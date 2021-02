Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63d0a166-5356-435b-a8ac-f5eb7fc402ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A híresség 500 ezer dollárt ajánl annak, aki visszaviszi az eltűnt kutyáit.","shortLead":"A híresség 500 ezer dollárt ajánl annak, aki visszaviszi az eltűnt kutyáit.","id":"20210225_elraboltak_lady_gaga_kutyait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63d0a166-5356-435b-a8ac-f5eb7fc402ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960a786a-7e98-4d76-95f9-e1711d78f7a3","keywords":null,"link":"/elet/20210225_elraboltak_lady_gaga_kutyait","timestamp":"2021. február. 25. 18:14","title":"Rálőttek Lady Gaga kutyasétáltatójára, a kutyákat elrabolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf03d3b-de59-474b-b4fa-5fbb0880d4f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Baaracknak nagy szerencséje volt, hogy megtalálták.","shortLead":"Baaracknak nagy szerencséje volt, hogy megtalálták.","id":"20210225_Ilyen_volt_ilyen_lett_35_kilo_gyapjutol_szabaditottak_meg_egy_elvadult_juhot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccf03d3b-de59-474b-b4fa-5fbb0880d4f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de031462-26c5-42ee-8b32-10b54bcf1745","keywords":null,"link":"/elet/20210225_Ilyen_volt_ilyen_lett_35_kilo_gyapjutol_szabaditottak_meg_egy_elvadult_juhot","timestamp":"2021. február. 25. 09:37","title":"Ilyen volt, ilyen lett: 35 kiló gyapjútól szabadítottak meg egy elvadult juhot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b557ed1a-3b1c-4fcd-8399-7004b8189bc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan a szerződéstervezetek szerint az alapbérnél kevesebb pénz járna az ügyeletekért márciustól, ettől külön engedéllyel el lehet térni felfelé.","shortLead":"Ugyan a szerződéstervezetek szerint az alapbérnél kevesebb pénz járna az ügyeletekért márciustól, ettől külön...","id":"20210224_ugyeleti_dij_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b557ed1a-3b1c-4fcd-8399-7004b8189bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61a3852-3452-4bb0-86cb-18684898320a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_ugyeleti_dij_egeszsegugy","timestamp":"2021. február. 24. 19:43","title":"Közzétették, mennyivel nőhet az orvosok ügyeleti díja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7af08bb-059f-4f06-aebd-758df9b2daa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több vezetőt előléptettek, Hajdu János vezérőrnagyból lett altábornagy. ","shortLead":"Több vezetőt előléptettek, Hajdu János vezérőrnagyból lett altábornagy. ","id":"20210225_Altabornagy_lett_a_TEK_foigazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7af08bb-059f-4f06-aebd-758df9b2daa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77a9d7a-4b7c-4ac6-8f15-c535b63842fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_Altabornagy_lett_a_TEK_foigazgatoja","timestamp":"2021. február. 25. 21:45","title":"Altábornagy lett a TEK főigazgatója is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f5b274-c4d7-44e3-a8a2-9b2a8f16330e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A bajnokság első és második helyezettje is kiesett a Magyar Kupából.","shortLead":"A bajnokság első és második helyezettje is kiesett a Magyar Kupából.","id":"20210224_magyar_kupa_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83f5b274-c4d7-44e3-a8a2-9b2a8f16330e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a50283e-dfda-4b85-b849-a37a5fa6331e","keywords":null,"link":"/sport/20210224_magyar_kupa_foci","timestamp":"2021. február. 24. 19:31","title":"A Ferencváros és a Felcsút sem jutott a Magyar Kupában a legjobb nyolc közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81eddde-4fe5-49e3-911a-5d58902c5e33","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kiszivárgott dokumentumok kevesebb beoltandó emberrel számolnak, mint amennyi a KSH szerint van.","shortLead":"A kiszivárgott dokumentumok kevesebb beoltandó emberrel számolnak, mint amennyi a KSH szerint van.","id":"20210226_oltasi_terv_felnottek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b81eddde-4fe5-49e3-911a-5d58902c5e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5432ea-967c-4b84-9b90-74ad8d1b0030","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_oltasi_terv_felnottek","timestamp":"2021. február. 26. 08:58","title":"Népszava: 717 ezer felnőtt nem szerepel az oltási tervben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c475d93-3229-4110-b91e-35ce05df33c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rafael Frankel, a Facebook régiós politikai igazgatója szerint nagy a veszélye annak, hogy a mianmari hadsereg online fenyegetése ismét offline erőszakba torkollik.","shortLead":"Rafael Frankel, a Facebook régiós politikai igazgatója szerint nagy a veszélye annak, hogy a mianmari hadsereg online...","id":"20210225_facebook_instagram_hadsereg_mianmar_puccs_tatmadaw_rafael_frankel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c475d93-3229-4110-b91e-35ce05df33c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0bb019-0260-477a-8d33-1812f2898ffc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_facebook_instagram_hadsereg_mianmar_puccs_tatmadaw_rafael_frankel","timestamp":"2021. február. 25. 19:03","title":"A Facebookról és az Instagramról is kitiltották a mianmari hadsereget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két embernek súlyos mérgezéses tünetei lettek.","shortLead":"Két embernek súlyos mérgezéses tünetei lettek.","id":"20210224_Szenmonoxidmergezes_Budapest_tarsashaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e8fe53-0d98-40cf-8455-897bf65f1835","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Szenmonoxidmergezes_Budapest_tarsashaz","timestamp":"2021. február. 24. 19:07","title":"Szén-monoxid-mérgezés miatt hat embert kórházba vittek egy budapesti társasházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]