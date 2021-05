Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Új szabályok a halasztható műtéteknél, nem újítja meg AstraZeneca-szerződését az EU, már két éve tervezi válását Melinda Gates. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Új szabályok a halasztható műtéteknél, nem újítja meg AstraZeneca-szerződését az EU, már két éve tervezi válását...","id":"20210510_Radar360_Megsincs_megint_Pfizerakcio_nem_kivetelezhetnek_a_szallashelyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80301264-5b0a-4099-8058-f41c58c58ebd","keywords":null,"link":"/360/20210510_Radar360_Megsincs_megint_Pfizerakcio_nem_kivetelezhetnek_a_szallashelyek","timestamp":"2021. május. 10. 08:00","title":"Radar360: Még sincs megint Pfizer-akció, nem kivételezhetnek a szálláshelyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ce7e61-f3bd-406b-8c3c-1d20269eea31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rengeteg androidos telefonban dolgozó Qualcomm chipekben olyan sérülékenységre bukkantak kiberkutatók, mellyel még a hívások távolról történő lehallgatása is megvalósítható. A chipgyártó rengeteg mobilgyártó beszállítója, így a hiba nagyon sok eszközt érint.","shortLead":"A rengeteg androidos telefonban dolgozó Qualcomm chipekben olyan sérülékenységre bukkantak kiberkutatók, mellyel még...","id":"20210511_samsung_qualcomm_modem_hiba_serulekenyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35ce7e61-f3bd-406b-8c3c-1d20269eea31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88cd8324-4c1c-4efa-8aa5-98a8b2d85799","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_samsung_qualcomm_modem_hiba_serulekenyseg","timestamp":"2021. május. 11. 08:03","title":"Óriási hiba van rengeteg androidos telefonban, akár le is hallgathatók – a Samsung már lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0fc3df-d264-4571-b4de-36ad331810fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai férfi komoly kártérítést követel az Apple-től, amiért elmondása szerint egy baleset következtében égési sérüléseket szerzett a kezében felrobbant iPhone-jától.","shortLead":"Egy amerikai férfi komoly kártérítést követel az Apple-től, amiért elmondása szerint egy baleset következtében égési...","id":"20210510_iphone_6_felrobbant_egesi_serules_karterites_apple_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec0fc3df-d264-4571-b4de-36ad331810fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810b8681-8593-4230-a48f-a286c1514151","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_iphone_6_felrobbant_egesi_serules_karterites_apple_per","timestamp":"2021. május. 10. 11:03","title":"Állítja, arcába robbant az iPhone-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e02045c-6f12-4d75-a229-8bdd4a21bd30","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem csak hűvös, szeszélyes is volt a múlt hónap.","shortLead":"Nem csak hűvös, szeszélyes is volt a múlt hónap.","id":"20210509_idojaras_meteorologia_szeszelyes_aprilis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e02045c-6f12-4d75-a229-8bdd4a21bd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb496ff-c9c2-4ad9-bdae-10ad7fc0e107","keywords":null,"link":"/elet/20210509_idojaras_meteorologia_szeszelyes_aprilis","timestamp":"2021. május. 09. 12:23","title":"Az évszazad leghidegebbje volt a mostani április","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0733b36-f977-49eb-9bfe-f313e1ee22ca","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Grúziából lett új pénzügyi partnere az Austria Wien futballklubnak, miközben hatalmasra nőtt adóssága miatt veszélybe került az indulása az osztrák első osztályban. ","shortLead":"Grúziából lett új pénzügyi partnere az Austria Wien futballklubnak, miközben hatalmasra nőtt adóssága miatt veszélybe...","id":"202118__austria_wien__furcsa_gruz_szponzor__mentocsomag__hosszabbitas_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0733b36-f977-49eb-9bfe-f313e1ee22ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a91e5dd-eeb1-4b6d-999a-21c5ac28a80b","keywords":null,"link":"/360/202118__austria_wien__furcsa_gruz_szponzor__mentocsomag__hosszabbitas_utan","timestamp":"2021. május. 10. 17:00","title":"Krimibe illő figurákkal állna talpra a patinás osztrák focicsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e0cdce-23f4-40af-a524-ec70d9f7ca74","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem tudnak olyan tényezőről, amelyek arra utalhatnak, hogy a gyógyszerek és a védőoltások ne lennének hatékonyak.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem tudnak olyan tényezőről, amelyek arra utalhatnak, hogy a gyógyszerek és...","id":"20210510_who_india_koronavirus_mutacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44e0cdce-23f4-40af-a524-ec70d9f7ca74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cb2b3a-2e11-422e-aed2-5a191d622e5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_who_india_koronavirus_mutacio","timestamp":"2021. május. 10. 20:57","title":"A WHO az indiai variánsról: Egyelőre azt tudjuk, hogy a védőoltások működnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128de924-073d-4691-8941-749c46f9f559","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pest megyei 5-ös választókerületben indítják a Párbeszéd politikusát.","shortLead":"A Pest megyei 5-ös választókerületben indítják a Párbeszéd politikusát.","id":"20210509_dorosz_davidot_parbeszed_mszp_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=128de924-073d-4691-8941-749c46f9f559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df2c680d-baca-4e85-8e26-803d4ae2d2aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_dorosz_davidot_parbeszed_mszp_elovalasztas","timestamp":"2021. május. 09. 13:41","title":"Dorosz Dávidot indítja a Párbeszéd és az MSZP az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedig nagyon keresik, már csak azért is, mert azóta regionális miniszter lett.","shortLead":"Pedig nagyon keresik, már csak azért is, mert azóta regionális miniszter lett.","id":"20210509_Eltunt_a_Navalnijt_kezelo_sziberiai_orvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf9eab2-dd89-48af-a54d-10cb07c08c8d","keywords":null,"link":"/vilag/20210509_Eltunt_a_Navalnijt_kezelo_sziberiai_orvos","timestamp":"2021. május. 09. 19:50","title":"Eltűnt a Navalnijt kezelő szibériai orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]