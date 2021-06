Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2056b9d5-0462-4879-b40b-307e44f6c61b","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Az ötszörös győztes Győri Audi ETO KC bronzérmet nyert a női kézilabda Bajnokok Ligájában, miután 32-21-re legyőzte az orosz CSZKA Moszkva csapatát a harmadik helyért rendezett mérkőzésen, a Papp László Budapest Sportarénában zajló négyes döntő vasárnapi játéknapján.","shortLead":"Az ötszörös győztes Győri Audi ETO KC bronzérmet nyert a női kézilabda Bajnokok Ligájában, miután 32-21-re legyőzte...","id":"20210530_kezilabda_bajnokok_ligaja_gyori_cszka_negyes_donto_bronzerem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2056b9d5-0462-4879-b40b-307e44f6c61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bafde44-508c-42f0-90e4-e4644e37038b","keywords":null,"link":"/sport/20210530_kezilabda_bajnokok_ligaja_gyori_cszka_negyes_donto_bronzerem","timestamp":"2021. május. 30. 16:56","title":"Kézilabda BL: fölényes győzelemmel bronzérmes a Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3783ed-334f-431a-a20b-5979f6b83c80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pedofilokat szigorúbb büntetéssel sújtó törvényjavaslat-csomag előterjesztői Kocsis Máté és Selmeczi Gabriella szerint az új intézkedések főleg az elrettentést szolgálnák, áldozatsegítésről csak ősztől lehetne elkezdeni beszélni. Az ellenzék képviselői a Kaleta-ügyet emlegették: szerintük ha nem derül ki a perui nagykövet botránya, meg sem születnek a mostani javaslatok. ","shortLead":"A pedofilokat szigorúbb büntetéssel sújtó törvényjavaslat-csomag előterjesztői Kocsis Máté és Selmeczi Gabriella...","id":"20210601_Pedofiltorveny_a_parlamentben_serelmezi_az_ellenzek_hogy_a_korabbi_javaslataikat_semmibe_vettek_Kocsis_Mate_egyuttmukodest_surget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee3783ed-334f-431a-a20b-5979f6b83c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f73acc-c7ed-4844-b476-a1beca944302","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_Pedofiltorveny_a_parlamentben_serelmezi_az_ellenzek_hogy_a_korabbi_javaslataikat_semmibe_vettek_Kocsis_Mate_egyuttmukodest_surget","timestamp":"2021. június. 01. 15:05","title":"Fideszes szónokok: Kaletázni blődség, és a pedofiltörvény nem kampányfogás, hanem misszió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32581b23-6375-4435-b9b7-74355cfd6289","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az önkéntes és a magánnyugdíjpénztáraknál kezelt vagyon 12,7, illetve 15,4 százalékkal nőtt 2020 első negyedéve óta. A tagok létszáma ugyanakkor folyamatosan csökken.","shortLead":"Az önkéntes és a magánnyugdíjpénztáraknál kezelt vagyon 12,7, illetve 15,4 százalékkal nőtt 2020 első negyedéve óta...","id":"20210531_magannyugdijpenztarak_onkentes_nyugdijpenztarak_tobb_penz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32581b23-6375-4435-b9b7-74355cfd6289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d644a8a3-1d1e-49c6-af78-f67c1d7b95f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_magannyugdijpenztarak_onkentes_nyugdijpenztarak_tobb_penz","timestamp":"2021. május. 31. 05:56","title":"Nagyot nőtt a nyugdíjpénztárak vagyona egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b91f081-e63c-4cfd-b298-a08b89dd033a","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"360","description":"Sokaknak kellett hirtelen megtanulniuk a munkahelyükön kívül dolgozni, és ez komoly feladat elé állította a háztartásokat. Ugyanakkor immár számos digitális eszköz segít átlátni a káoszt.","shortLead":"Sokaknak kellett hirtelen megtanulniuk a munkahelyükön kívül dolgozni, és ez komoly feladat elé állította...","id":"202121__home_office__digitalis_segitok__negy_fal_kozott_szabadon__nagy_rakas_rend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b91f081-e63c-4cfd-b298-a08b89dd033a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0845fe95-807a-4391-8c6e-cf8fe5aa115e","keywords":null,"link":"/360/202121__home_office__digitalis_segitok__negy_fal_kozott_szabadon__nagy_rakas_rend","timestamp":"2021. június. 01. 14:00","title":"Nem lesz kaotikus az otthoni munka, ha ezeket a programokat használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f65758a-1255-4e81-aa42-1115b8f6a037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annak kell most győzni szerintük, aki a legerősebb ellenfele lehet a Fidesznek.","shortLead":"Annak kell most győzni szerintük, aki a legerősebb ellenfele lehet a Fidesznek.","id":"20210530_A_Jobbik_Kalman_Olgat_tamogatja_a_II_keruleti_elovalasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f65758a-1255-4e81-aa42-1115b8f6a037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ee93ea-88ac-4a76-9db0-1513ae55ff48","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_A_Jobbik_Kalman_Olgat_tamogatja_a_II_keruleti_elovalasztason","timestamp":"2021. május. 30. 19:21","title":"A Jobbik Kálmán Olgát támogatja a II. kerületi előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869f4acf-5ff2-4c15-ab55-622c2c7a4c19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A félrevezető cikkek elleni küzdelem sosem volt olyan fontos, mint a koronavírus-járvány évében. A Facebooknál is jól tudják ezt.","shortLead":"A félrevezető cikkek elleni küzdelem sosem volt olyan fontos, mint a koronavírus-járvány évében. A Facebooknál is jól...","id":"20210601_facebook_oldal_alhir_felinformacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=869f4acf-5ff2-4c15-ab55-622c2c7a4c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7464ee2a-d8b2-4d55-8f0b-3a13f03009f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_facebook_oldal_alhir_felinformacio","timestamp":"2021. június. 01. 16:03","title":"A Facebook megjelöli azokat az oldalakat, melyek rendszeresen álhíreket terjesztenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7dbd2f9-929c-48ca-9342-b8480b2de828","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hipersportkocsi kevesebb, mint 2 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","shortLead":"A hipersportkocsi kevesebb, mint 2 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","id":"20210531_holnap_debutal_a_horvatok_kozel_2000_loeros_villanyautoja_rimac_c_two","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7dbd2f9-929c-48ca-9342-b8480b2de828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d59cafb-980c-4261-bca0-eebfee98c1bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_holnap_debutal_a_horvatok_kozel_2000_loeros_villanyautoja_rimac_c_two","timestamp":"2021. május. 31. 07:59","title":"Holnap debütál a horvátok közel 2000 lóerős villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761b58b5-b2c2-42d6-a9e7-545594ad4dd5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az öreg zuffenhauseni sportkocsiból kiszerelték a benzinmotort, amelynek helyére egy sokkal erősebb villanyos egység került.","shortLead":"Az öreg zuffenhauseni sportkocsiból kiszerelték a benzinmotort, amelynek helyére egy sokkal erősebb villanyos egység...","id":"20210531_ot_rendszam_helyett_villanymotort_kapott_ez_a_30_eves_porsche_911","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=761b58b5-b2c2-42d6-a9e7-545594ad4dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae5919f-0b52-48c0-bd32-079144f6917d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_ot_rendszam_helyett_villanymotort_kapott_ez_a_30_eves_porsche_911","timestamp":"2021. május. 31. 09:26","title":"OT-rendszám helyett villanymotort kapott ez a 30 éves Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]