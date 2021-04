Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7489c15c-8f7b-42a5-867d-706d5d250077","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lövei Csaba 58 éves volt.","shortLead":"Lövei Csaba 58 éves volt.","id":"20210412_Lovei_Csaba_Nyiregyhaza_elhunyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7489c15c-8f7b-42a5-867d-706d5d250077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8652e89-8406-4abf-9955-0a11a4392701","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Lovei_Csaba_Nyiregyhaza_elhunyt","timestamp":"2021. április. 12. 13:31","title":"Koronavírus-fertőzésben elhunyt a Párbeszéd nyíregyházi képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335e3efb-c580-447f-b473-cd788559dd72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tom Joneson kívül kizárólag magyar fellépők lesznek. ","shortLead":"Tom Joneson kívül kizárólag magyar fellépők lesznek. ","id":"20210412_Augusztus_VeszpremFest_Tom_Jones","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=335e3efb-c580-447f-b473-cd788559dd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1f1ae5-cd11-4b66-9501-f0326fcf9d00","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Augusztus_VeszpremFest_Tom_Jones","timestamp":"2021. április. 12. 11:15","title":"Jamie Cullum csak jövőre, de Tom Jones már idén fellép a VeszprémFesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9400dc6e-4750-482c-a3e0-3a8e56141ef4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy szabálytalanul feltett légfrissítő miatt állítottak meg egy autóst, majd a rendőrök állítása szerint az igazoltatásnál kiderült, hogy körözik, ő menekülni kezdett, ezért lelőtték. Vizsgálat indult, hogy valójában mi történt. Minneapolisban zavargás tört ki.","shortLead":"Egy szabálytalanul feltett légfrissítő miatt állítottak meg egy autóst, majd a rendőrök állítása szerint...","id":"20210412_minneapolis_rendorok_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9400dc6e-4750-482c-a3e0-3a8e56141ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4990acf6-ca1f-42bd-b5a9-1c1ac1163253","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_minneapolis_rendorok_usa","timestamp":"2021. április. 12. 11:04","title":"Rendőrök lőttek le Minneapolisban egy fekete férfit igazoltatás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ingenuity hivatalosan április 11-én emelkedett volna a levegőbe, de egy probléma miatt ez most elmarad. A NASA három nap múlva próbálkozik majd a szerkezet magasba emelésével, amely az első irányított repülés lesz egy másik bolygón.","shortLead":"Az Ingenuity hivatalosan április 11-én emelkedett volna a levegőbe, de egy probléma miatt ez most elmarad. A NASA három...","id":"20210411_nasa_marsi_helikopter_dron_ingenuity_repules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983a851d-1544-4e90-87fe-7ef18e4ee1ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210411_nasa_marsi_helikopter_dron_ingenuity_repules","timestamp":"2021. április. 11. 10:32","title":"Műszaki hiba miatt elhalasztja a marsi drón reptetését a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e3edf3-1355-478a-b691-16030ca8749b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalos a 36 éves magyar versenyző szerződéshosszabbítása.","shortLead":"Hivatalos a 36 éves magyar versenyző szerződéshosszabbítása.","id":"20210412_michelisz_norbert_hyundai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6e3edf3-1355-478a-b691-16030ca8749b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ad9695-920a-4fea-b96b-db77581a26eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_michelisz_norbert_hyundai","timestamp":"2021. április. 12. 11:59","title":"Michelisz a Hyundainál folytatja és új autót kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927a38e1-cd79-49f6-9190-8336e8ee62c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bővíti a Digital Wellbeing nevű androidos szolgáltatását a Google. A keresőcég ezúttal az utcai mobilhasználatot próbálja visszafogni, hogy kevesebb legyen a baleset.","shortLead":"Bővíti a Digital Wellbeing nevű androidos szolgáltatását a Google. A keresőcég ezúttal az utcai mobilhasználatot...","id":"20210412_android_funkcio_heads_up_setalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=927a38e1-cd79-49f6-9190-8336e8ee62c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7402d540-df19-49f1-963e-47e2ea3f3701","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_android_funkcio_heads_up_setalas","timestamp":"2021. április. 12. 13:17","title":"Új androidos funkció jön, ami szólni fog, ha sétálás közben is mobilozunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f2f573-7ba3-4a8b-940a-745eb3073405","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ismeretlen férfi a Henry-Dunant magánkórháznál lőtt meg két embert, egyikük a helyszínen meghalt.","shortLead":"Az ismeretlen férfi a Henry-Dunant magánkórháznál lőtt meg két embert, egyikük a helyszínen meghalt.","id":"20210412_franciaorszag_oltopont_magankorhaz_lovoldozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09f2f573-7ba3-4a8b-940a-745eb3073405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adec5e42-0f75-40b0-900c-82b6f521ae09","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_franciaorszag_oltopont_magankorhaz_lovoldozes","timestamp":"2021. április. 12. 15:34","title":"Lövöldözés volt egy francia oltópontnál, a támadó motorra pattanva elmenekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jókor névre hallgató kiadványban főleg szórakoztató tartalom van, de pár szó erejéig kitérnek arra, hogy a szocialista kormány elvette a tizenharmadik havi nyugdíjat.","shortLead":"A Jókor névre hallgató kiadványban főleg szórakoztató tartalom van, de pár szó erejéig kitérnek arra...","id":"20210412_orban_viktor_jokor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831b3ba4-7903-4b50-a1ae-f6e390553070","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_orban_viktor_jokor","timestamp":"2021. április. 12. 20:15","title":"2,2 millió példányban üdvözli Orbán Viktor a nyugdíjasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]