[{"available":true,"c_guid":"558c48d7-972d-4f63-978f-6632e832ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Ponyvaregény és a Kutyaszorítóban című filmek Oscar-díjas rendezője befejezi a filmes munkát.","shortLead":"A Ponyvaregény és a Kutyaszorítóban című filmek Oscar-díjas rendezője befejezi a filmes munkát.","id":"20210626_Mar_csak_egy_filmet_csinal_Tarantino_aztan_visszavonul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=558c48d7-972d-4f63-978f-6632e832ae1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bffde3-938c-41df-bb3b-40cac911f7f1","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Mar_csak_egy_filmet_csinal_Tarantino_aztan_visszavonul","timestamp":"2021. június. 26. 10:40","title":"Már csak egy filmet csinál Tarantino, aztán visszavonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74696044-a3ef-48d6-a03a-3c23b3ee3ba1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ladányi a tavalyi „szubjektív tudományos önéletrajza” után elmeséli önmaga nem tudományos históriáját, középpontba helyezve gyermek- és ifjúkora terepét, az 1950-ben Budapesthez csatolt s ezzel tönkre is vágott Újpestet. ","shortLead":"Ladányi a tavalyi „szubjektív tudományos önéletrajza” után elmeséli önmaga nem tudományos históriáját, középpontba...","id":"202125_konyv__ujpestiseg_ladanyi_janos_lassu_elszakadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74696044-a3ef-48d6-a03a-3c23b3ee3ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e06e5c-9ea9-4697-a696-6964062a3f6d","keywords":null,"link":"/360/202125_konyv__ujpestiseg_ladanyi_janos_lassu_elszakadas","timestamp":"2021. június. 25. 14:00","title":"Bepillantás az „újpestiségbe” Ladányi János új kötetével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54faf138-e6c3-4804-8056-3df890471557","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tucatnyi helyi szervezet készíti elő a hétvégén, hogy kollektívan kilép a Magyar Szocialista Pártból - tudta meg a 168.hu. A lap információi szerint így kívánnak tiltakozni az MSZP vezetőségének kizárási hullámára. A kizárások mögött mindenhol a DK sejlik fel.","shortLead":"Tucatnyi helyi szervezet készíti elő a hétvégén, hogy kollektívan kilép a Magyar Szocialista Pártból - tudta meg...","id":"20210626_Sorra_lepnek_ki_helyi_vezetok_az_MSZPbol_a_DKt_sejtik_a_hatterben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54faf138-e6c3-4804-8056-3df890471557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cce972c-200d-4fd0-89d0-387c8586380a","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Sorra_lepnek_ki_helyi_vezetok_az_MSZPbol_a_DKt_sejtik_a_hatterben","timestamp":"2021. június. 26. 13:36","title":"Sorra lépnek ki helyi vezetők az MSZP-ből, a DK-t sejtik a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbf76d6-d825-414b-b035-3f5599a89cf8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Több mértékadó személyiség véleménye alapján állítja ezt a brüsszeli Politico, amely korábban még arról írt, hogy épp az EU tagállamok megosztottsága akadályozhatja Joe Biden amerikai elnök elképzelésének gyors elfogadását.","shortLead":"Több mértékadó személyiség véleménye alapján állítja ezt a brüsszeli Politico, amely korábban még arról írt, hogy épp...","id":"20210625_Junius_vegere_meglehet_a_globalis_tarsasagi_ado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fbf76d6-d825-414b-b035-3f5599a89cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a67add6-7741-4be0-9455-b2ca3f288f82","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_Junius_vegere_meglehet_a_globalis_tarsasagi_ado","timestamp":"2021. június. 25. 15:05","title":"Június végére meglehet a globális társasági adó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65306c4c-66af-4269-88f0-f0506c3e2b10","c_author":"Viessmann","category":"brandcontent","description":"A COVID-19 elleni védekezés alapjaiban alakította át mindennapjainkat. Sok új dolgot tanultunk egészségünk megóvásáról, illetve jónéhány olyan, eddig kevésbé szembetűnő higiéniai probléma is végre felszínre került, amire már a járvány előtt is jóval nagyobb figyelmet kellett volna fordítanunk, hiszen ez lesz a kulcsa a biztonságos munkavégzés és oktatás újraindulásának. ","shortLead":"A COVID-19 elleni védekezés alapjaiban alakította át mindennapjainkat. Sok új dolgot tanultunk egészségünk megóvásáról...","id":"20210528_Tudja_mit_sziv_a_gyerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65306c4c-66af-4269-88f0-f0506c3e2b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f06cdba-9a04-44f0-b875-ab269d065eb0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210528_Tudja_mit_sziv_a_gyerek","timestamp":"2021. június. 25. 14:30","title":"Hogyan lett volna csökkenthető a koronavírus kockázata az iskolákban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f08b569d-3ce3-41f6-90c1-f96f9e52d4f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Orbán Viktor és Áder János megkereszteli Ferenc pápát a Balatonban - ez a címe annak az akril vászonnak, amit dr. Máriás Béla készített. ","shortLead":"Orbán Viktor és Áder János megkereszteli Ferenc pápát a Balatonban - ez a címe annak az akril vászonnak, amit dr...","id":"20210626_Orban_es_Ader_a_Balatonban_furdik_egyutt_a_papaval__dr_Marias_megint_alkotott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f08b569d-3ce3-41f6-90c1-f96f9e52d4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70088ff-17c1-46c9-8183-edf640f7d44f","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Orban_es_Ader_a_Balatonban_furdik_egyutt_a_papaval__dr_Marias_megint_alkotott","timestamp":"2021. június. 26. 10:17","title":"Orbán és Áder a Balatonban fürdik együtt a pápával - dr. Máriás megint alkotott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rablás miatt elítélt nőt 5 éve keresték, Kolbermoorban élt álnéven.","shortLead":"A rablás miatt elítélt nőt 5 éve keresték, Kolbermoorban élt álnéven.","id":"20210625_oop_50_magyar_bunozo_bajororszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5863823b-ec8d-4c8e-b084-2d96b70f766d","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_oop_50_magyar_bunozo_bajororszag","timestamp":"2021. június. 25. 07:52","title":"Top 50-es magyar bűnözőt fogtak el Bajorországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3cf0c5e-7d51-4150-ae8f-fbc10f271f02","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány szerint a magyar válogatott több játékosát is megkeresik majd rangosabb bajnokságokból.","shortLead":"A szövetségi kapitány szerint a magyar válogatott több játékosát is megkeresik majd rangosabb bajnokságokból.","id":"20210624_Rossi_ket_eve_majdnem_otthagyta_a_valogatottat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3cf0c5e-7d51-4150-ae8f-fbc10f271f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e021641-082c-44e1-b2bf-63cfc70934bf","keywords":null,"link":"/sport/20210624_Rossi_ket_eve_majdnem_otthagyta_a_valogatottat","timestamp":"2021. június. 24. 18:20","title":"Rossi két éve majdnem otthagyta a válogatottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]