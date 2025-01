Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e962fc14-a32d-4571-9dc5-2519a735dbdc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A szoláris év és a naptári év közötti különbséget eddig még nem sikerült tökéletesen kiküszöbölni, de a Gergely-naptár közel van ehhez. De mi történne, ha nem lenne szökőév, és minden évben 28 napos lenne a február?","shortLead":"A szoláris év és a naptári év közötti különbséget eddig még nem sikerült tökéletesen kiküszöbölni, de a Gergely-naptár...","id":"20241231_idoszamitas-szokoev-februar-29-extra-nap-evszakok-gergely-naptar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e962fc14-a32d-4571-9dc5-2519a735dbdc.jpg","index":0,"item":"cf0f1766-e23e-41e5-b953-79766f391c75","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_idoszamitas-szokoev-februar-29-extra-nap-evszakok-gergely-naptar","timestamp":"2024. december. 31. 18:03","title":"Így csúszna el az egész időszámítás, ha 2024 nem lett volna szökőév – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b0720d-3680-42c6-8b8c-cd19b002ac1d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Cambridge-i Egyetem kutatói szerint hamarosan dominánssá válhat a szándékgazdaság, ahol a cégek a mesterséges intelligencia segítségével manipulálják majd az emberek döntéseit. ","shortLead":"A Cambridge-i Egyetem kutatói szerint hamarosan dominánssá válhat a szándékgazdaság, ahol a cégek a mesterséges...","id":"20241230_mesterseges-intelligencia-szandekgazgdasag-manipulacio-donteshozatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76b0720d-3680-42c6-8b8c-cd19b002ac1d.jpg","index":0,"item":"2b9fcff1-8789-48d0-aeec-0b530cc66929","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_mesterseges-intelligencia-szandekgazgdasag-manipulacio-donteshozatal","timestamp":"2024. december. 30. 20:03","title":"Olyan világot hozhat el a mesterséges intelligencia, ahol egyre kevésbé tud szabadon dönteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12de094-f4dd-429d-95de-b985d43ffb93","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"3,2 százalékkal nőnek a juttatások.","shortLead":"3,2 százalékkal nőnek a juttatások.","id":"20241231_Megjelent-a-rendelet-a-nyugdijemelesrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d12de094-f4dd-429d-95de-b985d43ffb93.jpg","index":0,"item":"799793b9-0cc3-41ab-9d76-0648890b559e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241231_Megjelent-a-rendelet-a-nyugdijemelesrol","timestamp":"2024. december. 31. 10:06","title":"Megjelent a rendelet a nyugdíjemelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219fead5-fddd-45bd-a012-99b1ac3658ab","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A Vodafone mellett a DIGI ügyfelei is új márkával barátkozhatnak januártól, a két cég ugyanis One néven egyesül – de egyelőre még nem minden tekintetben, lesz ugyanis néhány eltérés. Az ügyfélszolgálat azonban közös lesz, és néhány DIGI üzlettől is búcsúzni kell. Mutatjuk, mire kell figyelnie az újévben.","shortLead":"A Vodafone mellett a DIGI ügyfelei is új márkával barátkozhatnak januártól, a két cég ugyanis One néven egyesül – de...","id":"20241231_digi-one-magyarorszag-markavaltas-valtozasok-ugyfelszolgalat-digipont-uzletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/219fead5-fddd-45bd-a012-99b1ac3658ab.jpg","index":0,"item":"e031211c-6f2d-44e5-b375-c5e8e2d409d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_digi-one-magyarorszag-markavaltas-valtozasok-ugyfelszolgalat-digipont-uzletek","timestamp":"2024. december. 31. 12:02","title":"Minden DIGI-ügyfél érintett: Mit hívjak, ha gond van? Hol intézhetem az ügyeimet? One lesz a DIGI-ből is, egy sor változás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562dbd96-5441-4757-89d1-9071f2cbd5fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pont egy perccel éjfél után. A budapesti első bő háromnegyed órával utánuk jött. ","shortLead":"Pont egy perccel éjfél után. A budapesti első bő háromnegyed órával utánuk jött. ","id":"20250101_2025-ujev-elso-ujszulottje-zoe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/562dbd96-5441-4757-89d1-9071f2cbd5fc.jpg","index":0,"item":"99e3089e-5542-4e32-84b8-4f029e0662a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_2025-ujev-elso-ujszulottje-zoe","timestamp":"2025. január. 01. 08:50","title":"Miskolcon és Nyíregyházán egyszerre születtek a legelső újévi babák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a31e414-62f1-4e0f-a850-3aca9597afc7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendelkezésre azért volt szükség, mert a korábban önpuccsal próbálkozó, hivatalából felfüggesztett államfő harmadjára sem jelent meg az ügyében felállt nyomozóbizottság kihallgatásán.","shortLead":"A rendelkezésre azért volt szükség, mert a korábban önpuccsal próbálkozó, hivatalából felfüggesztett államfő harmadjára...","id":"20241231_del-korea-elfogatoparancs-elnok-onpuccs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a31e414-62f1-4e0f-a850-3aca9597afc7.jpg","index":0,"item":"2ae1d809-c4f3-4bbf-8e39-691221764adf","keywords":null,"link":"/vilag/20241231_del-korea-elfogatoparancs-elnok-onpuccs","timestamp":"2024. december. 31. 08:50","title":"Elfogatóparancsot adtak ki Jun Szogjol dél-koreai elnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be13fe4f-cdc3-436c-82d0-84a6a33eac61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista Barbárglamour című műsorából az is kiderül, hogy az Európai Unió magyar soros elnöksége olyan volt, mintha Ganxsta Zolee lenne az esztergomi érsek egy évig.","shortLead":"A humorista Barbárglamour című műsorából az is kiderül, hogy az Európai Unió magyar soros elnöksége olyan volt, mintha...","id":"20241231_bodocs-barbarglamour-eloadas-szoke-torgyan-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be13fe4f-cdc3-436c-82d0-84a6a33eac61.jpg","index":0,"item":"adec63b2-54b5-4412-a8c4-7ad4593aae90","keywords":null,"link":"/elet/20241231_bodocs-barbarglamour-eloadas-szoke-torgyan-video","timestamp":"2024. december. 31. 09:57","title":"Bödőcs: A szőke Torgyán és a türk basa megbeszélték Amerikában, hogy a migráció rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b6b002-d66e-4a25-9680-a483b4fb85ae","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Fiat Brava korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is kaphatnak.","shortLead":"A Fiat Brava korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is kaphatnak.","id":"20250101_hihetetlen-de-iden-mar-oldtimerek-lehet-az-elso-fiat-brava-bravo-stilo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96b6b002-d66e-4a25-9680-a483b4fb85ae.jpg","index":0,"item":"64ca9fa7-ade1-4399-bf66-3fc41df1ce1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250101_hihetetlen-de-iden-mar-oldtimerek-lehet-az-elso-fiat-brava-bravo-stilo","timestamp":"2025. január. 01. 07:21","title":"Hihetetlen, de idén már oldtimerek lehetnek az első Fiat Bravák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]