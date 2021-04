Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e4ddb8c-c5c5-44b6-a70b-fb59bda8826a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A brazil kórházak intenzív részlegein már 52 százalékos a 40 év alatti betegek aránya.","shortLead":"A brazil kórházak intenzív részlegein már 52 százalékos a 40 év alatti betegek aránya.","id":"20210414_braziliaban_virusvarians_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e4ddb8c-c5c5-44b6-a70b-fb59bda8826a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be179c30-aacc-4187-a2e4-71c5027b011f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_braziliaban_virusvarians_koronavirus","timestamp":"2021. április. 14. 06:11","title":"Leginkább a 40 év alattiakat támadja Brazíliában a helyi vírusvariáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f77a858-1593-4929-b2b8-e24790e7dfe9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai tudósok szerint a Harpegnathos saltator fajba tartozó hangyák képesek arra, hogy a kolónia fenntartása érdekében radikálisan megváltoztassák a testük felépítését.","shortLead":"Az amerikai tudósok szerint a Harpegnathos saltator fajba tartozó hangyák képesek arra, hogy a kolónia fenntartása...","id":"20210414_hangya_agy_kutatas_fajfenntartas_szaporodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f77a858-1593-4929-b2b8-e24790e7dfe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98d17ec-4b4b-4915-9ac5-cd7f8d6b6fac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_hangya_agy_kutatas_fajfenntartas_szaporodas","timestamp":"2021. április. 14. 20:03","title":"Találtak egy hangyát a kutatók, ami összezsugorítja, majd vissza is növeszti az agyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a69b350-7c08-4981-b4d8-240c38e6d096","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autók június közepéig még áthajthatnak a hídon, addig a BKK ingyenes nappali és éjszakai autóbuszokat is indít a Clark Ádám tér és a Széchenyi István tér között.

","shortLead":"Az autók június közepéig még áthajthatnak a hídon, addig a BKK ingyenes nappali és éjszakai autóbuszokat is indít...","id":"20210415_Lezarjak_a_Lanchid_pesti_gyalogosaluljarojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a69b350-7c08-4981-b4d8-240c38e6d096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc116d83-51bd-4aeb-b51e-ae6c43f4848c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_Lezarjak_a_Lanchid_pesti_gyalogosaluljarojat","timestamp":"2021. április. 15. 10:17","title":"Pénteken lezárják a Lánchíd pesti gyalogos-aluljáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba6715a-173f-4dfb-aa6b-95c0e18bfd33","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Gazdag külföldi üzletembernek adta ki magát a rendszerváltáskor, Demján Sándor és Boros Imre bankárok ajánlását mutogatta a behízelgő modorú szélhámos, majd gyárvásárlásokkal hitegette partnereit. Sokaktól csalt ki hatalmas összegeket, de amikor őrizetbe vették, nemcsak igazi nevét, hanem még az állampolgárságát sem tudták a rendőrök. Végül abban maradtak, hogy feltehetően egy amerikaival, Joseph Madollal van dolguk. Dezső András cikksorozatának újabb epizódja.","shortLead":"Gazdag külföldi üzletembernek adta ki magát a rendszerváltáskor, Demján Sándor és Boros Imre bankárok ajánlását...","id":"20210414_Joseph_Madol_LaPointe_Marka_szegedi_konzervgyar_csalas_rendszervaltas_Magyar_svindlerek_5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aba6715a-173f-4dfb-aa6b-95c0e18bfd33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a956f89-5fae-46bc-955d-46602f38aff9","keywords":null,"link":"/360/20210414_Joseph_Madol_LaPointe_Marka_szegedi_konzervgyar_csalas_rendszervaltas_Magyar_svindlerek_5","timestamp":"2021. április. 14. 19:00","title":"Lehúzott több gyárat és átverte Demján Sándort is – Magyar svindlerek, 6. