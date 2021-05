Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"92cab528-f060-4354-bd97-6acfce2458d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár ma már szinte mindennek van napja, mégis sokaknak fura lehet, hogy van törülközőnap is. A Douglas Adams-rajongóknak viszont ez teljesen egyértelmű.\r

\r

","shortLead":"Bár ma már szinte mindennek van napja, mégis sokaknak fura lehet, hogy van törülközőnap is. A Douglas Adams-rajongóknak...","id":"20210525_Miert_ne_lenne_a_torulkozonek_is_nemzetkozi_napja_De_miert_pont_ma_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92cab528-f060-4354-bd97-6acfce2458d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cecd089-8f88-4b2e-b786-50b0cfb3e42e","keywords":null,"link":"/kultura/20210525_Miert_ne_lenne_a_torulkozonek_is_nemzetkozi_napja_De_miert_pont_ma_van","timestamp":"2021. május. 25. 11:19","title":"Persze hogy van a törülközőnek is nemzetközi napja. De miért pont ma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d612c8-9e7c-42e0-89e2-45ddfea777e2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kovács Róbertnek közös cége volt a vadászkiállítás kormánybiztosának feleségével, mikor a vadászkiállítás projektcégében felügyelőbizottsági tag lett.","shortLead":"Kovács Róbertnek közös cége volt a vadászkiállítás kormánybiztosának feleségével, mikor a vadászkiállítás...","id":"20210524_Kovacs_Zoltan_felesegenek_uzlettarsa_szerepet_es_fizetest_kapott_a_vadaszkiallitasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07d612c8-9e7c-42e0-89e2-45ddfea777e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afbb045a-33ea-4f87-9c06-af104775133a","keywords":null,"link":"/kkv/20210524_Kovacs_Zoltan_felesegenek_uzlettarsa_szerepet_es_fizetest_kapott_a_vadaszkiallitasban","timestamp":"2021. május. 24. 11:11","title":"Kovács Zoltán feleségének üzlettársa szerepet és fizetést kapott a vadászkiállításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebe4199-8ca8-4418-8139-29370bd72577","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ENSZ-főtitkár szerint nemzetközi összefogásra és méltányos vakcinaelosztásra van szükség a járvány elleni háborúban. A WHO főigazgatója szerint a jelenlegi járványhelyzet alapján hamarosan annyi áldozat lesz világszerte, mint 2020 egészében volt.","shortLead":"Az ENSZ-főtitkár szerint nemzetközi összefogásra és méltányos vakcinaelosztásra van szükség a járvány elleni háborúban...","id":"20210524_WHOfoigazgato_a_jarvanyrol_Hamarosan_annyi_aldozat_lesz_mint_2020_egeszeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ebe4199-8ca8-4418-8139-29370bd72577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029c48a0-d6a2-4e63-bf8b-79e5fb10c645","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_WHOfoigazgato_a_jarvanyrol_Hamarosan_annyi_aldozat_lesz_mint_2020_egeszeben","timestamp":"2021. május. 24. 14:21","title":"WHO-főigazgató a járványról: Hamarosan annyi áldozat lesz, mint 2020 egészében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270ae10d-fdb6-4639-bf62-4daaf01e0462","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szeptemberben nyit a Hungexpo, a második félévi naptár nagyjából betelt, lesz például Vadászati Világkiállítás.","shortLead":"Szeptemberben nyit a Hungexpo, a második félévi naptár nagyjából betelt, lesz például Vadászati Világkiállítás.","id":"20210524_Erintesmentes_beleptetes_lesz_a_70_milliard_forintos_Vadaszati_Vilagkiallitason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=270ae10d-fdb6-4639-bf62-4daaf01e0462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408ced05-d48f-4821-a88b-762c1c06ee15","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210524_Erintesmentes_beleptetes_lesz_a_70_milliard_forintos_Vadaszati_Vilagkiallitason","timestamp":"2021. május. 24. 08:24","title":"Érintésmentes beléptetés lesz a 70 milliárd forintos Vadászati Világkiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870bafca-1847-4c7d-a0ac-61c60b69e530","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elindították a világ első műholdas korallzátony-figyelő rendszerét, amely élőben követi nyomon a korallok fehéredését - jelentette be az Arizonai Állami Egyetem.","shortLead":"Elindították a világ első műholdas korallzátony-figyelő rendszerét, amely élőben követi nyomon a korallok fehéredését...","id":"20210523_muholdas_korallzatonyfigyelo_rendszer_allen_coral_atlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=870bafca-1847-4c7d-a0ac-61c60b69e530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db0783d-a4ab-47e3-ab88-3d47f8b8a543","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_muholdas_korallzatonyfigyelo_rendszer_allen_coral_atlas","timestamp":"2021. május. 23. 16:03","title":"Elindították a világ első műholdas korallzátony-figyelő rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felkerült az uniós csúcs napirendjére a minszki gépeltérítés és az ellenzéki aktivista letartóztatása. Az EU vizsgálatot és szankciókat helyezett kilátásba.","shortLead":"Felkerült az uniós csúcs napirendjére a minszki gépeltérítés és az ellenzéki aktivista letartóztatása. Az EU...","id":"20210524_Az_EUcsucson_is_tema_lesz_a_Ryanairgep_minszki_foldre_kenyszeritese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae8757b1-52fa-4ca3-b867-80267856e7c8","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Az_EUcsucson_is_tema_lesz_a_Ryanairgep_minszki_foldre_kenyszeritese","timestamp":"2021. május. 24. 11:45","title":"Az EU-csúcson is téma lesz a Ryanair-gép minszki földre kényszerítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b77b603-1f78-440f-a334-5549e7227af4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Martin Smolek online interjút adott a járványhelyzetről, de a kisfiának más problémája akadt.\r

\r

","shortLead":"Martin Smolek online interjút adott a járványhelyzetről, de a kisfiának más problémája akadt.\r

\r

","id":"20210524_Apa_kakilnom_kell__elo_adast_trollkodott_meg_a_cseh_kulugyminiszterhelyettes_kisfia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b77b603-1f78-440f-a334-5549e7227af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c94e8dd-4934-4092-b5c2-3e0cbe288329","keywords":null,"link":"/elet/20210524_Apa_kakilnom_kell__elo_adast_trollkodott_meg_a_cseh_kulugyminiszterhelyettes_kisfia","timestamp":"2021. május. 24. 10:43","title":"„Apa, kakilnom kell” – élő adást trollkodott meg a cseh külügyminiszter-helyettes kisfia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcadfeb6-14b8-4149-998d-330fe4a48a7c","c_author":"Fekő Ádám","category":"gazdasag","description":"Az eredeti ígérethez képest több mint egy évet késett a Bozsik Aréna építése, jelenlegi számítások szerint a 8200 férőhelyes stadionban nagyjából kétmillió forintba került egy szék. Úgy tudjuk, a VIP-szektort is át kellett építeni. ","shortLead":"Az eredeti ígérethez képest több mint egy évet késett a Bozsik Aréna építése, jelenlegi számítások szerint a 8200...","id":"20210523_bozsik_arena_budapest_honved","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcadfeb6-14b8-4149-998d-330fe4a48a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5736960e-754d-4471-bab5-36c7673e1b7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_bozsik_arena_budapest_honved","timestamp":"2021. május. 23. 14:00","title":"Ha már a Budapest Honvéd kap az utolsók közt stadiont, nem spórolt rajta az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]