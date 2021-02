Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az év végi pénzszórásnak meg lett az eredménye, az ország államadóssága meghaladta a 38 ezer milliárd forintot, ezzel újra visszaugrott a GDP 81 százalékára. A háztartások adóssága is jelentősen nőtt, miközben a lakosság rengeteg készpénzt és bankbetétet halmozott fel, vagyis egyáltalán nem volt minden rendben a munkaerőpiacon, ahogy a kormány igyekszik lefesteni.","shortLead":"Az év végi pénzszórásnak meg lett az eredménye, az ország államadóssága meghaladta a 38 ezer milliárd forintot, ezzel...","id":"20210217_allamadossag_aht","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec0c84d-6934-47b7-837a-5662d5971d5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_allamadossag_aht","timestamp":"2021. február. 17. 13:05","title":"Az Orbán-kormány felülmúlta a Gyurcsány-kormányt – államadósságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nyolc fázisban 1326 lakást alakítanak ki a Tóváros elnevezésű projektben.","shortLead":"Nyolc fázisban 1326 lakást alakítanak ki a Tóváros elnevezésű projektben.","id":"20210216_lakopark_tovaros_ingatlanfejlesztes_atenor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0850c6-7ab9-42b0-a98a-9e4343a4e685","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210216_lakopark_tovaros_ingatlanfejlesztes_atenor","timestamp":"2021. február. 16. 22:14","title":"Hatalmas lakópark épül a XI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c875ff04-725f-402b-a27d-7aa7bc16a561","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A német sportszeróriás nem tudta sikerre vinni a 2006-ban megvásárolt amerikai márkát. Most megindítja az eladás hivatalos folyamatát.","shortLead":"A német sportszeróriás nem tudta sikerre vinni a 2006-ban megvásárolt amerikai márkát. Most megindítja az eladás...","id":"20210216_reebok_adidas_eladas_veszteseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c875ff04-725f-402b-a27d-7aa7bc16a561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b20eff6-c60a-44d9-80fe-f764baefd9a7","keywords":null,"link":"/kkv/20210216_reebok_adidas_eladas_veszteseg","timestamp":"2021. február. 16. 17:45","title":"Megszabadul az Adidas a Reeboktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Matolcsy György szerint Magyarország szintet léphetne a fenntartható felzárkózásban azzal, ha a legjobb egyetemek köré innovációs parkokat, okoskerteket építenének, amelyek bölcsői és keltetői lehetnének egy magyar innovációra és tulajdonra épülő vadonatúj gazdaságnak.","shortLead":"Matolcsy György szerint Magyarország szintet léphetne a fenntartható felzárkózásban azzal, ha a legjobb egyetemek köré...","id":"20210217_matolcsy_gyorgy_okos_kertek_innovacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e96e35-4d5e-4610-8203-5efa5305193a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_matolcsy_gyorgy_okos_kertek_innovacio","timestamp":"2021. február. 17. 07:03","title":"Íme Matolcsy György legújabb ötlete, amellyel szerinte lökhetnénk a magyar gazdaságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d193eea-d63f-4db4-93f8-9e7902e65e09","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kivágták a falból és elszállították szerdán azt a Banksy-képet, amelyet a világhírű utcaművész egy nottinghami ház téglafalára festett. A tavaly októberben megjelent kép egy bicikligumival hulahoppozó kislányt ábrázol.



","shortLead":"Kivágták a falból és elszállították szerdán azt a Banksy-képet, amelyet a világhírű utcaművész egy nottinghami ház...","id":"20210218_Kivagtak_egy_haz_falabol_Banksy_festmenyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d193eea-d63f-4db4-93f8-9e7902e65e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98bce50-6aa1-40c6-8927-3fb76c63cd3d","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Kivagtak_egy_haz_falabol_Banksy_festmenyet","timestamp":"2021. február. 18. 09:27","title":"Kivágták egy ház falából Banksy festményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1cb2dd-7bad-4ab8-ac5f-652cf3b0106f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210216_Marabu_Feknyuz_Varga_Judit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c1cb2dd-7bad-4ab8-ac5f-652cf3b0106f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbbed0b-8a4d-490e-8633-679ea7d448a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Marabu_Feknyuz_Varga_Judit","timestamp":"2021. február. 16. 12:08","title":"Marabu Féknyúz: Varga Judit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969798c7-56a3-46bf-ab77-33bee6434c23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Közösségi térnek is tervezik a 720 négyzetméteres könyvtárat.","shortLead":"Közösségi térnek is tervezik a 720 négyzetméteres könyvtárat.","id":"20210216_konyvtar_terez_korut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=969798c7-56a3-46bf-ab77-33bee6434c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb49f4d7-776e-437e-9ad5-d55661c65a19","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210216_konyvtar_terez_korut","timestamp":"2021. február. 16. 11:38","title":"Könyvtár nyílik a körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az A-Híd Zrt. szerint a híd műszaki állapotának romlása, az építőipari infláció és az euró árfolyamváltozása is megnövelte a költségeket.","shortLead":"Az A-Híd Zrt. szerint a híd műszaki állapotának romlása, az építőipari infláció és az euró árfolyamváltozása is...","id":"20210216_Felujitas_5_milliard_Lanchid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a96a45d-f87a-496d-bf39-a300da646922","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210216_Felujitas_5_milliard_Lanchid","timestamp":"2021. február. 16. 13:11","title":"Elmondta a kivitelező, miért kerül 5 milliárd forinttal többe a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]