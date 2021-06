Egy hónapig a labdarúgásról szól Európa: egy év csúszással a járvány miatt, valamelyest módosult körülmények között, de itt a 2020-as foci-Eb. Ráadásul annyira itt van, hogy négy meccset Budapesten játszanak, a torna 24 csapata között pedig ott van a magyar válogatott is. Kövesse az Eb minden pillanatát, hírét a hvg.hu cikksorozatával.

Különleges karszalagot vesz fel a holland futballválogatott csapatkapitánya, Georginio Wijnaldum csapata nyolcaddöntős Eb-meccsére, amelyet vasárnap a Puskás Arénában rendeznek meg.

A karszalagon, amelyen a One Love felirat, valamint egy egyes szerepel szivárványszínű, szív alakú mezőben, egyértelmű üzenetet akar küldeni az Oranje: elítélik a kirekesztés és a diszkrimináció bármely formáját, miközben kiállnak a befogadásért.

Georginio Wijnaldum draagt tijdens de achtste finale van #EURO2020 een speciale OneLove-aanvoerdersband: https://t.co/ZjlDrXDxu6. — OnsOranje (@OnsOranje) June 22, 2021

A holland válogatott tavaly ősszel indította be a One Love kampányt, ezzel a logóval ellátott melegítőfelsőt már viseltek, a karszalagot azonban most először használják majd.

Ahogy várható volt, az európai futballszövetség (UEFA) nem engedélyezte, hogy a magyarok szerda esti, német válogatott elleni müncheni meccsén az Allianz Arenát szivárványszínűre világítsák ki, pedig ezt egy petíció nyomán a város polgármestere, Dieter Reiter is kérte. München ezzel a múlt héten Magyarországon elfogadott, homofób kitételeket is tartalmazó, pedofilok ellen irányuló törvény ellen tiltakozott volna. Az UEFA azzal utasította el a kezdeményezést, hogy azzal a meccs politikai kontextusba kerülne. Más német városok viszont megteszik, amit a bajorok nem tudnak.

A szivárványos karszalaggal azonban várhatóan nem lesz gondja a szövetségnek. A német válogatott kapusa több Eb-meccsen is ilyet viselt, ami miatt vizsgálat is indult, az UEFA azonban végül úgy döntött, hogy Manuel Neuer nem politikai indíttatásból vette fel, hanem hogy jó ügyet szolgáljon.