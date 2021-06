Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"53e48541-2f46-42bf-a356-c81fbb043294","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A 28 éves Damien Tarel azt mondja, még maga is meglepődött, hogy pofont adott a francia elnöknek.","shortLead":"A 28 éves Damien Tarel azt mondja, még maga is meglepődött, hogy pofont adott a francia elnöknek.","id":"20210610_Borton_pofon_Macron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53e48541-2f46-42bf-a356-c81fbb043294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d14daca-a9b8-4a28-923b-6b9604b9b842","keywords":null,"link":"/vilag/20210610_Borton_pofon_Macron","timestamp":"2021. június. 10. 19:29","title":"Börtönbe kerül a férfi, aki lekevert egy pofont Macronnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dca74e0-785e-4604-9e28-72e044fd935d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Angliában elektronikai hulladékból alkottak szobrot a világ legfejlettebb ipari államait összefogó G7-csoport vezetőiről.","shortLead":"Angliában elektronikai hulladékból alkottak szobrot a világ legfejlettebb ipari államait összefogó G7-csoport...","id":"20210610_Szemetszobrot_kaptak_a_G7ek_vezetoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dca74e0-785e-4604-9e28-72e044fd935d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170bf861-8e13-44e2-9d8b-4599df3a8c08","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_Szemetszobrot_kaptak_a_G7ek_vezetoi","timestamp":"2021. június. 10. 09:42","title":"Megdöbbentő szemétszobrot kaptak a G7-ek vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd67c58-8a5a-47b1-a21b-bdca33e43aee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper azt is megtudta, hogy Karácsony Gergely már megvalósította egyik leghíresebb dalát. 