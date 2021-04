Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22dd942f-113d-4738-acbe-414f65be3d10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy nőt kirabolt, egy másikat pedig megerőszakolt a gyanú szerint.","shortLead":"A férfi egy nőt kirabolt, egy másikat pedig megerőszakolt a gyanú szerint.","id":"20210412_Prostitualt_tamadas_gyanu_rendorseg_kulfoldi_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22dd942f-113d-4738-acbe-414f65be3d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b010bf-8182-4268-bcb7-be736a0b26c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Prostitualt_tamadas_gyanu_rendorseg_kulfoldi_ferfi","timestamp":"2021. április. 12. 14:49","title":"Hat prostituált megtámadásával gyanúsít a rendőrség egy külföldi férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9a2710-c2bd-4733-b1a7-700232f6d3b1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Kreml közelében lévő, neobarokk stílusban kialakított, gasztronómiai ínyencségeket, gyarmatárut és ritka borokat kínáló üzletet 1901-ben nyitották meg. ","shortLead":"A Kreml közelében lévő, neobarokk stílusban kialakított, gasztronómiai ínyencségeket, gyarmatárut és ritka borokat...","id":"20210411_Bezart_a_120_eves_Jeliszejevszkij_elelmiszerbolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b9a2710-c2bd-4733-b1a7-700232f6d3b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60012bb7-174a-4865-a726-828b009ee599","keywords":null,"link":"/elet/20210411_Bezart_a_120_eves_Jeliszejevszkij_elelmiszerbolt","timestamp":"2021. április. 11. 15:15","title":"Bezárt a 120 éves Jeliszejevszkij élelmiszerbolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs kiadta a legfrissebb adatokat.","shortLead":"Az operatív törzs kiadta a legfrissebb adatokat.","id":"20210413_jarvany_koronavirus_elhunyt_aldozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb88698-4cb4-4aab-9941-8a190e89a96c","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_jarvany_koronavirus_elhunyt_aldozat","timestamp":"2021. április. 13. 08:46","title":"272 újabb áldozata van a járványnak, 1209-en vannak lélegezgetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66af3b58-7c00-49e9-9773-bc885cdd589d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy kormánypárti lapban arról írtak, hogy a baloldali szavazók nemcsak butábbak, hanem csúnyábbak is. Ezen felbuzdulva a Duma Aktuál saját tesztet állított össze, hogy kiderítse, miképp lehetünk egyszerre szépek és jobboldaliak. Meg szélsőségesek. Meg okosak is. ","shortLead":"Egy kormánypárti lapban arról írtak, hogy a baloldali szavazók nemcsak butábbak, hanem csúnyábbak is. Ezen felbuzdulva...","id":"20210412_Duma_Aktual_Jobboldali_szepsegteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66af3b58-7c00-49e9-9773-bc885cdd589d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eabe4ffd-3ce1-495c-aaf2-d2ec43af7e61","keywords":null,"link":"/360/20210412_Duma_Aktual_Jobboldali_szepsegteszt","timestamp":"2021. április. 12. 19:00","title":"Duma Aktuál-teszt: Ha Ön jobboldali, akkor egyből szép is? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország minden katolikus templomában.","shortLead":"Az ország minden katolikus templomában.","id":"20210411_szlovakia_harangszo_aldozat_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55356c0e-c7e7-4e80-8324-a7c1f0b1495c","keywords":null,"link":"/elet/20210411_szlovakia_harangszo_aldozat_koronavirus","timestamp":"2021. április. 11. 15:44","title":"10 perces harangszóval emlékeztek a koronavírus áldozataira Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd515394-1534-4129-9cd9-574422873649","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több helyre is ki kellett vonulniuk a rendőröknek az elmúlt napokban, mert az emberek nem tartották be a védelmi intézkedéseket. Egy fővárosi helyszínen 22-en voltak egy kerti partin, Zalaegerszegen 25-en diszkóztak.","shortLead":"Több helyre is ki kellett vonulniuk a rendőröknek az elmúlt napokban, mert az emberek nem tartották be a védelmi...","id":"20210412_operativ_torzs_diszko_kerti_parti_rendorseg_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd515394-1534-4129-9cd9-574422873649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28450adf-f091-4ab3-b358-d87eab61ad8d","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_operativ_torzs_diszko_kerti_parti_rendorseg_jarvany_koronavirus","timestamp":"2021. április. 12. 12:31","title":"Operatív törzs: házi diszkóra, kerti partira, zenekari próbára csapott le a rendőrség a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pentagon egyik illetékese is megerősítette annak a felvételnek a hitelességét, amelyen egy azonosítatlan eszköz halad az amerikai haditengerészet egyik hadihajója fölött.","shortLead":"A Pentagon egyik illetékese is megerősítette annak a felvételnek a hitelességét, amelyen egy azonosítatlan eszköz halad...","id":"20210412_ufo_video_haditengereszet_pentagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fb54d5-e3aa-4c43-9704-a4b5bf3c2fdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_ufo_video_haditengereszet_pentagon","timestamp":"2021. április. 12. 10:33","title":"Háromszög alakú ufót vettek videóra egy amerikai hadihajó fölött, hivatalos vizsgálat indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe1c756-7683-4dd5-8dbf-343c8f2e7571","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai General Electric a következő két évben készíthetik el azt a mobilba ágyazható szenzort, amivel a felhasználó nagyobb eséllyel védheti ki a koronavírus-fertőzést.","shortLead":"Az amerikai General Electric a következő két évben készíthetik el azt a mobilba ágyazható szenzort, amivel...","id":"20210412_koronavirus_okostelefon_szenzor_general_electric","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfe1c756-7683-4dd5-8dbf-343c8f2e7571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46467081-1ec5-482a-90e6-8ed21f61eac5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_koronavirus_okostelefon_szenzor_general_electric","timestamp":"2021. április. 12. 20:03","title":"Már készül a mobilos érzékelő, ami képes lehet kimutatni a koronavírus jelenlétét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]