[{"available":true,"c_guid":"5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara azt kéri, ne szedjék be az adót azoktól, akiknek a cége önhibáján kívül, a járvány miatt került nehéz helyzetbe.","shortLead":"A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara azt kéri, ne szedjék be az adót azoktól, akiknek a cége önhibáján kívül...","id":"20210303_bkik_kamara_ado_hipa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061bbe1e-5b86-46a7-b3c2-ae067be16ff1","keywords":null,"link":"/kkv/20210303_bkik_kamara_ado_hipa","timestamp":"2021. március. 03. 14:37","title":"15 ezer budapesti cég nem tudja befizetni az adóit a járvány miatt a kamara szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38b1ecf-c178-4c5c-8f9c-c48006fa45cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 80 év felett is oltanak az AstraZenecával, holnap összesen 74 ezer ember kap SMS-t arról, hogy mehet a hétvégén beoltatni magát.","shortLead":"Már 80 év felett is oltanak az AstraZenecával, holnap összesen 74 ezer ember kap SMS-t arról, hogy mehet a hétvégén...","id":"20210303_Operativ_torzs_astrazeneca_oltasi_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e38b1ecf-c178-4c5c-8f9c-c48006fa45cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa588e3b-d1dd-42a6-b033-5e1ca7a05b8d","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Operativ_torzs_astrazeneca_oltasi_kampany","timestamp":"2021. március. 03. 12:36","title":"Operatív törzs: Vigyünk innivalót, és öltözzünk praktikusan, ha oltásra megyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon jelenleg ötféle vakcinával oltanak a koronavírus ellen, de az alábbi táblázatból nem csak ez deríthető ki.","shortLead":"Magyarországon jelenleg ötféle vakcinával oltanak a koronavírus ellen, de az alábbi táblázatból nem csak ez deríthető...","id":"20210303_vakcina_koronavirus_magyarorszag_pfizer_biontech_moderna_astrazeneca_sinopharm_szputnyik_v","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb66d50-0319-454d-b699-d9d84322b125","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_vakcina_koronavirus_magyarorszag_pfizer_biontech_moderna_astrazeneca_sinopharm_szputnyik_v","timestamp":"2021. március. 03. 12:03","title":"Milyen vakcinákkal oltanak most Magyarországon, kik kaphatják, és melyikből mennyi kell? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591b6ea3-b547-410a-a8d2-63c7b3222cd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különleges négykerekű külsejét a 70-es évek Le Mans-i versenyautó ihlették. ","id":"20210304_910_millio_forintot_kernek_ezert_az_egyetlen_peldanyban_keszult_sportkocsiert_ec_onlyone_p8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=591b6ea3-b547-410a-a8d2-63c7b3222cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677e20b0-f109-4464-abfc-f782d1b27d52","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_910_millio_forintot_kernek_ezert_az_egyetlen_peldanyban_keszult_sportkocsiert_ec_onlyone_p8","timestamp":"2021. március. 04. 11:21","title":"910 millió forintot kérnek ezért az egyetlen példányban készült sportkocsiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori válogatott focista Gulácsi Péter kiállásáról, a magyar sportközeg mentalitásáról és a Nélküledről is beszélt a Magyar Narancsnak.","shortLead":"Az egykori válogatott focista Gulácsi Péter kiállásáról, a magyar sportközeg mentalitásáról és a Nélküledről is beszélt...","id":"20210304_Hrutka_Janos_gulacsi_peter_lmbtq","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05fa9ec-dd79-416a-bbb6-f5e4e72bdd25","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Hrutka_Janos_gulacsi_peter_lmbtq","timestamp":"2021. március. 04. 11:05","title":"Hrutka János: Nem elfogadott a futballban melegnek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d731a3-084f-49b9-a641-105be1158216","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Josep Maria Bartomeut hétfőn vették őrizetbe és éjszakára is benntartották a BarcaGate miatt. Az tavaly kirobban ügy lényege, hogy a katalán klub volt elnöke egy külsős PR-céget busásan megfizetve igyekezett elnyomni az őt kritizáló hangokat a közösségi médiában. Az tavaly kirobban ügy...","id":"20210302_barcelona_bartomeu_szabadlabra_helyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72d731a3-084f-49b9-a641-105be1158216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b615dc56-f576-437f-b56f-d1abc9de6dd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_barcelona_bartomeu_szabadlabra_helyezes","timestamp":"2021. március. 02. 16:10","title":"Szabadlábra helyezték a Barcelona volt elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hány munkaórát töltött Manfred Weber koronavírus-vakcinák beszerzésével – kérdezte a magyar külgazdasági és külügyminiszter.","shortLead":"Hány munkaórát töltött Manfred Weber koronavírus-vakcinák beszerzésével – kérdezte a magyar külgazdasági és...","id":"20210304_Szijjarto_Fidesz_kilepes_Manfred_Weber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54905d4-6056-4a13-bc81-c945a6c71339","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_Szijjarto_Fidesz_kilepes_Manfred_Weber","timestamp":"2021. március. 04. 10:19","title":"Szijjártó a Fidesz kilépéséről: Manfred Weber szégyellje magát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztály orvosai közül végül nem hárman, hanem 12-en írták alá az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló szerződést az intézmény szerint.","shortLead":"Az osztály orvosai közül végül nem hárman, hanem 12-en írták alá az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló...","id":"20210302_jahn_ferenc_korhaz_belgyogyaszat_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b82365-b598-4245-8acd-1ea6fa46ecfe","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_jahn_ferenc_korhaz_belgyogyaszat_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. március. 02. 18:13","title":"Jahn Ferenc kórház: Nem vált működésképtelenné a II. belgyógyászati osztály ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]