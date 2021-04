Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a994c0e6-701e-4df4-b64e-f4d320146e1c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óránként tízezer forintnyira vagyunk Nyugattól.","shortLead":"Óránként tízezer forintnyira vagyunk Nyugattól.","id":"20210401_eu_berkoltsegek_magyarorszagon_alacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a994c0e6-701e-4df4-b64e-f4d320146e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07a226e-bf3d-421c-b343-41939a19adf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_eu_berkoltsegek_magyarorszagon_alacsony","timestamp":"2021. április. 01. 17:56","title":"A magyar bérköltség a harmadik legalacsonyabb az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kelet-Magyarország több részére zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést, a Dunántúlon erős szél lehet.","shortLead":"Kelet-Magyarország több részére zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést, a Dunántúlon erős szél lehet.","id":"20210402_vihar_idojaras_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc66eaa-2b2a-4c93-8ee3-1ebbcd09712f","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_vihar_idojaras_omsz","timestamp":"2021. április. 02. 14:41","title":"Viharral és széllel kezdődik a hosszú hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec90528b-408d-401a-b993-0f8d9a0759ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy albummal és egy hozzá készült bensőséges videós kollaborációval búcsúzik az ikonikus váci Klavins Piano Manufaktúrától iamyank. A lemez ráadásul a zenész-producer karrierjében zeneileg is mérföldkő, ugyanis ez az első alkalom, hogy szóló zongora-anyagot jelentet meg. ","shortLead":"Egy albummal és egy hozzá készült bensőséges videós kollaborációval búcsúzik az ikonikus váci Klavins Piano...","id":"20210402_Premier_Iamyank_egy_kulonleges_zongoraval_mutatja_be_a_hangok_es_a_csend_erejet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec90528b-408d-401a-b993-0f8d9a0759ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61eb1e08-00dc-43e3-b63e-dcc24560e0b4","keywords":null,"link":"/kultura/20210402_Premier_Iamyank_egy_kulonleges_zongoraval_mutatja_be_a_hangok_es_a_csend_erejet","timestamp":"2021. április. 02. 10:10","title":"Premier: Iamyank egy különleges zongorával mutatja be a hangok és a csend erejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2a2b3a-4ef3-4ef2-a9ef-c25aa4d9d655","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Európában 16 országban munkaszüneti nap nagypéntek, de például a \"katolikus Lengyelországban\" nem. Idehaza legfeljebb 500–800 ezren vesznek részt valamilyen templomi szertartáson.","shortLead":"Európában 16 országban munkaszüneti nap nagypéntek, de például a \"katolikus Lengyelországban\" nem. Idehaza legfeljebb...","id":"202113_nagypentek_hagyomany_vagy_hetvegehosszabbito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f2a2b3a-4ef3-4ef2-a9ef-c25aa4d9d655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d53ba4-8b09-42aa-b1fe-8e89fe507cd6","keywords":null,"link":"/360/202113_nagypentek_hagyomany_vagy_hetvegehosszabbito","timestamp":"2021. április. 02. 13:30","title":"Nagypéntek: hagyomány vagy hétvége-hosszabbító?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB idén már 801 millió forintért vásárolt műalkotásokat.","shortLead":"Az MNB idén már 801 millió forintért vásárolt műalkotásokat.","id":"20210403_mnb_jegybank_festmeny_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff242db6-0f8d-49a7-8927-58e90f42824e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210403_mnb_jegybank_festmeny_vasarlas","timestamp":"2021. április. 03. 08:28","title":"Öt festményt vett a jegybank 135 millió forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7911bfd2-f776-4227-b550-4dd442bc8a1f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy nappal az után, hogy Oszaka vezetői azt mondták, a járvány miatt elképzelhető, hogy azt kérik, ne haladjon ott át az olimpiai láng, a szervezők arról beszéltek, dolgoznak, hogy ne kelljen változtatni az útvonalon.","shortLead":"Egy nappal az után, hogy Oszaka vezetői azt mondták, a járvány miatt elképzelhető, hogy azt kérik, ne haladjon ott át...","id":"20210402_olimpiai_lang_japan_oszaka_virus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7911bfd2-f776-4227-b550-4dd442bc8a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2159ac-994f-4a0f-9571-18b659944969","keywords":null,"link":"/sport/20210402_olimpiai_lang_japan_oszaka_virus","timestamp":"2021. április. 02. 16:55","title":"Eljuthat-e az olimpiai láng a harmadik legnagyobb japán városba, ha a városvezetés szerint is veszélyes lenne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d364e6-078a-4bb6-90ea-728de7ec58a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Istenes Lászlónak nagy megtiszteltetés volt a felkérés. Marad mellette a Mokka műsorvezetője is.","shortLead":"Istenes Lászlónak nagy megtiszteltetés volt a felkérés. Marad mellette a Mokka műsorvezetője is.","id":"20210402_istenes_laszlo_puskas_akademia_kommunikacios_es_marketing_igazgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1d364e6-078a-4bb6-90ea-728de7ec58a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a978f8f9-ce75-4643-b9ce-072fef9754a5","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_istenes_laszlo_puskas_akademia_kommunikacios_es_marketing_igazgato","timestamp":"2021. április. 02. 09:28","title":"A TV2 műsorvezetője lett a felcsúti Puskás Akadémia kommunikációs igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fb39cb-14c9-49f7-a7a3-eefbc405355f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem szabad a csodadoktorokra és politikai sarlatánokra hallgatni a köztársasági elnök szerint.\r

\r

","shortLead":"Nem szabad a csodadoktorokra és politikai sarlatánokra hallgatni a köztársasági elnök szerint.\r

\r

","id":"20210402_ader_janos_husvet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5fb39cb-14c9-49f7-a7a3-eefbc405355f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7009ac-073c-483a-8b26-73574f2374ee","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_ader_janos_husvet","timestamp":"2021. április. 02. 11:50","title":"Áder ünnepi beszédben szólt be az ellenzéknek: Nem most van a beszólásokban való versengés ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]