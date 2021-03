Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d580f65e-f867-4719-8f55-17f10b3edd18","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210321_Kutba_zuhant_es_meghalt_egy_3_eves_kisfiu_Hatvanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d580f65e-f867-4719-8f55-17f10b3edd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfdc879c-5a37-4ce1-9728-b2f7a83c87d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_Kutba_zuhant_es_meghalt_egy_3_eves_kisfiu_Hatvanban","timestamp":"2021. március. 21. 11:52","title":"Kútba zuhant, és meghalt egy 3 éves kisfiú Hatvanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ada7ba-cf68-4d78-b188-cd346114b3bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz külügyi tárca azzal a fotóval hirdeti, hogy „Oroszország segít”, amelyen Szijjártó Pétert oltják be éppen Szputnyik V vakcinával.","shortLead":"Az orosz külügyi tárca azzal a fotóval hirdeti, hogy „Oroszország segít”, amelyen Szijjártó Pétert oltják be éppen...","id":"20210321_Szijjartoval_kampanyol_az_orosz_kulugyminiszterium_a_Szputnyik_V_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36ada7ba-cf68-4d78-b188-cd346114b3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52ec414-17d8-4e64-ae6f-447626e294ea","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Szijjartoval_kampanyol_az_orosz_kulugyminiszterium_a_Szputnyik_V_mellett","timestamp":"2021. március. 21. 11:04","title":"Szijjártóval kampányol az orosz külügyminisztérium a Szputnyik V mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1aa4a5f-5121-4fb1-9095-64fc8bdfe1d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Imran Hán két nappal korábban kapta meg a vírus elleni oltás első adagját.","shortLead":"Imran Hán két nappal korábban kapta meg a vírus elleni oltás első adagját.","id":"20210320_Koronavirusos_a_pakisztani_kormanyfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1aa4a5f-5121-4fb1-9095-64fc8bdfe1d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef713971-0de2-4c23-9608-4830d0e0f268","keywords":null,"link":"/vilag/20210320_Koronavirusos_a_pakisztani_kormanyfo","timestamp":"2021. március. 20. 15:30","title":"Koronavírusos a pakisztáni kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752dc7ba-909f-4ae9-94b0-ba8bf79e7b91","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Bikinis képeit lelopta egy rádió, hogy gúnyt űzzön belőle, és ez csak egy a nemtelen támadások közül, amiket azért kap Mérő Vera jogvédő, mert szót emel a bántalmazás, a megalázás ellen. Hogyan éli ezt meg és mit tekint sikernek? ","shortLead":"Bikinis képeit lelopta egy rádió, hogy gúnyt űzzön belőle, és ez csak egy a nemtelen támadások közül, amiket azért kap...","id":"202111_mero_vera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=752dc7ba-909f-4ae9-94b0-ba8bf79e7b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27b9015-ab54-4df9-9986-6acb47df676a","keywords":null,"link":"/360/202111_mero_vera","timestamp":"2021. március. 21. 11:00","title":"Mérő Vera: Mindegy, hogy celeb vagy miniszter, a méltóságába nem lehet belegázolni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyártó által jegyzett kutatást az Egyesült Államokban végezték, de azt egy külön, független bizottság vizsgálta. Az eredmények alapján a vakcina nem növeli a vérrögképződés kockázatát.","shortLead":"A gyártó által jegyzett kutatást az Egyesült Államokban végezték, de azt egy külön, független bizottság vizsgálta...","id":"20210322_astrazeneca_oltas_kutatas_vakcina_verrog_verrogkepzodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f59bd5f-138c-4afb-907f-23d69a596fb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_astrazeneca_oltas_kutatas_vakcina_verrog_verrogkepzodes","timestamp":"2021. március. 22. 10:33","title":"Egy újabb vizsgálat szerint sem veszélyes az AstraZeneca oltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7c1f9c-876f-4cee-9265-c3637d75c1e2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem, az mRNA-vakcina nem változtatja meg a DNS-t – az ilyen és hasonló alaptalan hiedelmek ügyében igyekszik megmagyarázni a szakmai hátteret az amerikai lap.","shortLead":"Nem, az mRNA-vakcina nem változtatja meg a DNS-t – az ilyen és hasonló alaptalan hiedelmek ügyében igyekszik...","id":"20210321_Mitoszokat_oszlat_a_vakcinak_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f7c1f9c-876f-4cee-9265-c3637d75c1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2392375f-9994-4830-a11b-c5db46bc3351","keywords":null,"link":"/360/20210321_Mitoszokat_oszlat_a_vakcinak_ugyeben","timestamp":"2021. március. 21. 11:45","title":"Mítoszokat oszlat a vakcinák ügyében a Washington Post","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9e1562-16db-40d1-b2f3-487937be49e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szombati meccse után már biztosnak tűnt a kvóta, most már a csapat kezében van.","shortLead":"Szombati meccse után már biztosnak tűnt a kvóta, most már a csapat kezében van.","id":"20210320_Kijutott_a_tokioi_olimpiara_a_noi_kezilabdavalogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a9e1562-16db-40d1-b2f3-487937be49e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f44235d-58e7-423b-b151-7a9e671ee81c","keywords":null,"link":"/sport/20210320_Kijutott_a_tokioi_olimpiara_a_noi_kezilabdavalogatott","timestamp":"2021. március. 20. 22:02","title":"Kijutott a tokiói olimpiára a női kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány továbbra is a meredeken felszálló ágban van, tovább emelkedett a kórházban lévők száma. ","shortLead":"A járvány továbbra is a meredeken felszálló ágban van, tovább emelkedett a kórházban lévők száma. ","id":"20210321_10625_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_194_koronavirusos_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b902b4-c27c-4e7a-8c14-798e55250a56","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_10625_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_194_koronavirusos_beteg","timestamp":"2021. március. 21. 08:31","title":"10625 új fertőzöttet találtak, elhunyt 194 koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]