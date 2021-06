Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"de71354c-5e64-4d7d-8418-591df3a9b4e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, környezetkímélőbb SIM kártyát vezet be a Telenor. A vállalat szerint a megoldással a felére csökken a lapkák csomagolási hulladéka, a kártyák szállítása hatékonyabbá válik, így az ahhoz kapcsolódó környezeti terhelés is csökken a jövőben.","shortLead":"Új, környezetkímélőbb SIM kártyát vezet be a Telenor. A vállalat szerint a megoldással a felére csökken a lapkák...","id":"20210629_telenor_kisebb_sim_kartya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de71354c-5e64-4d7d-8418-591df3a9b4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6b37c2-8971-4ed1-ab65-ccf5a860c7ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_telenor_kisebb_sim_kartya","timestamp":"2021. június. 29. 19:33","title":"Megfelezi a SIM kártyáit a Telenor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb546ac-7479-4e15-bcb1-bd3783d498fc","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Magyar LMBTQ emberek, akik úgy döntöttek, hogy a velük szemben fokozódó politikai hangulatkeltést nem tűrik tovább itthon. Emberek, akik már semmi pénzért nem jönnének haza, mert külföldön nemcsak elfogadják őket, de nemük, szexuális orientációjuk nem kérdés a munkahelyen, a bankban és az iskolában sem. Angliában, Dániában, Németországban és Ausztriában élő szivárványmenekültekkel beszélgettünk. ","shortLead":"Magyar LMBTQ emberek, akik úgy döntöttek, hogy a velük szemben fokozódó politikai hangulatkeltést nem tűrik tovább...","id":"20210630_lmbtq_elkoltozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cb546ac-7479-4e15-bcb1-bd3783d498fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e08522-3d77-4743-8b30-02d3c26c9d18","keywords":null,"link":"/elet/20210630_lmbtq_elkoltozes","timestamp":"2021. június. 30. 14:00","title":"\"Soha nem jöttünk volna el Magyarországról, ha normálisan tudtunk volna párként élni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b933ba35-811f-4d22-9db6-d99e46a8c2f4","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"A homoszexualitást 18 év alattiak számára tabusító törvény elfogadása után kitört nemzetközi felháborodást már a külföldön élő magyarok is érzik a bőrükön. Nemcsak negatív, de pozitív megjegyzéseket is kapnak, sokak számára vonzó, hogy a magyar kormány szembemegy a nyugati-európai politikai kultúrával. Külföldön élő magyarokat kérdeztünk.\r

\r

","shortLead":"A homoszexualitást 18 év alattiak számára tabusító törvény elfogadása után kitört nemzetközi felháborodást már...","id":"20210628_kulfoldon_elo_magyarok_homofobtorveny_visszhang","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b933ba35-811f-4d22-9db6-d99e46a8c2f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228a414a-13ff-4a48-8a33-ffe41ec77968","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_kulfoldon_elo_magyarok_homofobtorveny_visszhang","timestamp":"2021. június. 28. 18:01","title":"Ha egy német kocsmában meghívnak, kiderül, hogy neonácik – a külföldön élő magyarok a homofóbtörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"727506fa-2fd5-4f44-a80a-1275a2c1daf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kulcsokat vissza fogják adni, de előbb még akcióznak velük.","shortLead":"A kulcsokat vissza fogják adni, de előbb még akcióznak velük.","id":"20210628_Feljelentette_a_Greenpeacet_a_Volkswagen_mert_az_aktivistak_elloptak_1500_kocsi_kulcsot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=727506fa-2fd5-4f44-a80a-1275a2c1daf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119c76a9-e72c-408a-bbc3-e08386c882dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_Feljelentette_a_Greenpeacet_a_Volkswagen_mert_az_aktivistak_elloptak_1500_kocsi_kulcsot","timestamp":"2021. június. 28. 16:53","title":"Feljelentette a Greenpeace-t a Volkswagen, mert az aktivisták elloptak rengeteg kocsikulcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök továbbra is úgy tesz, mintha bizonytalan volna, hogy összejöhet-e az 5,5 százalékos GDP-növekedés, és így a családosoknak járó adóvisszatérítés. ","shortLead":"A miniszterelnök továbbra is úgy tesz, mintha bizonytalan volna, hogy összejöhet-e az 5,5 százalékos GDP-növekedés, és...","id":"20210629_orban_viktor_gazdasagi_novekedes_dontesek_epitoanyagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae245b7b-8693-4ed6-8ddd-05fe7cbcf149","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_orban_viktor_gazdasagi_novekedes_dontesek_epitoanyagok","timestamp":"2021. június. 29. 16:11","title":"Orbán „váratlan, erőteljes és komoly beavatkozást jelentő döntésekre” készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b770e8f9-6d88-4b6c-a2b0-791f045b2fff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál tudósok előtte-utána készült műholdfelvételek alapján tudták meg, hogy eltűnt egy akkora tó az Antarktiszról, mint a fél Balaton.","shortLead":"Az ausztrál tudósok előtte-utána készült műholdfelvételek alapján tudták meg, hogy eltűnt egy akkora tó...","id":"20210629_antarktisz_to_jeg_globalis_felmelegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b770e8f9-6d88-4b6c-a2b0-791f045b2fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91267611-a88e-4cb4-a224-3370fc7a3939","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_antarktisz_to_jeg_globalis_felmelegedes","timestamp":"2021. június. 29. 15:03","title":"Teljesen eltűnt egy tó az Antarktiszról, a tudósok sem értik, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2241c248-077c-4968-a06a-93d5e431b4a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt nem tudni, mi volt pontosan a súlyos incidens, de feltételezhető, hogy a járványhoz lesz köze.","shortLead":"Azt nem tudni, mi volt pontosan a súlyos incidens, de feltételezhető, hogy a járványhoz lesz köze.","id":"20210630_kim_dzsong_un_megrovas_eszak_korea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2241c248-077c-4968-a06a-93d5e431b4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9d7138-dcbd-47a7-846b-505d46872e10","keywords":null,"link":"/vilag/20210630_kim_dzsong_un_megrovas_eszak_korea","timestamp":"2021. június. 30. 05:05","title":"Kim Dzsong Un súlyos incidensről beszél a járványkezelés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67e3d0e-91b7-4d0f-a1b2-54b311245e4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Arról írnak, hogy a TikTokon kikerülhető a frissen elfogadott törvény.","shortLead":"Arról írnak, hogy a TikTokon kikerülhető a frissen elfogadott törvény.","id":"20210629_mediaworks_videki_lapok_lmbtq_tiktok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e67e3d0e-91b7-4d0f-a1b2-54b311245e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"292474c1-df99-4c9d-b96d-0991761de5c0","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_mediaworks_videki_lapok_lmbtq_tiktok","timestamp":"2021. június. 29. 09:47","title":"A Mediaworks vidéki lapjai szerint „erősödik az LMBTQ-propaganda a TikTokon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]