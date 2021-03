Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor a keleti vakcinák beszerzését igyekszik külpolitikája igazolására felhasználni. Brüsszelt leginkább az ellenséges kommunikáció zavarja, de visszavágás előtt az EU-nak is bizonyítania kell.","shortLead":"Orbán Viktor a keleti vakcinák beszerzését igyekszik külpolitikája igazolására felhasználni. Brüsszelt leginkább...","id":"20210317_Eket_vert_a_vakcinabeszerzes_az_unios_allamok_koze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e997e37-6418-47f3-b444-c6054d6b9939","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_Eket_vert_a_vakcinabeszerzes_az_unios_allamok_koze","timestamp":"2021. március. 17. 15:47","title":"Éket vert a vakcinabeszerzés az uniós államok közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ca0e00-0d21-4ff3-98ae-46e7f7faaaab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Előtte nekiment egy üzletnek.","shortLead":"Előtte nekiment egy üzletnek.","id":"20210316_m1_es_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87ca0e00-0d21-4ff3-98ae-46e7f7faaaab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127292f3-6e64-4659-bbe5-6e97cda61133","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_m1_es_autopalya","timestamp":"2021. március. 16. 20:32","title":"A forgalommal szemben autózott egy ember az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben senki nem sérült meg, de a rendőrök az autópálya érintett szakaszát lezárták a műszaki mentés idejére.","shortLead":"A balesetben senki nem sérült meg, de a rendőrök az autópálya érintett szakaszát lezárták a műszaki mentés idejére.","id":"20210316_m7_es_kamion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b700df7-6081-410a-99e0-6dd5d0920dd2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_m7_es_kamion","timestamp":"2021. március. 16. 21:28","title":"Felborult egy autókat szállító kamion az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5666dd4d-a987-4205-85b1-b1586cd1d06e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A magas aktivitásszint versenyelőnyt jelenthet.



","shortLead":"A magas aktivitásszint versenyelőnyt jelenthet.



","id":"20210316_Hiperaktiv_a_gyerek_Felnott_koraban_sikeres_uzletember_valhat_belole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5666dd4d-a987-4205-85b1-b1586cd1d06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca78a83-0a5d-436a-b9a6-6040634d5d94","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210316_Hiperaktiv_a_gyerek_Felnott_koraban_sikeres_uzletember_valhat_belole","timestamp":"2021. március. 16. 13:30","title":"Hiperaktív a gyerek? Felnőtt korában sikeres üzletember válhat belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tíz vérrögképződéses esetről tudnak a svéd egészségügyi hatóságok.","shortLead":"Tíz vérrögképződéses esetről tudnak a svéd egészségügyi hatóságok.","id":"20210316_svedorszag_astrazeneca_oltas_felfuggesztese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2101eb0-e100-4029-8053-53490b54b052","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_svedorszag_astrazeneca_oltas_felfuggesztese","timestamp":"2021. március. 16. 10:53","title":"Svédországban is felfüggesztették az AstraZeneca-vakcina használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jean Castex szerint \"a járvány hosszabbításokra játszik\".","shortLead":"Jean Castex szerint \"a járvány hosszabbításokra játszik\".","id":"20210316_harmadik_hullam_varians_koronavirus_franciaorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fde1044-1b4d-426a-b998-29da8d5dec91","keywords":null,"link":"/vilag/20210316_harmadik_hullam_varians_koronavirus_franciaorszag","timestamp":"2021. március. 16. 22:00","title":"Francia miniszterelnök: Beléptünk a harmadik hullámba, amelyet számos variáns jellemez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8322cf9e-8a39-4894-90a7-5a44753a69cf","c_author":"HBO GO","category":"brandcontent","description":"Videónkban szülőkkel és egy pszichológussal beszélgettünk arról, hogy mire fontos figyelmünk gyermekünk tartalomfogyasztásával összefüggésben? Szabad-e órákon át hagynunk mesét nézni őket? Mi van, ha csak így hajlandó enni? Hogyan szűrjük a tartalmakat? Mit jelent, ha gyermekünk ugyanazt a rajzfilmet követeli újra és újra? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestük a választ.","shortLead":"Videónkban szülőkkel és egy pszichológussal beszélgettünk arról, hogy mire fontos figyelmünk gyermekünk...","id":"20210317_Gyerekek_a_teve_elott_HBO","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8322cf9e-8a39-4894-90a7-5a44753a69cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135f7b2f-a812-4fa8-b657-5752b6fed0f7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210317_Gyerekek_a_teve_elott_HBO","timestamp":"2021. március. 17. 07:30","title":"Gyerekek a tévé előtt – tanulságos útravaló vagy szükséges rossz a mesenézés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3caa13-a290-495a-8148-ce35a01bca47","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"360","description":"Orbán Viktor a keleti vakcinák beszerzését igyekszik külpolitikája igazolására felhasználni. Brüsszelt leginkább az ellenséges kommunikáció zavarja, de visszavágás előtt az EU-nak is bizonyítania kell.","shortLead":"Orbán Viktor a keleti vakcinák beszerzését igyekszik külpolitikája igazolására felhasználni. Brüsszelt leginkább...","id":"202111__europai_vakcinapolitika__magyar_portyak__keleti_orom__antitest_az_unioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd3caa13-a290-495a-8148-ce35a01bca47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1c7e15-7f37-4eae-9916-099e07808293","keywords":null,"link":"/360/202111__europai_vakcinapolitika__magyar_portyak__keleti_orom__antitest_az_unioban","timestamp":"2021. március. 18. 06:30","title":"Brüsszelben hallgatnak, de nagy a frusztráció Orbán vakcinaüzletei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]