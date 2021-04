Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e66827c0-35a9-4463-84e9-7df799bf05f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vagyis egészen pontosan a gombák föld alatti gyökérhálózatából készül a különleges alapanyag.","shortLead":"Vagyis egészen pontosan a gombák föld alatti gyökérhálózatából készül a különleges alapanyag.","id":"20210419_Gombabol_keszult_cipovel_Adidas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e66827c0-35a9-4463-84e9-7df799bf05f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb545ec8-95c5-4f40-b092-69c848f636ed","keywords":null,"link":"/zhvg/20210419_Gombabol_keszult_cipovel_Adidas","timestamp":"2021. április. 19. 16:21","title":"Gombából készít cipőt az Adidas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea26216-bd47-41ba-91b1-0acec976e9e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legnagyobb piacának akkora az ereje, hogy még a kisméretű autókból is megéri hosszított változatot piacra dobni. A nagyobb modellekből pedig kötelező. ","shortLead":"A világ legnagyobb piacának akkora az ereje, hogy még a kisméretű autókból is megéri hosszított változatot piacra...","id":"20210419_Kina_Audi_A7_tengelytav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ea26216-bd47-41ba-91b1-0acec976e9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbbdbb7-7bdb-48cb-9367-d54bbb9bae26","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_Kina_Audi_A7_tengelytav","timestamp":"2021. április. 19. 11:21","title":"Kínában mindig a nagyobb kell, itt az Audi A7 nyújtott változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"446bad4b-b041-4c12-8e42-a3203eccc0de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vezeték nélküli eszközök gyakori problémája, hogy éppen olyankor merülnek le, amikor nincs a közelünkben töltési lehetőség. Az Urbanista újdonságával ez elméletben sosem fordulhat elő, akkor legalábbis nem, ha úgy használják, hogy fény éri.","shortLead":"A vezeték nélküli eszközök gyakori problémája, hogy éppen olyankor merülnek le, amikor nincs a közelünkben töltési...","id":"20210419_napelemes_vezetek_nelkuli_fejhallgato_urbanista_los_angeles_napenergia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=446bad4b-b041-4c12-8e42-a3203eccc0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ac2e18-8069-457c-b705-29a32048e01d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_napelemes_vezetek_nelkuli_fejhallgato_urbanista_los_angeles_napenergia","timestamp":"2021. április. 19. 11:33","title":"Jön a vezeték nélküli fejhallgató, amit fénnyel is lehet tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9908c6-3ab2-44a7-a9de-01ac7e83cb82","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű nagy sebességgel haladt egy kanyarban, majd egy fának ütközött. A baleset éjszaka történt.","shortLead":"A jármű nagy sebességgel haladt egy kanyarban, majd egy fának ütközött. A baleset éjszaka történt.","id":"20210419_tesla_robotpilota_onvezeto_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f9908c6-3ab2-44a7-a9de-01ac7e83cb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119712a9-b3be-484c-a492-4779c634db92","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_tesla_robotpilota_onvezeto_auto","timestamp":"2021. április. 19. 05:05","title":"Meghalt két ember egy valószínűleg önvezető Teslában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e0bb2a-6574-49e4-af88-e3e3b1065451","c_author":"Balla István-Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Amikor az iskolanyitásról beszélünk, szinte mindig a tanárok és a szülők helyzetén keresztül próbáljuk bemutatni a helyzetet. Mi most kollégáink gyerekeit kérdeztük, hogy örülnek-e az iskolanyitásnak, mi a véleményük az online oktatásról, de azt is megtudtuk, mi zajlik ilyenkor a „fejük kis csücskében”. Videó. ","shortLead":"Amikor az iskolanyitásról beszélünk, szinte mindig a tanárok és a szülők helyzetén keresztül próbáljuk bemutatni...","id":"20210419_altalanos_iskola_koronavirus_gyerek_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1e0bb2a-6574-49e4-af88-e3e3b1065451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38037fc7-d178-491f-8375-9edb2dba6c91","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_altalanos_iskola_koronavirus_gyerek_video","timestamp":"2021. április. 19. 06:30","title":"\"Én mennék, de anyukám nem enged\" – gyerekek vallanak az iskolanyitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a833d3-4895-43ca-b9c7-7bca0f293613","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy járőr a Nyugati téren ismerte fel a gyanúsítottat.\r

","shortLead":"Egy járőr a Nyugati téren ismerte fel a gyanúsítottat.\r

","id":"20210420_jozsefvaros_templom_persely_lopas_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85a833d3-4895-43ca-b9c7-7bca0f293613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27969748-d8e8-4e7a-aab3-0dd694ef727d","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_jozsefvaros_templom_persely_lopas_rendorseg","timestamp":"2021. április. 20. 09:01","title":"Elkapták a férfit, aki feltörte a perselyt egy józsefvárosi templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9f80cd5-95a4-4383-b837-67b659960a75","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Izgalmas fotók vesztek feledésbe, csak mert nők alkották azokat. Nevüket alig ismerjük, noha jelentős életműveket alkottak a XlX - XX. században. A róluk szóló könyv az interneten ingyen is olvasható.","shortLead":"Izgalmas fotók vesztek feledésbe, csak mert nők alkották azokat. Nevüket alig ismerjük, noha jelentős életműveket...","id":"202115__fotografia__alkoto_nok__elfelejtett_nevek__megkesett_figyelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9f80cd5-95a4-4383-b837-67b659960a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3dd8465-0e45-4845-b0f7-ce2858907a7b","keywords":null,"link":"/360/202115__fotografia__alkoto_nok__elfelejtett_nevek__megkesett_figyelem","timestamp":"2021. április. 20. 15:00","title":"Újraírják a magyar fotótörténetet: jórészt ismeretlen fotográfusnőkön a fókusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee300279-ac04-4ffd-b135-b711b48bcc45","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A dízelt váltó Levante Hybrid kevesebbet fogyaszt a normál benzines változatnál és könnyebb is annál, de odaveszett a 6 hengeres orgánuma. Viszont még van valami hangja, ellentétben a hamarosan érkező első teljesen elektromos Maseratitól. ","shortLead":"A dízelt váltó Levante Hybrid kevesebbet fogyaszt a normál benzines változatnál és könnyebb is annál, de odaveszett a 6...","id":"20210419_itt_a_maserati_elso_hibrid_divatterepjaroja_mindent_megtudtunk_rola_levante_hybrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee300279-ac04-4ffd-b135-b711b48bcc45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bacdf0-0174-43a7-be52-d3adcc8bf6a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_itt_a_maserati_elso_hibrid_divatterepjaroja_mindent_megtudtunk_rola_levante_hybrid","timestamp":"2021. április. 19. 10:10","title":"Itt a Maserati első hibrid divatterepjárója, mindent megtudtunk róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]