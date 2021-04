Másfél méteres boával a nyakában sétálgatott egy XI. kerületi lakótelepen egy részeg férfi – számolt be az RTL Híradó. Többen megijedtek a látványtól, ezért hívták a rendőröket.

Az RTL szerint mikor felkísérték a lakásába a férfit, több terráriumot is találtak a rendőrök. Azokban két királypitont, egy boát és királysiklót tartott. A tartási körülményeikkel és a papírjaikkal is gond volt, ezért mindet elvitték tőle, a kígyók most karanténban vannak az állatkertben. A híradó szerint eljárás is indult.

A férfi azt mondta, unatkozott, azért vitte le sétálni a boát.

Ide kattintva eléri a Nyüzsi további cikkeit, azonnali véleményeket, érdekességeket, szórakoztató mémeket, gif-eket, videókat.