[{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brazil JBS a világ legnagyobb hússzállítója, 15 országban több mint 150 üzemmel rendelkezik. A támadók orosz hackerek lehettek.","shortLead":"A brazil JBS a világ legnagyobb hússzállítója, 15 országban több mint 150 üzemmel rendelkezik. A támadók orosz hackerek...","id":"20210602_hackerek_hackertamadas_husfeldolgozo_jbs_oroszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382805ca-a6f7-4341-b6dc-05f1a1a00394","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_hackerek_hackertamadas_husfeldolgozo_jbs_oroszok","timestamp":"2021. június. 02. 08:33","title":"Hackerek megtámadták a világ legnagyobb húsfeldolgozóját, áremelkedés és húshiány jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b11346-44ac-405b-b97d-0277d44e28f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel négy és fél milliárd forint lett a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. profitja összesen, a jelentős részét kivette a tulajdonos osztalékként.","shortLead":"Közel négy és fél milliárd forint lett a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. profitja összesen, a jelentős...","id":"20210601_new_land_lounge_design_nyereseg_beszamolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87b11346-44ac-405b-b97d-0277d44e28f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a09312-990b-47f5-a583-61f6c7125d6c","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_new_land_lounge_design_nyereseg_beszamolo","timestamp":"2021. június. 01. 09:39","title":"Négymilliárd forintnál is nagyobb osztalékot fizettek ki a kormány kedvenc kommunikációs cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd000558-b80b-48f1-85fe-cbadcb366d28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A KSH interaktív grafikán mutatja meg, milyen neveket kaptak az újszülöttek az elmúlt húsz évben.","shortLead":"A KSH interaktív grafikán mutatja meg, milyen neveket kaptak az újszülöttek az elmúlt húsz évben.","id":"20210601_Ennyire_latvanyosan_meg_nem_gyoztek_a_Bencek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd000558-b80b-48f1-85fe-cbadcb366d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f45efa-168b-4e0a-9e8d-b7228daf24a6","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Ennyire_latvanyosan_meg_nem_gyoztek_a_Bencek","timestamp":"2021. június. 01. 09:43","title":"Ennyire látványosan még nem győztek a Bencék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03025e11-592a-44f7-a2dd-3fed97ae7dc3","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"A 28 éves Berettyán Nándor Vidnyánszky színészosztályában végzett Kaposváron, majd Vidnyánszky leszerződtette a Nemzeti Színházba. Most megkapja a hányattatott sorsú Karinthy Színházat.","shortLead":"A 28 éves Berettyán Nándor Vidnyánszky színészosztályában végzett Kaposváron, majd Vidnyánszky leszerződtette a Nemzeti...","id":"20210602_Vidnyanszky_Attila_tanitvanya_lesz_a_Karinthy_Szinhaz_uj_igazgatoja_berettyan_nandor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03025e11-592a-44f7-a2dd-3fed97ae7dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6a1cdb-c8a0-4fd0-b17f-1441d3799070","keywords":null,"link":"/elet/20210602_Vidnyanszky_Attila_tanitvanya_lesz_a_Karinthy_Szinhaz_uj_igazgatoja_berettyan_nandor","timestamp":"2021. június. 02. 15:05","title":"Vidnyánszky Attila tanítványa lesz a Karinthy Színház új igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0102223e-c5f1-41ad-88ac-9fd0768fb16f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton házasodott össze Boris Johnson brit miniszterelnök és Carrie Symonds, a Konzervatív Párt volt kommunikációs igazgatója. Az egybekelt párról csupán néhány fotó jelent meg a sajtóban. ","shortLead":"Szombaton házasodott össze Boris Johnson brit miniszterelnök és Carrie Symonds, a Konzervatív Párt volt kommunikációs...","id":"20210601_Igy_mutat_egy_boldog_miniszterelnok_a_menyasszonya_oldalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0102223e-c5f1-41ad-88ac-9fd0768fb16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c308a0-ac53-423f-a802-33301b3bb488","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Igy_mutat_egy_boldog_miniszterelnok_a_menyasszonya_oldalan","timestamp":"2021. június. 01. 11:13","title":"Így mutat egy boldog miniszterelnök a menyasszonya oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc86394d-f2db-4185-bff9-3dd97db689f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti politikusok szerint a főváros vezetése szegi meg éppen korábbi közös megállapodásukat. ","shortLead":"A kormánypárti politikusok szerint a főváros vezetése szegi meg éppen korábbi közös megállapodásukat. ","id":"20210602_fidesz_fudan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc86394d-f2db-4185-bff9-3dd97db689f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2115aab-e5df-4c0e-a84d-784ae033ccc0","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_fidesz_fudan","timestamp":"2021. június. 02. 14:27","title":"„Elvesztették a józan eszüket” – Fideszes politikusok reagáltak a Kínának üzenő utcanévtáblákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28c0da3-4489-4959-a4bc-6f5c6d9248d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem látni pontosan, mennyire zavarhatnak bele az ellenzéki összefogás esélyeibe az újonnan alakuló kispártok 2022-ben, de most is sok új szereplővel gazdagodik a magyar politikai színtér. Az új aktorok megjelenése néha így is zavarbaejtő színes, vagy éppen átlátszó. ","shortLead":"Egyelőre nem látni pontosan, mennyire zavarhatnak bele az ellenzéki összefogás esélyeibe az újonnan alakuló kispártok...","id":"20210602_Ujra_beindult_a_valasztasok_elotti_partalapitasi_laz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a28c0da3-4489-4959-a4bc-6f5c6d9248d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318ad36f-a30e-46ed-bebd-89c6fbe4a0d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Ujra_beindult_a_valasztasok_elotti_partalapitasi_laz","timestamp":"2021. június. 02. 14:05","title":"\"Fel a győzelemre 2022-ben Fidesz-KDNP\" néven hozta létre zárt csoportját az egyik új kispárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de08a1e-cc0c-4318-bd1f-e602c6925471","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy sor műanyag termék forgalomba hozását megtiltják, a rendelet megszegőit megbüntetik. ","shortLead":"Egy sor műanyag termék forgalomba hozását megtiltják, a rendelet megszegőit megbüntetik. ","id":"20210602_Julius_1tol_betiltanak_egy_sor_muanyagtermeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9de08a1e-cc0c-4318-bd1f-e602c6925471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21051b38-9e8d-4c58-afcf-1f3eb13a7de5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210602_Julius_1tol_betiltanak_egy_sor_muanyagtermeket","timestamp":"2021. június. 02. 08:51","title":"Júliustól búcsút mondhatunk a műanyag szívószálnak és a fültisztítónak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]