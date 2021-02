Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Hiába akadozik a kínai lakosság beoltása, a nagyhatalom már világszerte kínálja vakcináit. Főleg a szegényebb és fejlődő országokat célozzák, így a propagandájuknak mindenképpen jót tett, hogy egy uniós ország, Magyarország is engedélyezte a Sinopharmot – amit egyébként itthon is sikerként tud kommunikálni az Orbán-kormány.","shortLead":"Hiába akadozik a kínai lakosság beoltása, a nagyhatalom már világszerte kínálja vakcináit. Főleg a szegényebb és...","id":"20210223_Kina_vakcina_diplomacia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a486d529-3879-4460-8090-88bb7e1e2ea9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_Kina_vakcina_diplomacia","timestamp":"2021. február. 23. 15:20","title":"Kína is hálás lehet, hogy Magyarország engedélyezte a vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc41ab3f-a605-4991-bb52-416f4de05507","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla újfajta kezelési módot talált ki a Sütiknek, hogy a weboldalak ne tudják mindenhová nyomon követni a felhasználókat.","shortLead":"A Mozilla újfajta kezelési módot talált ki a Sütiknek, hogy a weboldalak ne tudják mindenhová nyomon követni...","id":"20210224_mozilla_firefox_86_sutik_nyomonkovetes_felhasznalok_vedelme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc41ab3f-a605-4991-bb52-416f4de05507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb95f0ec-74c1-49ae-a34d-7cb73d9763d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_mozilla_firefox_86_sutik_nyomonkovetes_felhasznalok_vedelme","timestamp":"2021. február. 24. 20:03","title":"Megakadályozza az új Firefox böngésző, hogy leskelődjenek a weboldalak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerdán 14 órától 24 órás munkabeszüntetést hirdetett.","shortLead":"A szakszervezet szerdán 14 órától 24 órás munkabeszüntetést hirdetett.","id":"20210224_sztrajk_continental_mako","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c5e374-2889-45e9-9537-6317d79f4f16","keywords":null,"link":"/kkv/20210224_sztrajk_continental_mako","timestamp":"2021. február. 24. 13:35","title":"Újra sztrájkolni fognak a Continental makói dolgozói, de most már 24 órán át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt kémfőnöknek – aki Nikola Gruevszki unokatestvére – pár nappal egy rá vonatkozó bírósági ítélet kihirdetése előtt veszett nyoma. Nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene.","shortLead":"A volt kémfőnöknek – aki Nikola Gruevszki unokatestvére – pár nappal egy rá vonatkozó bírósági ítélet kihirdetése előtt...","id":"20210223_eltunt_gruevszki_unokatestvere_volt_kemfonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8529bc4-5a9d-40cf-ba1a-becf3e04c5f9","keywords":null,"link":"/vilag/20210223_eltunt_gruevszki_unokatestvere_volt_kemfonok","timestamp":"2021. február. 23. 19:49","title":"Eltűnt a Gruevszki-féle lehallgatásokban érintett volt észak-macedón kémfőnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79685c7-0ec3-4667-bcbe-77e1bcfb4063","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kődarabok hullhatnak a turistaútra, jobb most elkerülni.","shortLead":"Kődarabok hullhatnak a turistaútra, jobb most elkerülni.","id":"20210223_Ram_szakadek_tura_veszely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f79685c7-0ec3-4667-bcbe-77e1bcfb4063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730b499a-782e-4c51-8c2d-6bb41e31095b","keywords":null,"link":"/elet/20210223_Ram_szakadek_tura_veszely","timestamp":"2021. február. 23. 12:57","title":"Figyelmeztet az erdészet, kerüljék el a túrázók a Rám-szakadékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f947cdc7-cb29-41bf-9a3b-f73ab804ceec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az angliai Coventryben indult kísérleti projektben utazási kupont adnak azoknak, akik a régi, szennyező autójuk helyett a tömegközlekedést választják. ","shortLead":"Az angliai Coventryben indult kísérleti projektben utazási kupont adnak azoknak, akik a régi, szennyező autójuk helyett...","id":"20210223_Tobb_mint_egymilliot_ajanlanak_ha_valaki_leteszik_az_autojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f947cdc7-cb29-41bf-9a3b-f73ab804ceec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b94f6e9-9129-4da2-80b0-be19caadce2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_Tobb_mint_egymilliot_ajanlanak_ha_valaki_leteszik_az_autojat","timestamp":"2021. február. 23. 17:27","title":"Mennyiért tenné le az autóját? Van, ahol 1,25 milliót fizetnek, ha nem használja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6455b92-012f-4b2a-9048-e12ff4955bf7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ünnepelt költő és könyvkiadó 101 éves volt.","shortLead":"Az ünnepelt költő és könyvkiadó 101 éves volt.","id":"20210224_Meghalt_a_beat_nemzedek_egyik_utolso_alakja_Lawrence_Ferlinghetti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6455b92-012f-4b2a-9048-e12ff4955bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4202b2-6e94-4a2b-a35c-500ebb5ced1d","keywords":null,"link":"/kultura/20210224_Meghalt_a_beat_nemzedek_egyik_utolso_alakja_Lawrence_Ferlinghetti","timestamp":"2021. február. 24. 11:48","title":"Meghalt a beatnemzedék egyik utolsó alakja, Lawrence Ferlinghetti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csupán öt országban nem élvez semmilyen prioritást a pedagógusok oltása, de a Magyarországgal szomszédos uniós országok mindegyike előrébb sorolta a tanárokat.","shortLead":"Csupán öt országban nem élvez semmilyen prioritást a pedagógusok oltása, de a Magyarországgal szomszédos uniós országok...","id":"20210225_Az_unios_orszagok_tobbsegeben_elore_soroljak_a_tanarokat_az_oltasi_tervben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14afe2a-4b72-4b0c-9ba1-0835279d0173","keywords":null,"link":"/elet/20210225_Az_unios_orszagok_tobbsegeben_elore_soroljak_a_tanarokat_az_oltasi_tervben","timestamp":"2021. február. 25. 09:35","title":"Majdnem mindenhol előre sorolják a tanárokat az oltási tervben, nálunk nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]