Jelenlegi formájában megszűnik az ország legfontosabb színházi fesztiválja, a POSZT – írta meg szerdán a HVG. Vidnyánszky Attila legközelebbi munkatársa szerint a fesztivál „elfáradt". Csakhogy az elfáradáshoz vezető úton épp Vidnyánszky Attila volt a kocsis. Vidnyánszky felrúgott egy széket a POSZT-on, most utánaröpült az egész fesztivál

Országszerte kitisztult a levegő azután, hogy ismét több napon keresztül volt magas a légszennyezettség a szálló por miatt. Országszerte kitisztult a levegő A családi tradíció és a modern vívmányok kerülnek ellentétbe, miközben egy család minden tagja azt keresi, mi a kulcs a boldogsághoz. A monostor gyermekei, első rész. Mi lesz, ha a fiunknak nem lesz elég tudása, hogy átvegye tőlem a munkát – teszi fel a kérdést az egyik kis himalájai monostor őrzője. Doku360: Imádkozás helyett inkább edzeni fogok a szerzeteseknél

A humorista oltási listájának legvégén a nők vannak, a melegek sehol. "Az éttermek csak azért nyithatnak ki, hogy kereszthuzatot csináljanak" - Kovács András Péter videóban magyarázza a kormány intézkedéseit A válaszadók 63 százaléka visel okosórát vagy okoskarkötőt, 54 százalékuknak van vezeték nélküli fülhallgatója, a megkérdezettek 12 százalékának pedig okosmérlege vagy vérnyomásmérője is. Kimagaslóan népszerűek az okoseszközök a magyar felhasználók körében – ez derült ki a Huawei magyarországi képviselete által készített, közel nyolcezer választ összesítő online felméréséből. Huawei: Már tízből hat magyar csuklóján ott ketyeg egy okosság Nagy a valószínűség, hogy úgy döntöttek Cupertinóban, befejezik e két eszköz gyártását. Eltűnt két iMac modell az Apple weboldaláról, így el is indult a spekuláció. Nagy a valószínűség, hogy úgy döntöttek Cupertinóban, befejezik e két eszköz gyártását. Lehet, hogy végleg el kell búcsúznunk az Apple két számítógépétől

Rekordhosszú elektromos hatótávval csábít vásárlásra ez a már nem csak önmagát tölteni képes, hanem külsőleg is tölthető hibrid Toyota divatterepjáró, mely sajnos igen drágán biztosítja azt a bizonyos zöld rendszámos életérzést. Drágán spórolni: teszten az első konnektoros, 21 millió forintos Toyota RAV4 Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. Újabb járványügyi szigorításokat jelentett be a kormány, majd több, mint egy napig találgathattunk, mik lesznek a pontos szabályok; a történelmi mélypontot közelítette a forint árfolyama; kiderült, hogy 31 milliárd forintot vettek ki a főváros és a kerületek kasszájából a helyi iparűzési adó megfelezésével. És akkor kiderült, egy lezárást megszervezni bonyolultabb a stadionépítésnél