[{"available":true,"c_guid":"ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtök éjfélig lesz érvényben a legmagasabb szintű hőségriasztás.","shortLead":"Csütörtök éjfélig lesz érvényben a legmagasabb szintű hőségriasztás.","id":"20210621_Kedden_harmadfoku_hosegriasztas_lep_eletbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57cad92-c3c0-4acf-9d83-72d3b028404d","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_Kedden_harmadfoku_hosegriasztas_lep_eletbe","timestamp":"2021. június. 21. 16:59","title":"Kedden harmadfokú hőségriasztás lép életbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96ee980-fd00-4c40-ab70-d1f3ab2a6186","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van éle, és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Amelyről kiderülhet, hogy sokkal nagyobb és érdekesebb – ha végre kimerészkedünk. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van éle, és...","id":"20210622_Foci_helyett_Irany_a_termeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a96ee980-fd00-4c40-ab70-d1f3ab2a6186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26415670-73ec-4f79-9262-08a69875ee41","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Foci_helyett_Irany_a_termeszet","timestamp":"2021. június. 22. 09:30","title":"Foci helyett: Irány a természet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c031bc6-8abc-4bbf-be41-bd06dbf46a6d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az úgynevezett gendertörvény a diszkriminációt büntetné szigorúbban, de létrehozna egy nemzeti napot is a nemhez és a szexuális orientációhoz kötődő diszkrimináció és erőszak áldozatai számára. A szentszék szerint ez csorbítaná az egyház szabadságjogait.","shortLead":"Az úgynevezett gendertörvény a diszkriminációt büntetné szigorúbban, de létrehozna egy nemzeti napot is a nemhez és...","id":"20210622_vatikan_olasz_kormany_lmbtq_gendertorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c031bc6-8abc-4bbf-be41-bd06dbf46a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f45191-3db9-44e0-aac0-4fe4f151d428","keywords":null,"link":"/elet/20210622_vatikan_olasz_kormany_lmbtq_gendertorveny","timestamp":"2021. június. 22. 15:27","title":"Nem tetszik a Vatikánnak a homofóbia elleni olasz törvénytervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddd77cb-5e69-4ab7-9b16-37be9afc7c4b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vendéglátóiparban jártas üzletember társult be a konzervatív tudósokat tömörítő Batthyány Lajos Alapítvány (BLA) által néhány hónapja indított Hatvany Kávéház és Szalon Kft.-be. ","shortLead":"A vendéglátóiparban jártas üzletember társult be a konzervatív tudósokat tömörítő Batthyány Lajos Alapítvány (BLA...","id":"202124_hatvany_kavehaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ddd77cb-5e69-4ab7-9b16-37be9afc7c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e8d218-1bf0-4fd9-90c3-ee5bcfeb9f24","keywords":null,"link":"/360/202124_hatvany_kavehaz","timestamp":"2021. június. 21. 15:00","title":"Szakmai befektető érkezett az állami milliárdokat kapó alapítvány cégéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos átlag továbbra is alacsony értéket mutat a népegészségügyi központ szerint.","shortLead":"Az országos átlag továbbra is alacsony értéket mutat a népegészségügyi központ szerint.","id":"20210623_nnk_koronavirus_szennyviz_koncentracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae60e10-0682-4fd4-b520-23e41cdd4dcf","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_nnk_koronavirus_szennyviz_koncentracio","timestamp":"2021. június. 23. 11:34","title":"Az NNK szerint minden vizsgált városban alacsony a koronavírus koncentrációja a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7efb8269-9902-4238-b807-6d628a3777ed","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210622_Marabu_Feknyuz_Matolcsy_es_Varga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7efb8269-9902-4238-b807-6d628a3777ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9509541-9f36-4929-af20-acf316237ae3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_Marabu_Feknyuz_Matolcsy_es_Varga","timestamp":"2021. június. 22. 17:05","title":"Marabu Féknyúz: Matolcsy és Varga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923eb3e3-9577-4128-9cc2-40e24aec9ba0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harper Lee balesete a kórházi dolgozókat is sokkolta, egy gyermekgyógyász pedig arra figyelmeztetett, hogy a gombelemek fokozott veszélyt jelentenek a kisebbekre.","shortLead":"Harper Lee balesete a kórházi dolgozókat is sokkolta, egy gyermekgyógyász pedig arra figyelmeztetett, hogy a gombelemek...","id":"20210623_gombelem_elem_lenyelese_nyelocso_halal_keteves_gyermek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=923eb3e3-9577-4128-9cc2-40e24aec9ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd857c1-565e-451f-8ef8-4aae9a7f3c06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_gombelem_elem_lenyelese_nyelocso_halal_keteves_gyermek","timestamp":"2021. június. 23. 08:03","title":"Figyelmeztetést adtak ki a gombelemekre, miután meghalt egy kétéves gyerek Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86337936-7943-4fd4-86ad-29d05e2654f6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mostantól a máriapócsi kegyhely és búcsú, az 1568-as vallásszabadsági törvény, a karikás ostor is hungarikumnak számít. ","shortLead":"Mostantól a máriapócsi kegyhely és búcsú, az 1568-as vallásszabadsági törvény, a karikás ostor is hungarikumnak számít. ","id":"20210622_Uj_hungarikumokrol_dontottek_kiemelkedo_nemzeti_ertek_lett_a_teqball_es_a_Rakoczituros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86337936-7943-4fd4-86ad-29d05e2654f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c1b606-d29c-44de-9e09-ce71d82b496f","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Uj_hungarikumokrol_dontottek_kiemelkedo_nemzeti_ertek_lett_a_teqball_es_a_Rakoczituros","timestamp":"2021. június. 22. 14:15","title":"Új hungarikumokról döntöttek, kiemelkedő nemzeti érték lett a teqball és a Rákóczi-túrós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]