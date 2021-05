Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fb0c2333-3b97-43fc-aaae-d136d9857db1","c_author":"HVG360","category":"360","description":" A bánat és a könny mélységeiről és szépségeiről szól Jean Rondeau a Melancholy Grace című albumon.","shortLead":" A bánat és a könny mélységeiről és szépségeiről szól Jean Rondeau a Melancholy Grace című albumon.","id":"202121_cd__ferfias_konnyek_jean_rondeau_melancholy_grace","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb0c2333-3b97-43fc-aaae-d136d9857db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decc171c-8009-4fbf-aa1e-4eb0280cf96d","keywords":null,"link":"/360/202121_cd__ferfias_konnyek_jean_rondeau_melancholy_grace","timestamp":"2021. május. 30. 16:10","title":"A csembaló csodagyereke elsöprő erejű új lemezzel állt elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Times vasárnapi kiadása szerint brit kémek is elképzelhetőnek tartják, hogy egy vuhani laborból ered a koronavírus-járvány.

","shortLead":"A Times vasárnapi kiadása szerint brit kémek is elképzelhetőnek tartják, hogy egy vuhani laborból ered...","id":"20210530_Elkepzelheto_hogy_egy_laborbol_szabadult_el_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2175775-6854-4a0e-a67a-3fee57521780","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Elkepzelheto_hogy_egy_laborbol_szabadult_el_a_koronavirus","timestamp":"2021. május. 30. 12:15","title":"Brit hírszerzők szerint \"elképzelhető\", hogy egy laborból ered a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2e8f1b-82cd-4fa9-b60b-f567db78f35d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudják, hogy mi okozta a tüzet, csak annyit, hogy a hajó gépházából kezdett terjedni.","shortLead":"Egyelőre nem tudják, hogy mi okozta a tüzet, csak annyit, hogy a hajó gépházából kezdett terjedni.","id":"20210530_270_embert_mentettek_ki_a_langok_kozul_egy_indonez_komptuzben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a2e8f1b-82cd-4fa9-b60b-f567db78f35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"509270a2-3e9c-4315-b216-c1cecb71ee01","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_270_embert_mentettek_ki_a_langok_kozul_egy_indonez_komptuzben","timestamp":"2021. május. 30. 18:12","title":"274 embert mentettek ki a lángok közül egy indonéz komptűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábban vártnál gyorsabb lehet a magyar gazdaság kilábalása az OECD friss jelentése szerint.","shortLead":"A korábban vártnál gyorsabb lehet a magyar gazdaság kilábalása az OECD friss jelentése szerint.","id":"20210531_OECD_valsag_gdp_novekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6f6c7d-15f2-4eff-8062-021c9ba021bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_OECD_valsag_gdp_novekedes","timestamp":"2021. május. 31. 14:36","title":"OECD: 2022 elejére érhet vissza a magyar gazdaság oda, ahonnan a válság előtt esni kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20c2fe22-93ba-42dc-832d-4c0f455d72d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarveszély miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat.

","shortLead":"Zivatarveszély miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki vasárnapra az Országos Meteorológiai...","id":"20210530_Zivataros_vasarnapunk_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20c2fe22-93ba-42dc-832d-4c0f455d72d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2807a2d5-0bcd-41c5-9e6e-2ec149983664","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Zivataros_vasarnapunk_lesz","timestamp":"2021. május. 30. 08:37","title":"Zivataros vasárnapunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af085dbb-e0a6-4ae4-a1f7-ecf94b5f235f","c_author":"Kovács Gábor","category":"itthon","description":"A járvány harmadik hullámának kezdetén, illetve az arról szóló intenzív kormányzati kommunikációs offenzíva idején regisztráltak legtöbben oltásért. A Kabinetiroda titkolja, mikor hány e-mail-címre küldtek ki a regisztráltaknak \"tájékoztató\" e-mailt.","shortLead":"A járvány harmadik hullámának kezdetén, illetve az arról szóló intenzív kormányzati kommunikációs offenzíva idején...","id":"20210530_Volt_egy_kiugro_het_amikor_432_ezren_jelentkeztek_oltasert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af085dbb-e0a6-4ae4-a1f7-ecf94b5f235f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997ace9e-2a5c-4db0-9486-65c20b213b13","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Volt_egy_kiugro_het_amikor_432_ezren_jelentkeztek_oltasert","timestamp":"2021. május. 30. 14:00","title":"Volt egy hét, amikor majdnem félmillióan jelentkeztek oltásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96c73df-a921-4e50-90ef-e0a438974162","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A járvány miatt elmaradt a dalszerző-énekes 75. születésnapjának megünneplése, most egy kislemezzel pótolták. ","shortLead":"A járvány miatt elmaradt a dalszerző-énekes 75. születésnapjának megünneplése, most egy kislemezzel pótolták. ","id":"20210530_Kulonleges_bakelittel_leptek_meg_Brody_Janost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c96c73df-a921-4e50-90ef-e0a438974162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5583d1-dfad-4336-8a74-90ab3d861872","keywords":null,"link":"/kultura/20210530_Kulonleges_bakelittel_leptek_meg_Brody_Janost","timestamp":"2021. május. 30. 14:37","title":"Saját dalai kerültek Bródy János különleges, meglepetés bakelitlemezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafe172f-5f36-490f-8036-fd4b22f38f6a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb céget hozott létra az egyik jegybanki alapítvány. A hátteret egy olyan egyemet adhatja, ahol Matolcsy korábbi embere van az intézményt vezető alapítvány élén. ","shortLead":"Újabb céget hozott létra az egyik jegybanki alapítvány. A hátteret egy olyan egyemet adhatja, ahol Matolcsy korábbi...","id":"202121_centre_for_longterm_sustainability_matolcsyek_kutatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bafe172f-5f36-490f-8036-fd4b22f38f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af5d814-e327-4db6-a298-c9df61054c21","keywords":null,"link":"/360/202121_centre_for_longterm_sustainability_matolcsyek_kutatnak","timestamp":"2021. május. 31. 10:30","title":"Matolcsyék a fenntartható fejlődést kutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]