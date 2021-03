Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"843fee50-4dcf-410b-8484-6c7e5b994f13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A londoni székhelyű Time Out magazin a világ ötven legszebb moziját gyűjtötte össze; előkelő helyre került egy budapesti filmszínház is.","shortLead":"A londoni székhelyű Time Out magazin a világ ötven legszebb moziját gyűjtötte össze; előkelő helyre került...","id":"20210301_A_vilag_tizedik_legszebb_mozijanak_valasztottak_a_Puskint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=843fee50-4dcf-410b-8484-6c7e5b994f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bd95d5-1c2a-4c1c-99a6-e70c0d685aaf","keywords":null,"link":"/elet/20210301_A_vilag_tizedik_legszebb_mozijanak_valasztottak_a_Puskint","timestamp":"2021. március. 01. 15:09","title":"A világ tizedik legszebb mozijának választották a Puskint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közeleg a WhatsApp vitatott változása, a cég ezért különös kampányba kezdett.","shortLead":"Közeleg a WhatsApp vitatott változása, a cég ezért különös kampányba kezdett.","id":"20210301_whatsapp_alkalmazas_biztonsag_vegpontok_kozti_titkositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1bd3cb-1ab8-4ef9-8fb0-51e9dbedfae4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_whatsapp_alkalmazas_biztonsag_vegpontok_kozti_titkositas","timestamp":"2021. március. 01. 14:08","title":"A WhatsApp szerint nem érdemes más üzenetküldőt használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc85cfec-9824-445a-81ae-c505d2916e02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párbeszédes politikus telefonjával szerette volna rögzíteni, ahogyan megkéri a pénzügyminisztert egy költségvetési módosító indítvány támogatására.","shortLead":"A párbeszédes politikus telefonjával szerette volna rögzíteni, ahogyan megkéri a pénzügyminisztert egy költségvetési...","id":"20210301_Tordai_Bence_varga_mihaly_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc85cfec-9824-445a-81ae-c505d2916e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7232098c-aa66-4715-bdce-dbb51b1b5fa7","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Tordai_Bence_varga_mihaly_parlament","timestamp":"2021. március. 01. 15:58","title":"Tordai Bence szerint Varga Mihály mellbe lökte, amikor ő megkérte, hogy csatlakozzon a kezdeményezésükhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar kormányon múlhat az EU-s vakcinaútlevél, oltással hangolnak a Balaton Soundra, épülhet a Hableány-tragédia emlékműve. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A magyar kormányon múlhat az EU-s vakcinaútlevél, oltással hangolnak a Balaton Soundra, épülhet a Hableány-tragédia...","id":"20210302_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c30a9b3-261c-4690-bd27-6ab840e409cb","keywords":null,"link":"/360/20210302_Radar360","timestamp":"2021. március. 02. 08:00","title":"Radar360: Vészhelyzet a sürgősségin, Bill Gatest telefont választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Rendkívüli ülést hívott össze az Európai Gyógyszerügynökség március 11-ére, amelynek egyetlen célja, hogy egy következő vakcina, a Johnson & Johnson cégcsoport tulajdonában álló Janssen Gyógyszergyár forgalombahozatali engedélyének ajánlásáról döntsenek. ","shortLead":"Rendkívüli ülést hívott össze az Európai Gyógyszerügynökség március 11-ére, amelynek egyetlen célja, hogy egy következő...","id":"20210302_Jovo_heten_jon_az_ujabb_unios_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859fd3a9-8a24-448c-bd90-81e3f304027c","keywords":null,"link":"/eurologus/20210302_Jovo_heten_jon_az_ujabb_unios_vakcina","timestamp":"2021. március. 02. 18:20","title":"Jövő héten jön az újabb uniós vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóságok három ügyben vizsgálódnak, miután az ellenzéket követően a település kormánypárti polgármestere is feljelentést tett az előző vezetés által szignózott szerződések miatt.","shortLead":"A hatóságok három ügyben vizsgálódnak, miután az ellenzéket követően a település kormánypárti polgármestere is...","id":"20210302_olaf_vizsgalat_keszthely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a238b1dc-0fde-40e1-adf9-6fc50fdb985a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_olaf_vizsgalat_keszthely","timestamp":"2021. március. 02. 13:17","title":"Uniós beruházásokat vizsgál az OLAF és a rendőrség Keszthelyen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e5ebacd-4dd4-4b6b-80bf-3336ca928fec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zuzana Caputová közölte, nem fogja népszerűsíteni olyan vakcinák tömeges alkalmazását, amelyek nem mentek át az európai uniós regisztrációs eljáráson.","shortLead":"Zuzana Caputová közölte, nem fogja népszerűsíteni olyan vakcinák tömeges alkalmazását, amelyek nem mentek át az európai...","id":"20210303_szlovakia_szputnyik_v_orosz_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e5ebacd-4dd4-4b6b-80bf-3336ca928fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18902852-bb4c-4a58-b982-8ea441ac07b8","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_szlovakia_szputnyik_v_orosz_vakcina","timestamp":"2021. március. 03. 06:15","title":"A szlovák államfőnek nem tetszik az orosz vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff851e3-88cd-4558-8d1b-32cca05a1644","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú édesanyja azt mondta: Zente fejlődése a szakembereket is meglepi.","shortLead":"A kisfiú édesanyja azt mondta: Zente fejlődése a szakembereket is meglepi.","id":"20210303_zente_sma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eff851e3-88cd-4558-8d1b-32cca05a1644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b648b2d1-0572-4dc2-9200-a7420f2a2f11","keywords":null,"link":"/elet/20210303_zente_sma","timestamp":"2021. március. 03. 05:30","title":"Szépen fejlődik, már óvodába jár az SMA miatt kezelt Zente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]