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4181be5b-96c1-4fb2-8138-5c78749445b4","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Feltehetően sokunknak okozott már bosszúságot, amikor a zsebünkben kotorászva kellett egy áru, vagy szolgáltatás ellenértékét apróval rendeznünk, pláne, ha nem volt a fizetéshez szükséges összegnek megfelelő fémpénz nálunk. A jó hír az, hogy egyre több országban – legyen szó egy egyszerű vásárlásról akár – a tranzakciók javarészt már készpénzmentesen zajlanak. A statisztikák szerint azonban Magyarország még messze van ettől, noha az igény fokozatosan nő a készpénzhelyettesítő eszközök használata iránt, s egyre többen élnek is e lehetőséggel. ","shortLead":"Feltehetően sokunknak okozott már bosszúságot, amikor a zsebünkben kotorászva kellett egy áru, vagy szolgáltatás...","id":"20210315_Egyre_tobb_orszag_valhat_keszpenzmentesse_OTP_Bank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4181be5b-96c1-4fb2-8138-5c78749445b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a80b15e-947a-41e4-bc11-6113c102804b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210315_Egyre_tobb_orszag_valhat_keszpenzmentesse_OTP_Bank","timestamp":"2021. április. 15. 14:30","title":"Az aprócsörgetéstől az érintésig: egyre több ország válhat készpénzmentessé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3887cb-6d34-41cf-838a-9f56daa1f031","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Tóthné Laura a sokadik megosztója volt annak a photosoppolt képnek, amelyen Semjén Zsolt halott gólyákkal látható, és amely miatt a jobboldali publicista pellengérre állította. A hvg.hu-nak arról beszélt: mocskolódó üzeneteket is kap azóta.","shortLead":"Tóthné Laura a sokadik megosztója volt annak a photosoppolt képnek, amelyen Semjén Zsolt halott gólyákkal látható, és...","id":"20210414_Reagalt_a_no_akire_Bayer_rauszitotta_rajongoit_Fogalmam_sincs_miert_tortenik_ez_velem_En_csak_lattam_a_falamon_egy_kepet_es_megosztottam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce3887cb-6d34-41cf-838a-9f56daa1f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3189002-e5c0-49ca-90b9-42655b324b41","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Reagalt_a_no_akire_Bayer_rauszitotta_rajongoit_Fogalmam_sincs_miert_tortenik_ez_velem_En_csak_lattam_a_falamon_egy_kepet_es_megosztottam","timestamp":"2021. április. 14. 11:10","title":"Reagált a nő, akire Bayer Zsolt ráuszította a rajongóit: \"Fogalmam sincs, miért történik ez velem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu-nak nyilatkozó Szijjártó László, a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei szervezetének elnöke szerint az intézmények központi iránymutatásra várnak.","shortLead":"A 24.hu-nak nyilatkozó Szijjártó László, a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei szervezetének elnöke szerint...","id":"20210414_onkentesek_kikepzes_korhazak_covid_osztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153acd2a-d44c-4e4c-b798-9039c0ecbe8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_onkentesek_kikepzes_korhazak_covid_osztaly","timestamp":"2021. április. 14. 11:59","title":"Kiképeztek több mint kéttucat önkéntest, de a kórházak egyelőre nem fogadják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b894fa17-89bc-4ed3-9dc5-b2269835be27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A farmer és a graffiti összeolvadását nem fogadta egyöntetű elismerés.","shortLead":"A farmer és a graffiti összeolvadását nem fogadta egyöntetű elismerés.","id":"20210415_Zavarba_ejtoen_utcai_lett_a_kanadai_olimpiai_csapat_formaruhaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b894fa17-89bc-4ed3-9dc5-b2269835be27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e538abe-98ec-411d-85ab-e36fb13f5441","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Zavarba_ejtoen_utcai_lett_a_kanadai_olimpiai_csapat_formaruhaja","timestamp":"2021. április. 15. 15:08","title":"Zavarba ejtően „utcai” lett a kanadai olimpiai csapat formaruhája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]