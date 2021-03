Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78171b3b-d0e2-4f88-8a8f-b0cf88a9b575","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Attól, hogy valaki asztmával küzd, még nem kerül nagyobb veszélybe a koronavírus miatt.","shortLead":"Attól, hogy valaki asztmával küzd, még nem kerül nagyobb veszélybe a koronavírus miatt.","id":"20210304_asztma_fulladas_koronavirus_covid_19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78171b3b-d0e2-4f88-8a8f-b0cf88a9b575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5ec7dc-064f-4128-91bc-649f6b7aa413","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_asztma_fulladas_koronavirus_covid_19","timestamp":"2021. március. 04. 17:13","title":"Fellélegezhetnek az asztmások, megdőlt egy tévhit a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A világméretű vakcinahiányt sokfelé próbálják meg kihasználni a bűnözők – írja a BBC.","shortLead":"A világméretű vakcinahiányt sokfelé próbálják meg kihasználni a bűnözők – írja a BBC.","id":"20210304_Egyre_tobb_csalo_vakcinagyar_bukik_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53835fcc-d557-41f3-8586-f3c741ebeaad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Egyre_tobb_csalo_vakcinagyar_bukik_le","timestamp":"2021. március. 04. 14:11","title":"Egyre több csaló vakcinagyár bukik le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a25ddc-4194-48ca-a3d6-7917aa5a7cf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az iparhoz mérten is meglepően magas a lakosság által felhasznált energia aránya Magyarországon, a családi házak például az uniós átlagnál 10 százalékkal több energiát fogyasztanak.","shortLead":"Az iparhoz mérten is meglepően magas a lakosság által felhasznált energia aránya Magyarországon, a családi házak...","id":"20210305_lakossag_ipar_energiafogyasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5a25ddc-4194-48ca-a3d6-7917aa5a7cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6282a4-88e5-4b73-a29d-2029440e16ef","keywords":null,"link":"/zhvg/20210305_lakossag_ipar_energiafogyasztas","timestamp":"2021. március. 05. 11:06","title":"Élen jár energiapazarlásban a magyar lakosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e532212-6c35-4212-8f96-1e9687e746eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig hétfőtől is lesz iskola, csak távoktatásban.","shortLead":"Pedig hétfőtől is lesz iskola, csak távoktatásban.","id":"20210306_Rendkivuli_szunetnek_orulhettek_a_diakok_akik_a_kormanyzati_tajekoztatoba_botlottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e532212-6c35-4212-8f96-1e9687e746eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0174b033-d469-4078-98ca-eb432424d0ff","keywords":null,"link":"/kultura/20210306_Rendkivuli_szunetnek_orulhettek_a_diakok_akik_a_kormanyzati_tajekoztatoba_botlottak","timestamp":"2021. március. 06. 12:01","title":"Rendkívüli szünetnek örülhettek a diákok, akik a kormányzati tájékoztatóba botlottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság eddig egy exportengedélyt sem tagadott meg, most viszont támogatta a döntést.","shortLead":"Az Európai Bizottság eddig egy exportengedélyt sem tagadott meg, most viszont támogatta a döntést.","id":"20210304_Olaszorszag_Ausztralia_AstraZeneca_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e638ec2b-1dbd-49f6-8aea-996533307d78","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_Olaszorszag_Ausztralia_AstraZeneca_vakcina","timestamp":"2021. március. 04. 18:43","title":"Olaszország nem engedélyezte, hogy Ausztráliába szállítsanak negyedmillió adag AstraZeneca-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bbb1e0-d2b8-43d9-b2e8-79404d5be71c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kizlinger Lillával a Rengeteg – Mindenhol látlak című film rendezője, Fliegauf Bence osztotta meg a jó hírt. A telefonos felvétel most megnézhető a Berlinale Instagram-oldalán.","shortLead":"Kizlinger Lillával a Rengeteg – Mindenhol látlak című film rendezője, Fliegauf Bence osztotta meg a jó hírt...","id":"20210305_ezust_medve_rengeteg_mindenhol_latlak_kizlinger_lilla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51bbb1e0-d2b8-43d9-b2e8-79404d5be71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c422e3-0d29-4648-a9b2-9dfb0aadabee","keywords":null,"link":"/kultura/20210305_ezust_medve_rengeteg_mindenhol_latlak_kizlinger_lilla","timestamp":"2021. március. 05. 18:18","title":"\"Nem hiszem el, 20 éves vagyok!\" – kisebb sokkot kapott a Rengeteg színésze, mikor kiderült, hogy megnyerte az Ezüst Medvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4833ed0d-441a-4559-b8bb-6704922e3fff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Őket nem befolyásolja a korlátozás.","shortLead":"Őket nem befolyásolja a korlátozás.","id":"20210305_webaruhaz_webshop_marcius_8_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4833ed0d-441a-4559-b8bb-6704922e3fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa81fe8c-f40c-40fb-82d0-319fcf4520b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210305_webaruhaz_webshop_marcius_8_korlatozas","timestamp":"2021. március. 05. 21:40","title":"A szakmai szervezet szerint a webáruházak március 8-a után is zavartalanul működhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mindez addig marad, míg a járványhelyzet indokolja.","shortLead":"Mindez addig marad, míg a járványhelyzet indokolja.","id":"20210305_Kasler_Miklos_elrendelte_az_egynapos_sebeszeti_ellatasok_felfuggeszteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24bd3fd3-9348-4680-ab03-3da77291114d","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Kasler_Miklos_elrendelte_az_egynapos_sebeszeti_ellatasok_felfuggeszteset","timestamp":"2021. március. 05. 17:53","title":"Kásler Miklós elrendelte az egynapos sebészeti ellátások felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]