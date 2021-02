Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7af08bb-059f-4f06-aebd-758df9b2daa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több vezetőt előléptettek, Hajdu János vezérőrnagyból lett altábornagy. ","shortLead":"Több vezetőt előléptettek, Hajdu János vezérőrnagyból lett altábornagy. ","id":"20210225_Altabornagy_lett_a_TEK_foigazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7af08bb-059f-4f06-aebd-758df9b2daa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77a9d7a-4b7c-4ac6-8f15-c535b63842fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_Altabornagy_lett_a_TEK_foigazgatoja","timestamp":"2021. február. 25. 21:45","title":"Altábornagy lett a TEK főigazgatója is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0d0567-d161-4bab-b765-95a25372d4ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kínai kormánynak cáfolnia kellett, hogy az országban szolgáló amerikai diplomatákat anális koronavírustesztre köteleznék. Amúgy a módszert használják.","shortLead":"A kínai kormánynak cáfolnia kellett, hogy az országban szolgáló amerikai diplomatákat anális koronavírustesztre...","id":"20210225_Az_analis_koronavirusteszt_a_legujabb_tema_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe0d0567-d161-4bab-b765-95a25372d4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c56539-e2bf-4a43-9e5f-b7f641687915","keywords":null,"link":"/elet/20210225_Az_analis_koronavirusteszt_a_legujabb_tema_Kinaban","timestamp":"2021. február. 25. 12:25","title":"Az anális koronavírusteszt a legújabb téma Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc68b47d-fd54-42c1-b3ad-e6de8ef1b2fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többen is problémásnak látták, hogy az izrael által megszállt területet alig oltják, miközben százezret szórtak volna szét a szövetséges országok között.","shortLead":"Többen is problémásnak látták, hogy az izrael által megszállt területet alig oltják, miközben százezret szórtak volna...","id":"20210226_izrael_vakcina_palesztina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc68b47d-fd54-42c1-b3ad-e6de8ef1b2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91f9b86-3bbe-46cc-86db-fc9e5111cfd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_izrael_vakcina_palesztina","timestamp":"2021. február. 26. 05:38","title":"Izrael mégsem küld ajándék vakcinákat Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22dc3a7-8eb2-46b4-b67d-f7beec23e72b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olasz bajnok és a Borussia Dortmund is szemet vetett a magyar válogatott kapusára.","shortLead":"Az olasz bajnok és a Borussia Dortmund is szemet vetett a magyar válogatott kapusára.","id":"20210226_Gulacsi_Peter_inter_milan_igazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a22dc3a7-8eb2-46b4-b67d-f7beec23e72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3492c3da-db15-47d4-b19e-baf416d811e0","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_Gulacsi_Peter_inter_milan_igazolas","timestamp":"2021. február. 26. 09:35","title":"Gulácsi Péter az Interbe igazolhat, a világ tíz legjobban fizetett kapusa közé kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d56ea7-f173-4af9-9379-c56d4aa66828","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint minden lélegeztetőgépre szükség lesz.\r

","shortLead":"A miniszterelnök szerint minden lélegeztetőgépre szükség lesz.\r

","id":"20210225_Orban_A_jarvany_legnehezebbb_ket_hete_kovetkezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0d56ea7-f173-4af9-9379-c56d4aa66828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f3ca62-4731-43d6-bea8-545bef5377c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_Orban_A_jarvany_legnehezebbb_ket_hete_kovetkezik","timestamp":"2021. február. 25. 15:36","title":"Orbán: A járvány legnehezebbb két hete következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f3c39e-f71c-48e0-95e4-94c0d2b91665","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalább akkora szenzáció ez, mintha rózsaszín elefántot látott volna Yves Adams, belga fotográfus. A kutatók egyelőre keresik a magyarázatot a királypingvin sárga színére, de valószínűsíthető, hogy nem termelődött elég melanin a madár szervezetében.","shortLead":"Legalább akkora szenzáció ez, mintha rózsaszín elefántot látott volna Yves Adams, belga fotográfus. A kutatók egyelőre...","id":"20210226_Ilyet_meg_nem_lattunk_sarga_szinu_pingvint_kapott_lencse_vegre_egy_belga_fotos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47f3c39e-f71c-48e0-95e4-94c0d2b91665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db1d10f-8f5c-47f5-9cc8-df682225fb28","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Ilyet_meg_nem_lattunk_sarga_szinu_pingvint_kapott_lencse_vegre_egy_belga_fotos","timestamp":"2021. február. 26. 10:00","title":"Ilyet még nem láttunk: sárga színű pingvint kapott lencsevégre egy belga fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9104416f-aeb8-4f81-8ae6-9416ceb071a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"El kell hagyniuk a Nyár utcai helyüket, de azt mondják, visszatérnek egy másik helyszínen. ","shortLead":"El kell hagyniuk a Nyár utcai helyüket, de azt mondják, visszatérnek egy másik helyszínen. ","id":"20210225_Erzsebetvarosi_Beat_On_The_Brat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9104416f-aeb8-4f81-8ae6-9416ceb071a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72550e5a-5ada-449a-a001-d5d2c6d41ad3","keywords":null,"link":"/elet/20210225_Erzsebetvarosi_Beat_On_The_Brat","timestamp":"2021. február. 25. 12:20","title":"Bezár a Beat On The Brat, a bulinegyed kultikus helye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénteken két körben is összehívta a Szegedi Tudományegyetem és a Klinikai Központ vezetése azt a több száz orvost, akik nem írták alá az egészségügyi szolgálati munkaszerződést. Úgy tudjuk, hogy az egyetemi vezetőknek nem sikerült meggyőzniük az orvosokat. Ha hétfő éjfélig nem gondolják meg magukat, keddtől megáll az élet a szegedi klinikákon.","shortLead":"Pénteken két körben is összehívta a Szegedi Tudományegyetem és a Klinikai Központ vezetése azt a több száz orvost, akik...","id":"20210226_Kedden_akar_mutetek_maradhatnak_el_a_szegedi_klinikakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e958181e-fe4f-4451-98f1-321f136b6572","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_Kedden_akar_mutetek_maradhatnak_el_a_szegedi_klinikakon","timestamp":"2021. február. 26. 21:30","title":"Nincs megállapodás, keddtől veszélyben a műtétek Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]