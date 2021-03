Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Most, hogy elérhetővé vált a felújítási támogatás, a legrosszabb energetikai kategóriákba tartozó lakásokat vásárolnának nagyon sokan.","shortLead":"Most, hogy elérhetővé vált a felújítási támogatás, a legrosszabb energetikai kategóriákba tartozó lakásokat...","id":"20210301_lakasvasarlas_lakaskereses_ingatlanok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761413e2-a4cc-49e0-a782-4946909fe04a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210301_lakasvasarlas_lakaskereses_ingatlanok","timestamp":"2021. március. 01. 10:07","title":"A lakáskeresések számát már megdobta a csok, a vásárlásokét még alig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új tüdőt és új májat is kapott az a férfi, aki tüdőfibrózisban és májzsugorban szenvedett.","shortLead":"Új tüdőt és új májat is kapott az a férfi, aki tüdőfibrózisban és májzsugorban szenvedett.","id":"20210301_kina_mutet_transzplantacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfe1cca-866f-43b9-b6e7-94dd6a826d51","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_kina_mutet_transzplantacio","timestamp":"2021. március. 01. 11:33","title":"Sikerrel végezték el az egyik legnehezebb műtétet a kínai orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a20b3ba-1319-4359-83ad-57b7e16fab19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit három lopással vádolja az ügyészség, mindhárom esetet rögzítették a biztonsági kamerák.","shortLead":"A férfit három lopással vádolja az ügyészség, mindhárom esetet rögzítették a biztonsági kamerák.","id":"20210301_Zsebtolvaj_Gyor_vasutallomas_cipobolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a20b3ba-1319-4359-83ad-57b7e16fab19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2288ae2-9373-4de7-bf91-76eb92fb4d70","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Zsebtolvaj_Gyor_vasutallomas_cipobolt","timestamp":"2021. március. 01. 10:35","title":"Videón, ahogy egy tolvaj áldozata után oson és ellopja a tárcáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c677d114-a6b5-4b18-814b-9aafcce1b98c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több tucat jármű ütközött össze a jeges Yellowstone-hídon.","shortLead":"Több tucat jármű ütközött össze a jeges Yellowstone-hídon.","id":"20210228_tomegbaleset_montana_yellowstone_hid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c677d114-a6b5-4b18-814b-9aafcce1b98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcbcd41-ebfc-42ba-b9d4-d0b2358a1ecb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210228_tomegbaleset_montana_yellowstone_hid","timestamp":"2021. február. 28. 10:42","title":"Autótemetővé változott egy híd egy tömegbaleset után az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b847a5-4f47-4e7f-b16b-b52684711076","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehetséges a két irányú kommunikálás az olyan alvó emberekkel, akik az éber álmodás állapotában vannak – derült ki egy kutatásból. Egyesek képesek voltak egyszerű matematikai műveletet is megoldani.","shortLead":"Lehetséges a két irányú kommunikálás az olyan alvó emberekkel, akik az éber álmodás állapotában vannak – derült ki...","id":"20210227_Mennyi_8bol_6_Alvas_kozben_almodokkal_kommunikaltak_kutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0b847a5-4f47-4e7f-b16b-b52684711076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ca9f8d-ef31-410a-9fde-d0373315283d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210227_Mennyi_8bol_6_Alvas_kozben_almodokkal_kommunikaltak_kutatok","timestamp":"2021. február. 27. 19:17","title":"Mennyi 8-ból 6? Alvás közben álmodókkal kommunikáltak kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0fd70a-4097-4dc9-ab70-799a8aa863d6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szó szerint a földdel teszi egyenlővé az elhunytakat egy amerikai vállalkozás, Washington államban már működhet a Recompose.","shortLead":"Szó szerint a földdel teszi egyenlővé az elhunytakat egy amerikai vállalkozás, Washington államban már működhet...","id":"202108_folddel_teszik_egyenlove","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d0fd70a-4097-4dc9-ab70-799a8aa863d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684f0457-b2e4-4d65-b0df-b3b5d5e6c16d","keywords":null,"link":"/360/202108_folddel_teszik_egyenlove","timestamp":"2021. február. 28. 08:40","title":"Temetés? Hamvasztás? A komposztálás a zöld megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem távozó oktatója szerint Vidnyánszky semmibe vette a Magyarországon érvényes alapítványi törvényt.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem távozó oktatója szerint Vidnyánszky semmibe vette a Magyarországon érvényes...","id":"20210228_Foldenyi_F_Laszlo_Vidnyanszky_a_muveszeti_eletben_azt_teszi_amit_a_hazai_oligarchaknak_tenniuk_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40094507-56d2-4e15-b960-49abbba35e48","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_Foldenyi_F_Laszlo_Vidnyanszky_a_muveszeti_eletben_azt_teszi_amit_a_hazai_oligarchaknak_tenniuk_kell","timestamp":"2021. február. 28. 16:53","title":"Földényi F. László: Vidnyánszky a művészeti életben azt teszi, amit a hazai oligarcháknak tenniük kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi jogviszony bevezetésének első napján leállt az abai szakrendelő és a budapesti Szent Imre Kórházban is rengetegen felálltak.","shortLead":"Az egészségügyi jogviszony bevezetésének első napján leállt az abai szakrendelő és a budapesti Szent Imre Kórházban is...","id":"20210301_aba_szakrendelo_bezar_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0274af-1006-4dc0-8693-b30fff3e2f54","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_aba_szakrendelo_bezar_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. március. 01. 12:56","title":"A Szent Imrében \"lekapcsolták a villanyt\", máshol egy teljes szakrendelő leállt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]