gyors az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lesz olyan kórház, ahol 85 oltópontot fognak működtetni – mondta a HVG egyik forrása. A kórházakon eddig is hatalmas volt a nyomás, most még az oltások beadása is rájuk hárul.","shortLead":"Lesz olyan kórház, ahol 85 oltópontot fognak működtetni – mondta a HVG egyik forrása. A kórházakon eddig is hatalmas volt a nyomás, most még az oltások beadása is rájuk hárul.","shortLead":"Lesz olyan kórház, ahol 85 oltópontot fognak működtetni – mondta a HVG egyik forrása. Szűk egy évvel később – még az éves növekedési adatok publikálása előtt – ezúttal online beszéltek a kilátásokról a hazai gazdasági élet vezető személyiségei: Orbán Viktor miniszterelnök mellett Varga Mihály pénzügyminiszter és Parragh László, a kamara elnöke. ","shortLead":"A koronavírus minden előrejelzés szerint súlyos recesszióba rántotta a magyar gazdaságot – erről, még jövő időben...","id":"20210204_mkik_gazdasagi_evnyito_elo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69f471bd-1641-403f-a069-dd857a8dc74a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3353e425-df25-4bc5-a1b0-a8a3f34603f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_mkik_gazdasagi_evnyito_elo","timestamp":"2021. február. 04. 10:09","title":"Orbán új hitelkonstrukciót jelentett be a mikrovállalkozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c07241d-99ab-478c-9f29-04beefb899c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pénzügyi siker meghatározó az üzleti életben, azonban ugyancsak fontos a társak tiszteletének kivívása. A Fortune minden évben összeállítja a vállalatok rangsorát az elismertség szerint. Az élen technológiai cégek végeztek, persze ebben a világjárvány is szerepet játszott.","shortLead":"A pénzügyi siker meghatározó az üzleti életben, azonban ugyancsak fontos a társak tiszteletének kivívása. A Fortune...","id":"20210203_fortune_lista_a_vilag_legelismertebb_vallalatai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c07241d-99ab-478c-9f29-04beefb899c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf65f8f-978a-422c-ba5f-c5c24580bcfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_fortune_lista_a_vilag_legelismertebb_vallalatai","timestamp":"2021. február. 03. 11:33","title":"Fortune-lista: ezek most a világ legelismertebb vállalatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tárolták egységes, visszakereshető rendszerben sportba ömlő közpénzt az Emminél.","shortLead":"Nem tárolták egységes, visszakereshető rendszerben sportba ömlő közpénzt az Emminél.","id":"20210203_tao_nyilvantartas_papir_alapon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24085a0-b155-47c1-a104-e9a585846e1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_tao_nyilvantartas_papir_alapon","timestamp":"2021. február. 03. 18:20","title":"Tíz év után informatikai rendszer készül a tao-költések követésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd5c2d74-a14c-402b-b72f-229b5cc57445","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A francia autóversenyző a Dale Coyne Racinghez szerződött.","shortLead":"A francia autóversenyző a Dale Coyne Racinghez szerződött.","id":"20210203_romain_grosjean_indycar_f1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd5c2d74-a14c-402b-b72f-229b5cc57445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78acf800-3c7e-4530-a72c-0eedf89c0683","keywords":null,"link":"/sport/20210203_romain_grosjean_indycar_f1","timestamp":"2021. február. 03. 17:40","title":"Az F1-ből kiszorult Grosjean az IndyCarban folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a466f27-28ca-42e5-9e9c-82e9f58c2d99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen beavatkozást korábban összesen csupán kétszer végeztek. Ez közel 23 órán át tartott.","shortLead":"Ilyen beavatkozást korábban összesen csupán kétszer végeztek. Ez közel 23 órán át tartott.","id":"20210203_arcatultetes_mutet_operacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a466f27-28ca-42e5-9e9c-82e9f58c2d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c4ca3e-8737-4e56-8a87-1912b69636c0","keywords":null,"link":"/elet/20210203_arcatultetes_mutet_operacio","timestamp":"2021. február. 03. 12:37","title":"Egyszerre kapott új arcot és kezeket egy amerikai fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbc8ecc-8004-4b42-bb35-ece133b85977","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvánnyal együtt járó maszkviselés megnövelte az ujjlenyomatos telefonfeloldás ázsióját. Ez is közre játszhat abban, hogy visszahozza az iPhone 13-akba a Touch ID-t az Apple, igaz, a Face ID-ról sem fog lemondani.","shortLead":"A koronavírus-járvánnyal együtt járó maszkviselés megnövelte az ujjlenyomatos telefonfeloldás ázsióját. Ez is közre...","id":"20210204_faceid_es_kijelzo_alatti_touchid_iphone_13","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bbc8ecc-8004-4b42-bb35-ece133b85977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf38017e-fcea-436f-8c65-4eabb903b5fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_faceid_es_kijelzo_alatti_touchid_iphone_13","timestamp":"2021. február. 04. 12:03","title":"Egyre biztosabb: az idei iPhone-okban arcfelismerő és ujjlenyomat-olvasó is lesz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]