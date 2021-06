Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"23c27938-7fa1-4e13-9dd7-209efaf21e9d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött egy videoklip a hamarosan mozikba kerülő Űrpiknik című filmhez. Walters Lili és a Freakin' Disco előadásában hallhatjuk Zalatnay Sarolta Fekete árnyék című számát. ","shortLead":"Kijött egy videoklip a hamarosan mozikba kerülő Űrpiknik című filmhez. Walters Lili és a Freakin' Disco előadásában...","id":"20210614_Zalatnay_Sarolta_meg_mindig_kul__feldolgoztak_egy_1971es_szamat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23c27938-7fa1-4e13-9dd7-209efaf21e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f2cb44-25af-4106-939f-fcaa931c9f2b","keywords":null,"link":"/kultura/20210614_Zalatnay_Sarolta_meg_mindig_kul__feldolgoztak_egy_1971es_szamat","timestamp":"2021. június. 14. 11:56","title":"Zalatnay Sarolta még mindig kúl – feldolgozták egy 1971-es számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint magát is meg akarta ölni a férfi, akinek csak pár napja jött haza a felesége Németországból.","shortLead":"A gyanú szerint magát is meg akarta ölni a férfi, akinek csak pár napja jött haza a felesége Németországból.","id":"20210614_piliscsaba_pferencne_gyilkossagi_kiserlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07197aa-3adc-49cb-aa9d-e85f023d5f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_piliscsaba_pferencne_gyilkossagi_kiserlet","timestamp":"2021. június. 14. 07:39","title":"Disznósokkolóval és késsel támadt a feleségére egy piliscsabai vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e85649-8396-4538-93e5-0f4af212f2cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A védettséggel nem rendelkezőknél tarolhat a koronavírus-járvány új hulláma.","shortLead":"A védettséggel nem rendelkezőknél tarolhat a koronavírus-járvány új hulláma.","id":"20210614_kemenesi_gabor_negyedik_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09e85649-8396-4538-93e5-0f4af212f2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d61115-7890-4f08-ab7b-08496f784c51","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_kemenesi_gabor_negyedik_hullam","timestamp":"2021. június. 14. 16:43","title":"Kemenesi: Minden bizonnyal megérkezik hozzánk is a negyedik hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62f1fa7-8c58-4d97-9916-dd494f75a9d1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anglia és Horvátország mérkőzésével indul az Európa-bajnokság vasárnapi játéknapja.\r

