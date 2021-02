Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d193eea-d63f-4db4-93f8-9e7902e65e09","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kivágták a falból és elszállították szerdán azt a Banksy-képet, amelyet a világhírű utcaművész egy nottinghami ház téglafalára festett. A tavaly októberben megjelent kép egy bicikligumival hulahoppozó kislányt ábrázol.



","shortLead":"Kivágták a falból és elszállították szerdán azt a Banksy-képet, amelyet a világhírű utcaművész egy nottinghami ház...","id":"20210218_Kivagtak_egy_haz_falabol_Banksy_festmenyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d193eea-d63f-4db4-93f8-9e7902e65e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98bce50-6aa1-40c6-8927-3fb76c63cd3d","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Kivagtak_egy_haz_falabol_Banksy_festmenyet","timestamp":"2021. február. 18. 09:27","title":"Kivágták egy ház falából Banksy festményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ausztria már felajánlotta, hogy a hadseregéből orvosokat és ápolókat irányít Szlovákiába, ahol egyre kevesebb a szakember.","shortLead":"Ausztria már felajánlotta, hogy a hadseregéből orvosokat és ápolókat irányít Szlovákiába, ahol egyre kevesebb...","id":"20210218_szlovakia_koronavirus_brit_mutacio_egeszsegugy_segitseg_ausztria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2068be2e-ff05-4192-aa23-3c14171ae753","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_szlovakia_koronavirus_brit_mutacio_egeszsegugy_segitseg_ausztria","timestamp":"2021. február. 18. 14:52","title":"Összeroppanthatja a szlovák egészségügyet a brit vírusmutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26f9abc-3fa0-4c1c-a4f6-c960978b7378","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatok valószínűleg kapcsolatba kerültek a mérgező anyagokkal, és ettől lett kék a szőrzetük. A kutyákat megvizsgálták, elvileg nem lehet bajuk.","shortLead":"Az állatok valószínűleg kapcsolatba kerültek a mérgező anyagokkal, és ettől lett kék a szőrzetük. A kutyákat...","id":"20210217_kek_kutya_vegyi_uzem_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f26f9abc-3fa0-4c1c-a4f6-c960978b7378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08175ff8-6635-4a55-82e1-7f0e6318078e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_kek_kutya_vegyi_uzem_oroszorszag","timestamp":"2021. február. 17. 18:40","title":"Kék kutyákat találtak egy elhagyatott orosz vegyi üzem közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9658db-4bd1-46af-bcca-5d8eb4de52f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ők az egyetlen pályázók a frekvenciára, viszont a benyújtott anyag tartalmi részét még nem bírálta el az NMHH.","shortLead":"Ők az egyetlen pályázók a frekvenciára, viszont a benyújtott anyag tartalmi részét még nem bírálta el az NMHH.","id":"20210217_Elfogadta_a_Mediatanacs_a_Klubradio_hianypotlasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b9658db-4bd1-46af-bcca-5d8eb4de52f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c0ec51-502e-40a3-a4d9-df44ce193d2a","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_Elfogadta_a_Mediatanacs_a_Klubradio_hianypotlasat","timestamp":"2021. február. 17. 18:59","title":"Elfogadta a Médiatanács a Klubrádió hiánypótlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kora délutánig erős széllökésekre kell számítani, de csapadék nem valószínű.","shortLead":"Kora délutánig erős széllökésekre kell számítani, de csapadék nem valószínű.","id":"20210218_Napsutes_idojaras_csutortok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db83fe45-fb42-4e4c-89ed-0af4f5da8e09","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Napsutes_idojaras_csutortok","timestamp":"2021. február. 18. 06:14","title":"Napsütést hoz a csütörtök, akár 12 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83cee79d-82c9-498e-89fd-5a99c046b79d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt már sejteni lehet, hogy az Apple is dolgozik összehajtható telefonon. Egy szabadalmi bejelentés pedig azt sugallja, hogy felhasználná egy ilyen készülék házának sajátosságait a jobb, sőt különlegesebb fotózás érdekében.","shortLead":"Azt már sejteni lehet, hogy az Apple is dolgozik összehajtható telefonon. Egy szabadalmi bejelentés pedig azt sugallja...","id":"20210219_apple_szabadalom_kamerak_a_hajlekony_hazon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83cee79d-82c9-498e-89fd-5a99c046b79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939346f1-b6c2-4784-b746-fd81a4f3e526","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_apple_szabadalom_kamerak_a_hajlekony_hazon","timestamp":"2021. február. 19. 11:03","title":"Trükkösen helyezné el a kamerákat az Apple az összehajtható iPhone-okon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tesztelik a Szputnyik könnyített változatát. Jön a kubai oltóanyag, a Sovereign 2. Orbán Viktor a harmadik hullámról beszélt. Landolt a Mars-eszköz. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Tesztelik a Szputnyik könnyített változatát. Jön a kubai oltóanyag, a Sovereign 2. Orbán Viktor a harmadik hullámról...","id":"20210219_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792697ef-f46c-458a-87ab-39e7f8646e15","keywords":null,"link":"/360/20210219_Radar360","timestamp":"2021. február. 19. 08:00","title":"Radar360: Már létezik kubai vakcina is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508e0caa-163e-4768-99f0-e2fdae1c8c93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A különleges rendszert meleg vízzel fogják hűteni. Ha elkészült, világviszonylatban a 60. helyet csípheti meg.","shortLead":"A különleges rendszert meleg vízzel fogják hűteni. Ha elkészült, világviszonylatban a 60. helyet csípheti meg.","id":"20210218_szuperszamitogep_magyarorszag_kifu_szijarto_zoltan_szamitastechnika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=508e0caa-163e-4768-99f0-e2fdae1c8c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b412c8d-2dc3-4c52-a8d8-fc20413a36b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_szuperszamitogep_magyarorszag_kifu_szijarto_zoltan_szamitastechnika","timestamp":"2021. február. 18. 16:03","title":"Közel 6 milliárd forintból lesz új szuperszámítógépe Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]