[{"available":true,"c_guid":"2c0f9850-126e-4ea9-9dd3-35342d96bc4e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Dzsungeltúrában Dwayne Johnson, a Szikla és Emily Blunt próbál eljutni az elátkozott dzsungel mélyére. Itt a szinkronizált előzetes.","shortLead":"A Dzsungeltúrában Dwayne Johnson, a Szikla és Emily Blunt próbál eljutni az elátkozott dzsungel mélyére. Itt...","id":"20210617_Minden_amit_latunk_meg_akar_olni__Jon_a_Disney_uj_Indiana_Jonesutanerzese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c0f9850-126e-4ea9-9dd3-35342d96bc4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8135af38-97b0-449a-b11e-3c577e6ba499","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Minden_amit_latunk_meg_akar_olni__Jon_a_Disney_uj_Indiana_Jonesutanerzese","timestamp":"2021. június. 17. 11:35","title":"„Minden, amit látunk, meg akar ölni” – Jön a Disney új Indiana Jones-utánérzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d410a073-0145-4c98-8ea3-15b783290fdc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például valamivel, ami már nagyon hasonlít egy fesztiválra.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210617_Foci_helyett_Tombolas_a_termeszetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d410a073-0145-4c98-8ea3-15b783290fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57225e8a-4831-4e4e-a41e-331f884ddd35","keywords":null,"link":"/elet/20210617_Foci_helyett_Tombolas_a_termeszetben","timestamp":"2021. június. 17. 09:30","title":"Foci helyett: Tombolás a természetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha az algoritmus úgy ítéli meg, hogy a munkavállaló nem elég boldog, akkor az ajtó zárva marad.","shortLead":"Ha az algoritmus úgy ítéli meg, hogy a munkavállaló nem elég boldog, akkor az ajtó zárva marad.","id":"20210617_kina_canon_arcfelismero_mosolygas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48080db4-37e9-4c6c-a8ab-d7fba6761391","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_kina_canon_arcfelismero_mosolygas","timestamp":"2021. június. 17. 19:45","title":"A kínai Canon-dolgozóknak minden alkalommal mosolyogniuk kell az arcfelismerőbe, különben mehetnek haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5058ca4a-9f4d-4b12-8c18-6b590c5d494d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aligha volt volt köze hozzá a focistának. Az árfolyamcsökkenés tőle függetlenül hamar megállt, és kissé vissza is emelkedett.","shortLead":"Aligha volt volt köze hozzá a focistának. Az árfolyamcsökkenés tőle függetlenül hamar megállt, és kissé vissza is...","id":"20210618_cristiano_ronaldo_cocacola_arfolyam_fociEb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5058ca4a-9f4d-4b12-8c18-6b590c5d494d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd24023-77d1-40fb-a126-0700684d3cd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210618_cristiano_ronaldo_cocacola_arfolyam_fociEb","timestamp":"2021. június. 18. 11:09","title":"Más rángatta meg a Coca-Cola árfolyamát, nem Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b1e471-3f2b-4160-a74b-66d97d4f3619","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MKKE szerint akár Thomas Mann, William Shakespeare, Babits Mihály, Weöres Sándor vagy Faludy György művei is a tilalom alá eshetnek.","shortLead":"Az MKKE szerint akár Thomas Mann, William Shakespeare, Babits Mihály, Weöres Sándor vagy Faludy György művei is...","id":"20210616_melegellenes_torveny_felulvizsgalat_magyar_konyvkiadok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2b1e471-3f2b-4160-a74b-66d97d4f3619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ffbc19-baa5-4925-9d5c-735be3a3afa9","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_melegellenes_torveny_felulvizsgalat_magyar_konyvkiadok","timestamp":"2021. június. 16. 21:21","title":"A melegellenes törvény felülvizsgálatát kérik a magyar könyvkiadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42977f56-ac88-4bd1-86b6-6f9af5a53992","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A második csoportkör második napján három csapat is a javítás igényével lépett pályára. Ukrajna a saját dolgát megnehezítve épp csak legyőzte Észak-Macedóniát, Dánia megmutatta, hogy magához tért az Eriksen drámája utáni sokkból, de a sérüléséből visszatérő De Bruyne vezetésével fordítottak a belgák, végül Hollandia kitűnő meccsen verte Ausztriát. Percről percre követtük az Európa-bajnokság hetedik napját is.","shortLead":"A második csoportkör második napján három csapat is a javítás igényével lépett pályára. Ukrajna a saját dolgát...","id":"20210617_foci_eb_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42977f56-ac88-4bd1-86b6-6f9af5a53992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b9bea8-bef0-4592-a020-bca20130aca9","keywords":null,"link":"/sport/20210617_foci_eb_percrol_percre","timestamp":"2021. június. 17. 06:48","title":"Belgium után Hollandia is bejutott a legjobb 16 közé – ez történt az Eb hetedik napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az M5-ös és az M6-os autópályák koncessziós szerződéseivel ellentétben a teljes gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére és üzemeltetésére kötendő szerződés nagyrészt forintban lesz, így az államnak nem kell árfolyamkockázatot viselnie. Az útdíjakat továbbra is az állam szedi majd, továbbra is az infláció mértékével emelkednek. A kormány azt szeretné, ha a fenntartónak kevesebb éves díjat kellene majd fizetni, mint amennyi befolyik az útdíjakból – egyelőre kérdés, lesz-e olyan cég, aki ilyen feltételekkel elviszi a megbízást.","shortLead":"Az M5-ös és az M6-os autópályák koncessziós szerződéseivel ellentétben a teljes gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére...","id":"20210618_Rogan_Antal_az_autopalyakoncessziorol_Tanultunk_az_elkovetett_hibakbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2c005b-745c-4f71-bb8d-cc9e3357b28f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210618_Rogan_Antal_az_autopalyakoncessziorol_Tanultunk_az_elkovetett_hibakbol","timestamp":"2021. június. 18. 11:56","title":"Rogán Antal az autópálya-koncesszióról: Tanultunk az elkövetett hibákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7f1dc36-f399-4323-8e28-e5f41e17fe8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a Magyar Nemzet szerint sem fogta vissza magát Orbán Viktor a Fidesz–KDNP-frakció kihelyezett ülésén.","shortLead":"Még a Magyar Nemzet szerint sem fogta vissza magát Orbán Viktor a Fidesz–KDNP-frakció kihelyezett ülésén.","id":"20210617_orban_beszed_kihelyezett_frakcioules_gyurcsany_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7f1dc36-f399-4323-8e28-e5f41e17fe8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e7a046-992b-4915-9c33-570faf7d49b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_orban_beszed_kihelyezett_frakcioules_gyurcsany_kampany","timestamp":"2021. június. 17. 05:39","title":"Orbán: Három rém fenyegeti az országot, az egyik Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]