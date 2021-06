Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"acaa2d62-719c-410f-9247-62bbdcc8cc08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jesse Bloom, egy neves amerikai rákkutató intézet biológusa azt állítja, rábukkant néhány adatra, amelyet korábban kínai tudósok tettek közzé, de idővel törölték azokat.","shortLead":"Jesse Bloom, egy neves amerikai rákkutató intézet biológusa azt állítja, rábukkant néhány adatra, amelyet korábban...","id":"20210624_koronavirus_eredete_tudosok_biologus_jesse_bloom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acaa2d62-719c-410f-9247-62bbdcc8cc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c8349e-b038-469d-8468-96b5377c6a80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_koronavirus_eredete_tudosok_biologus_jesse_bloom","timestamp":"2021. június. 24. 12:32","title":"Újabb vitát robbantott a koronavírus eredetével kapcsolatban egy amerikai tudós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e8fe3b-9339-48f7-800d-476ad0e1150c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alacsony tömeg, nagy teljesítmény és komoly leszorító erő a siker záloga.","shortLead":"Alacsony tömeg, nagy teljesítmény és komoly leszorító erő a siker záloga.","id":"20210624_uj_rekordot_ert_el_a_700_loeros_es_hatsokerekhajtasu_porsche_911_gt2_rs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32e8fe3b-9339-48f7-800d-476ad0e1150c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a93cf7-34d2-426f-998e-94a2812057cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210624_uj_rekordot_ert_el_a_700_loeros_es_hatsokerekhajtasu_porsche_911_gt2_rs","timestamp":"2021. június. 24. 12:25","title":"Új rekordot ért el a 700 lóerős és hátsókerék-hajtású Porsche 911 GT2 RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064282ef-dfbe-48eb-8421-66bcf899628c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem minden idősebb ember képes megbirkózni az okostelefonokkal. Egy spanyol szoftvermérnök nem is tett rá kísérletet, máshogy segített: megépítette a Telegram alkalmazással összeköttetésben álló távírót.","shortLead":"Nem minden idősebb ember képes megbirkózni az okostelefonokkal. Egy spanyol szoftvermérnök nem is tett rá kísérletet...","id":"20210624_taviro_telegram_feltalalo_nagymama_mobilozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=064282ef-dfbe-48eb-8421-66bcf899628c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7640cf-1ede-4cc6-ac91-7c0358d9e613","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_taviro_telegram_feltalalo_nagymama_mobilozas","timestamp":"2021. június. 24. 09:03","title":"Mobillal működő távírót épített 96 éves nagymamájának egy feltaláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c75d0b-a8ae-4876-9bbd-561a0f533a31","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tévé és a vezetékes internet érintett a 14. kerületi szolgáltatási zavarokban.\r

\r

","shortLead":"A tévé és a vezetékes internet érintett a 14. kerületi szolgáltatási zavarokban.\r

\r

","id":"20210624_vodafone_otthoni_szolgaltatasok_fennakadas_zuglo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6c75d0b-a8ae-4876-9bbd-561a0f533a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198afa63-93dc-439c-9116-4320794aadf9","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_vodafone_otthoni_szolgaltatasok_fennakadas_zuglo","timestamp":"2021. június. 24. 14:58","title":"Akadoznak a Vodafone szolgáltatásai Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d335f98-e624-4475-8e93-ba1b759beaf3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök nem utazik el a szerda esti német–magyar meccsre, de azért odaszúrt a német politikának. ","shortLead":"A miniszterelnök nem utazik el a szerda esti német–magyar meccsre, de azért odaszúrt a német politikának. ","id":"20210623_Orban_nemet_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d335f98-e624-4475-8e93-ba1b759beaf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05f0c6e-0b67-4af9-8a25-9e2efb972a4e","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Orban_nemet_magyar","timestamp":"2021. június. 23. 10:49","title":"Orbán azt kéri a német politikusoktól, hogy fogadják el az UEFA szivárványtilalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Azután fordult az Alkotmánybírósághoz a Szivárvány Misszió Alapítvány, hogy egy autós tüntetését a járványveszélyre hivatkozva betiltották. Az Ab ebben nem látott hibát.","shortLead":"Azután fordult az Alkotmánybírósághoz a Szivárvány Misszió Alapítvány, hogy egy autós tüntetését a járványveszélyre...","id":"20210623_Nem_volt_Alaptorvenyserto_a_gyulekezesi_tilalom_de_az_Ab_kovetelmenyt_szabott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8db49f-8a78-4758-bf5b-c3a4cacb8b06","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Nem_volt_Alaptorvenyserto_a_gyulekezesi_tilalom_de_az_Ab_kovetelmenyt_szabott","timestamp":"2021. június. 23. 21:23","title":"Nem volt Alaptörvény-sértő a gyülekezési tilalom, de az Ab követelményt szabott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint mindenkinek szüksége lehet újabb és újabb oltásokra a mutánsok és korlátozott idejű védettség miatt.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint mindenkinek szüksége lehet újabb és újabb oltásokra a mutánsok és...","id":"20210624_emlekezteto_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3b3891-7667-45f1-9298-1f4d458c895d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_emlekezteto_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 24. 20:17","title":"Évente emlékeztető oltást kaphatnak a koronavírus által leginkább veszélyeztetett emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed20e1ec-d7d7-4d6f-902d-1b030a2d6e07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sevillában vagy Londonban lépne pályára a magyar válogatott, ha továbbjutna az Eb csoportköréből.","shortLead":"Sevillában vagy Londonban lépne pályára a magyar válogatott, ha továbbjutna az Eb csoportköréből.","id":"20210623_magyar_valogatott_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed20e1ec-d7d7-4d6f-902d-1b030a2d6e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b41589-c72c-42dc-91c8-07e40c5ad22f","keywords":null,"link":"/sport/20210623_magyar_valogatott_budapest","timestamp":"2021. június. 23. 20:36","title":"Már a meccsünk előtt eldőlt: ha továbbjut is a magyar csapat, nem Budapesten játszik a legjobb nyolcba jutásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]