“A legelképesztőbb feleségnek és anyának. Elképesztő erőt mutattál az elmúlt évben. György, Sarolta, Lajos és én is nagyon büszkék vagyunk rád. Boldog születésnapot, Katalin. Szeretünk. W.” – írta a X-en a Katalint mutató fotó mellé Vilmos herceg.

To the most incredible wife and mother. The strength you’ve shown over the last year has been remarkable. George, Charlotte, Louis and I are so proud of you. Happy Birthday, Catherine. We love you. W pic.twitter.com/VIW5v2aKlu