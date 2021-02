Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A regnáló kormánypárt 2020-ban összesen 67,1 milliárd forintot adott a nagy cégeknek.","shortLead":"A regnáló kormánypárt 2020-ban összesen 67,1 milliárd forintot adott a nagy cégeknek.","id":"20210204_Fidesz_baloldal_multi_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3c4734-0724-4f9c-9a07-01965d2c3295","keywords":null,"link":"/kkv/20210204_Fidesz_baloldal_multi_tamogatas","timestamp":"2021. február. 04. 17:07","title":"A Fidesz háromszor annyi pénzt adott a multiknak, mint a baloldali kormányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa786a2-089c-4aad-a4b1-983b74cba16c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kínai oktatási minisztérium a testnevelésórák reformját kezdeményezi, hogy elejét vegye a további „elnőiesedésnek”.","shortLead":"A kínai oktatási minisztérium a testnevelésórák reformját kezdeményezi, hogy elejét vegye a további „elnőiesedésnek”.","id":"20210204_Nem_eleg_ferfiasak_a_ferfiak_a_kinai_kormany_aggodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaa786a2-089c-4aad-a4b1-983b74cba16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c7c57d-abc5-4935-bb0b-f5e28b901866","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Nem_eleg_ferfiasak_a_ferfiak_a_kinai_kormany_aggodik","timestamp":"2021. február. 04. 10:21","title":"Nem elég „férfiasak” a férfiak, a kínai kormány aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbe3191-c77b-43c2-9207-505b07b68d3e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő feladta a leckét.","shortLead":"A színésznő feladta a leckét.","id":"20210204_Balsai_Moni_A_pek_pokja_Central_Szinhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cbe3191-c77b-43c2-9207-505b07b68d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48740932-59aa-4f60-beaa-0ff908208e2d","keywords":null,"link":"/kultura/20210204_Balsai_Moni_A_pek_pokja_Central_Szinhaz","timestamp":"2021. február. 04. 13:00","title":"Balsai Móni parádés tempóban darálja A pék pókját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Budapestre körülbelül éjfélkor érkező vonatokkal másnap reggelre érkezhetünk meg a horvát tengerpartra. ","shortLead":"A Budapestre körülbelül éjfélkor érkező vonatokkal másnap reggelre érkezhetünk meg a horvát tengerpartra. ","id":"20210204_ejszakaivonat_vasut_karosnanyagkibocsatas_klimavaltozas_regiojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02791c4-0636-4015-add8-563e7e3e527b","keywords":null,"link":"/kkv/20210204_ejszakaivonat_vasut_karosnanyagkibocsatas_klimavaltozas_regiojet","timestamp":"2021. február. 04. 14:17","title":"Május végétől éjszakai vonattal mehetünk a horvát tengerpartra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közlekedési vállalat szórakoztató videókkal és játékokkal is jelentkezik majd kifejezetten a fiatalok kedvéért.","shortLead":"A közlekedési vállalat szórakoztató videókkal és játékokkal is jelentkezik majd kifejezetten a fiatalok kedvéért.","id":"20210204_TikTokcsatornat_inditott_a_BKK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"190cb1ee-b586-4753-b60c-07ae2b4c000b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_TikTokcsatornat_inditott_a_BKK","timestamp":"2021. február. 04. 16:40","title":"TikTok-csatornát indított a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e7366e-66c8-4648-bd66-84fc3e866ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer kilométer hosszú, transzatlanti kábelt helyezett működésbe a Google. A mélytengeri vezeték Franciaország és az Egyesült Államok között biztosít több mint gyors összeköttetést.","shortLead":"Több ezer kilométer hosszú, transzatlanti kábelt helyezett működésbe a Google. A mélytengeri vezeték Franciaország és...","id":"20210204_google_transzatlanti_kabel_melytengeri_vezetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0e7366e-66c8-4648-bd66-84fc3e866ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3118c16d-ee3d-484e-8404-239e427a3484","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_google_transzatlanti_kabel_melytengeri_vezetek","timestamp":"2021. február. 04. 08:36","title":"A Google új vezetékén 250 Tb/s sebességgel jönnek-mennek az adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megállt a járványhelyzet javulása, de március elejére már egymillió lehet azoknak a magyaroknak a száma, akik valamilyen módon védettek a koronavírus ellen. Nem az számít, mennyiért vesszük a vakcinát, hanem hogy milyen gyorsan. A vakcinaigazolás bevezetéséről a nemzeti konzultáció alapján fognak majd dönteni. A vállalkozóknak igazuk volt, túl lassan kapták meg a beígért bértámogatást, ezért változni fog a rendszer. A gyermek pedig egy közjószág. Interjút adott a Kossuth Rádiónak a miniszterelnök. ","shortLead":"Megállt a járványhelyzet javulása, de március elejére már egymillió lehet azoknak a magyaroknak a száma, akik...","id":"20210205_Orban_Viktor_radiointerju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b51939-3d37-40e4-8f78-eaca4e8d842f","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Orban_Viktor_radiointerju","timestamp":"2021. február. 05. 07:39","title":"Orbán Viktor: Március 15-ére minden 60 év feletti regisztrált magyart be fogunk oltani ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fa7a47-8da4-46e7-9725-82223f0ece7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XV. kerületben lépett a gázra az autó sofőrje, a IV. kerületben kapták el.","shortLead":"A XV. kerületben lépett a gázra az autó sofőrje, a IV. kerületben kapták el.","id":"20210204_autosuldozes_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8fa7a47-8da4-46e7-9725-82223f0ece7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b578653-77fa-4bdd-a075-cf5ca0489a7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_autosuldozes_budapest","timestamp":"2021. február. 04. 22:05","title":"Kerületeken át üldöztek a rendőrök egy BMW-t Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]