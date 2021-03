Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07555d61-d838-48d3-aae4-8167d4be83f2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány nemcsak a mindennapjainkat, hanem a törvényeinket is megváltoztatta: pontosan ma egy éve, hogy a magyarok is tudják, milyen különleges jogrend alatt élni. A teljhatalmat az Orbán-kormány azonban nemcsak életek mentésére, hanem megkeserítésére is használta, nehéz lenne legalábbis máshogy magyarázni a különleges helyzetben meghozott törvényeik egy részét. A hibák és kapkodás mellett azonban természetesen akadtak jól meghozott intézkedések is. ","shortLead":"A koronavírus-járvány nemcsak a mindennapjainkat, hanem a törvényeinket is megváltoztatta: pontosan ma egy éve...","id":"20210311_rendkivuli_jogrend_egy_eve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07555d61-d838-48d3-aae4-8167d4be83f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969fae5e-14db-4681-9123-6c4f9cd859e0","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_rendkivuli_jogrend_egy_eve","timestamp":"2021. március. 11. 06:30","title":"Egyéves, mégis mindenkinél nagyobb a hatalma: így változott az életünk különleges jogrend alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest felé vezető oldalon gyulladt ki az autómentő.","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon gyulladt ki az autómentő.","id":"20210310_Langolo_automento_M30_autopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26ef4da-e5cb-4b40-8030-5db7dc250f2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_Langolo_automento_M30_autopalya","timestamp":"2021. március. 10. 12:06","title":"Lángoló autómentő miatt állt le a forgalom az M30-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A férfi azzal fenyegette meg a felügyeletére bízott gyerekeket, hogy megöli őket, ha bárkinek elmondják a történteket.

","shortLead":"A férfi azzal fenyegette meg a felügyeletére bízott gyerekeket, hogy megöli őket, ha bárkinek elmondják a történteket.

","id":"20210310_Kiskoru_fajtalankodas_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc9a4b6-2e68-4fc7-b147-ca97a2ebf222","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_Kiskoru_fajtalankodas_vademeles","timestamp":"2021. március. 10. 13:39","title":"Kisfiúkkal fajtalankodott egy 42 éves férfi, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c8d782-973a-4f5a-bbed-e6ed19e41855","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig a területi gazdasági kamarának kellett fizetni, ezen változtatna most a kormány.","shortLead":"Eddig a területi gazdasági kamarának kellett fizetni, ezen változtatna most a kormány.","id":"20210311_A_kormany_egy_torvenyjavaslattal_minden_kamarai_hozzajarulast_Parraghekhoz_juttatna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95c8d782-973a-4f5a-bbed-e6ed19e41855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b488fae-e4bf-421c-aee7-55624eedc412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_A_kormany_egy_torvenyjavaslattal_minden_kamarai_hozzajarulast_Parraghekhoz_juttatna","timestamp":"2021. március. 11. 13:38","title":"A kormány egy törvényjavaslattal minden kamarai hozzájárulást Parraghékhoz juttatna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205725f3-9d13-4d46-8581-b98e68475c36","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A héten bezárt az ország, digitális oktatásra álltak át az iskolák, miközben a koronavírus-járvány harmadik hulláma alatt sorra dőlnek a fertőzöttségi rekordok és minden eddiginél többen vannak lélegeztetőgépen. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a további kormányzati döntésekről tájékoztatott a Kormányinfón. ","shortLead":"A héten bezárt az ország, digitális oktatásra álltak át az iskolák, miközben a koronavírus-járvány harmadik hulláma...","id":"20210311_Kormanyinfo_gulyas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=205725f3-9d13-4d46-8581-b98e68475c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a149cfa-4d69-4884-9552-2eb7ae63221b","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Kormanyinfo_gulyas","timestamp":"2021. március. 11. 10:52","title":"Gulyás: 24 órán belül nyilvánosságra hozza az orosz és kínai vakcinaszerződéseket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa45b7e-ea88-4016-bc1a-ba1d6967f607","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A technológia helyett a hatalmát központosította Orbán Viktor, és most ráomlott a saját rendszere. Néhány napon belül két informatikai blamázs történt, ez pedig a járványkezelés összes hibáját a felszínre hozta, a társadalom megosztottságával együtt – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"A technológia helyett a hatalmát központosította Orbán Viktor, és most ráomlott a saját rendszere. Néhány napon belül...","id":"20210310_orban_kormany_jarvany_kezeles_kreta_sms_Astra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aa45b7e-ea88-4016-bc1a-ba1d6967f607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe270e0-8bf2-42e7-b510-470f821b310e","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_orban_kormany_jarvany_kezeles_kreta_sms_Astra","timestamp":"2021. március. 10. 12:37","title":"Orbán legértékesebb tulajdonságát veszélyezteti a járvány harmadik hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48abd1b8-2658-449e-92bd-1924ccc4e26a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német márka kompakt szabadidő-autója 2018 óta készül a magyar gyártósorokon.","shortLead":"A négykarikás német márka kompakt szabadidő-autója 2018 óta készül a magyar gyártósorokon.","id":"20210311_gyorben_elkeszult_a_negyedmilliomodik_audi_q3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48abd1b8-2658-449e-92bd-1924ccc4e26a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3d4cc5-962a-48bf-bbf1-bc0b5230ed8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_gyorben_elkeszult_a_negyedmilliomodik_audi_q3","timestamp":"2021. március. 11. 09:31","title":"Győrben elkészült a negyedmilliomodik Audi Q3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tel-avivi egyetem kutatója egyenesen azt javasolja, hogy a terhesség utolsó harmadában oltsák be a várandós nőket szamárköhögés és influenza ellen, mert az eredményeik szerint más vírusokkal szemben is kialakítható ugyanígy a védelem.","shortLead":"A tel-avivi egyetem kutatója egyenesen azt javasolja, hogy a terhesség utolsó harmadában oltsák be a várandós nőket...","id":"20210311_oltas_koronavirus_anyatej_vedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8047e6b-e37b-40f3-b374-5801d12e29c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_oltas_koronavirus_anyatej_vedelem","timestamp":"2021. március. 11. 15:59","title":"A Pfizer és a Moderna vakcinája a szoptató anyák gyerekeit is védi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]