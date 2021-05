Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0dafa7aa-5581-4b6d-b2bb-972efde07074","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"Hatalmas lelki teher hárul az egészségügyi és szociális dolgozókra a járványhelyzetben, sokan mégsem mernek segítséget kérni. Az érintetteknek egyre több helyen hoznak létre elsősegély-vonalakat, ahol a telefonálók nagy része a kimerültségre és az állandó bizonytalanságra panaszkodik, miközben azt hiszik, mások jobban bírják. ","shortLead":"Hatalmas lelki teher hárul az egészségügyi és szociális dolgozókra a járványhelyzetben, sokan mégsem mernek segítséget...","id":"20210502_egeszsegugy_szocialis_dolgozo_lelki_segitseg_trauma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dafa7aa-5581-4b6d-b2bb-972efde07074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584896b3-d755-4411-ae8a-6de908ca5231","keywords":null,"link":"/elet/20210502_egeszsegugy_szocialis_dolgozo_lelki_segitseg_trauma","timestamp":"2021. május. 02. 17:00","title":"Ha ezek az emberek mentálisan összeomlanak, vége az ellátásnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A filozófus szerint megbocsáthatatlan, hogy a csatorna együttműködik az \"antidemokratikus kormánnyal\".","shortLead":"A filozófus szerint megbocsáthatatlan, hogy a csatorna együttműködik az \"antidemokratikus kormánnyal\".","id":"20210503_Az_ATV_bojkottjara_szolit_fel_Tamas_Gaspar_Miklos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8241ff4-524d-40f9-a450-aea2f120eff6","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Az_ATV_bojkottjara_szolit_fel_Tamas_Gaspar_Miklos","timestamp":"2021. május. 03. 10:05","title":"Az ATV bojkottjára szólít fel Tamás Gáspár Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab3dfac-09ac-4fcb-af48-f8dcfd244d30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Éppen 60 évet töltött a vásznon, élete végéig játszott Olympia Dukakis, görög származású színésznő. Kiállt a görögöket érő negatív diszkrimináció ellen és mellékszereplőként besöpörte az Oscart is. ","shortLead":"Éppen 60 évet töltött a vásznon, élete végéig játszott Olympia Dukakis, görög származású színésznő. Kiállt a görögöket...","id":"20210502_Meghalt_az_Oscardijas_Olympia_Dukakis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ab3dfac-09ac-4fcb-af48-f8dcfd244d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b94e51-8a97-425c-9937-82706341cfe5","keywords":null,"link":"/elet/20210502_Meghalt_az_Oscardijas_Olympia_Dukakis","timestamp":"2021. május. 02. 09:25","title":"Meghalt az Oscar-díjas Olympia Dukakis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99cd0fa-272f-4acb-b818-d97a86eed052","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Legfeljebb egy más néven futó sörfesztivált tarthatnak Dubajban, az Oktoberfest költöztetése szóba sem jöhet - üzenték a müncheni szervezők.","shortLead":"Legfeljebb egy más néven futó sörfesztivált tarthatnak Dubajban, az Oktoberfest költöztetése szóba sem jöhet - üzenték...","id":"20210503_nemet_oktoberfest_budaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f99cd0fa-272f-4acb-b818-d97a86eed052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9bad74f-b1e5-40e3-a1eb-5d60f16c2d3e","keywords":null,"link":"/kkv/20210503_nemet_oktoberfest_budaj","timestamp":"2021. május. 03. 05:43","title":"Nem adják a németek Dubajnak az Oktoberfestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30669c25-3410-4d11-9878-101cb6752c95","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy amerikai szoftverfejlesztő kideríti például, meghalt-e valaki az eladásra kínált ingatlanokban. Mivel sokan hisznek a szellemekben, van kereslet a DiedInHouse.com szolgáltatására.","shortLead":"Egy amerikai szoftverfejlesztő kideríti például, meghalt-e valaki az eladásra kínált ingatlanokban. Mivel sokan hisznek...","id":"202117_szellemes_cimek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30669c25-3410-4d11-9878-101cb6752c95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deee8856-0dc0-445e-92bf-5f6470bc7fdb","keywords":null,"link":"/360/202117_szellemes_cimek","timestamp":"2021. május. 03. 17:00","title":"Szellemektől és szexuális ragadozóktól is véd egy szemfüles vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megduplázódott a zsarolóvírusos támadás utáni helyreállítás költsége, ráadásul a váltságdíjat kifizető cégek 92 százaléka nem kapja vissza minden adatát.","shortLead":"Megduplázódott a zsarolóvírusos támadás utáni helyreállítás költsége, ráadásul a váltságdíjat kifizető cégek 92...","id":"20210502_zsarolovirus_zsarolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce3c14d-b6f6-4c0c-8a8c-afd4b905f703","keywords":null,"link":"/tudomany/20210502_zsarolovirus_zsarolas","timestamp":"2021. május. 02. 08:03","title":"Közel egymilliárd forintot fizetett egy cég egy zsarolóvírusra válaszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e9f679-8b00-4836-bcef-084b96229fa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília tájékoztatása szerint a most érkező Pfizereket a második körös oltottak kapják elsősorban.","shortLead":"Müller Cecília tájékoztatása szerint a most érkező Pfizereket a második körös oltottak kapják elsősorban.","id":"20210503_Magyarorszag_kulfoldi_oltas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6e9f679-8b00-4836-bcef-084b96229fa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73d93d3-bd35-4e71-bf00-baee1a498bbe","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Magyarorszag_kulfoldi_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. május. 03. 12:17","title":"Müller: 334 ezer Pfizer-vakcina érkezik holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a9f6aa-cb5b-4d2c-b578-0728de523599","c_author":"HVG","category":"360","description":"Centiméterről centiméterre, fémdetektorokkal vizsgálják át a párizsi Notre-Dame évszázados falait. Nem kincsekre vadásznak a kutatók a két éve kigyulladt katedrálisban, hanem az egyik legközönségesebb fémre: vasra.","shortLead":"Centiméterről centiméterre, fémdetektorokkal vizsgálják át a párizsi Notre-Dame évszázados falait. Nem kincsekre...","id":"202117_nagyito_alatt_anotredame_atneznek_rajta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50a9f6aa-cb5b-4d2c-b578-0728de523599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76602b08-638f-4325-8bc2-f642ebd31b1e","keywords":null,"link":"/360/202117_nagyito_alatt_anotredame_atneznek_rajta","timestamp":"2021. május. 03. 16:00","title":"Fémdetektorokkal fedik fel a két éve kigyulladt Notre-Dame falának titkait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]